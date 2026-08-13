Afrika'nın kuşku uyandıran sessizliği Infantino'nun tahtını tehdit ediyor: Kıtanın tarihi vaatlere ihaneti ortaya koyuyor

Afrika futbol federasyonları, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun geleceğini sarsan fırtınanın tam ortasında sessizliği tercih etti; oysa Infantino, koltuğunda kalabilmek için tamamen onlara güveniyor.

"Reuters"a göre, Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF" Infantino'ya destek açıklaması yayınlamakta acele ederek, Dünya Kupası'nın ticari haklarının bir bölümünü elde etmeye yönelik tartışmalı planına açıklık getirmesini talep eden üç kıtayla doğrudan karşı karşıya gelirken, 54 Afrika ülkesinin bu resmi tutuma bağlı kalacağının hiçbir garantisi yok.

Infantino'nun bir on yıllık yönetimi boyunca FIFA'nın federasyonlara sağladığı hibeleri ikiye katlamasının ardından Afrika'da sahip olduğu büyük popülariteye rağmen, kıtanın gelecek 17 Mart'ta Fas'ta yapılacak seçimlerde toplu halde oy kullanması hâlâ uzak bir ihtimal; zira kıtanın tarihi saf bozma örnekleriyle dolu.

Seçim sadakati olmayan Afrikalılar

FIFA oylarının dörtte birini temsil eden kıta, liderliğini yüzüstü bırakmaya alışkın. 1998'de, "CAF"ın Avrupalı Lennart Johansson ile ittifak kurmasına rağmen, Afrika federasyonları ezici bir çoğunlukla rakibi Sepp Blatter'e oy verdi.

Dört yıl sonra, "CAF" Başkanı Issa Hayatou'nun bizzat Blatter'e karşı aday olduğu seçimde, Afrika ülkelerinin çoğunluğu İsviçreli adaydan yana oy kullanarak ona ezici bir çoğunlukla ikinci bir dönem kazandırdı.

Senaryo 2016'da da tekrarlandı; "CAF"ın Şeyh Salman bin İbrahim Al Khalifa'yı desteklemesine rağmen, çok sayıda Afrika oyu Infantino'nun ikinci turda kazanmasına yardımcı oldu. 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği dosyasında bile, konfederasyonun Fas'ı desteklemesine karşın, Batı Sahra anlaşmazlığının tam ortasında 11 Afrika ülkesi Kuzey Amerika'nın üçlü dosyasından yana oy kullandı.

Kırılgan ve çökebilecek bir destek

Şu an itibarıyla, Infantino'ya verilen Afrika desteği görünüşte güçlü, ancak Reuters'ın Afrika federasyonu liderleriyle yaptığı görüşmelerin ortaya koyduğu üzere, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika isyanı şiddetlenirse her an buharlaşabilir.

Tüm Afrika federasyonları geçen Nisan ayında Vancouver'daki FIFA kongresi sırasında Infantino'ya destek mesajları göndermişti, ancak bu, "UEFA", Asya Futbol Konfederasyonu ve "CONCACAF"ın öfkesini patlatan gelecekteki Dünya Kupası turnuvalarından bir pay satma planı ortaya çıkmadan önceydi.

Afrika federasyonu başkanlarının birçoğu Infantino'ya karşı gösterilen tepkinin şiddeti karşısında hayrete düştüklerini dile getirdi ve gelecek 18 Kasım'daki adaylık başvurusu son tarihinden önce gerçek bir rakibin ortaya çıkmasını bekleyerek sessiz kalmayı tercih etti.

Bu sessizliğe rağmen Infantino, geçen hafta Mısır, Fas, Moritanya, Nijer ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden açıkça ilan edilen resmi bir destek gördü.

Benin Federasyonu Başkanı ve "CAF" Yürütme Kurulu üyesi Mathurin de Chacus, "Onu desteklememek için hiçbir neden görmüyorum" derken, Burundi'den Alexandre Muyengi şunları söyledi: "O, Afrika'yı, özellikle de daha az varlıklı ülkeleri desteklemek için gerekli olan her şeyi yapan bir başkan. Sicili başarılarla dolu, dolayısıyla onu desteklemek mantıklı."

Herhangi bir adayın FIFA başkanlığını kazanabilmesi için 211 federasyondan 106 oyluk basit bir çoğunluğa ihtiyacı var; Infantino'nun 2019 ve 2023 seçimlerinde tek aday olarak kazandığını da belirtmek gerek.