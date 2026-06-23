"Afrika'nın kralı kim?"... Senegal'in yenilgisi, Afrika Uluslar Kupası finalinin yaralarını yeniden açtı

Senegal’in, yıldız oyuncu Erling Haaland’ın liderliğindeki Norveç’e karşı 2026 Dünya Kupası’nda aldığı (3-2) hayal kırıklığı yaratan mağlubiyet, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı; bu tartışma, Afrika futbolundaki güç dengesi konusunda “Teranga Aslanları” taraftarları ile Faslılar arasında sert bir sözlü çatışmaya dönüştü.

Bu, Senegal'in turnuvadaki Fransa'ya karşı aldığı (1-3) yenilginin ardından üst üste ikinci mağlubiyeti oldu. Teranga Aslanları, son maçlarını Irak ile oynayacak ve galibiyet elde etmeye çalışacak. Fransa ve Norveç'in birinci ve ikinci sıralardan resmi olarak tur atlamasının ardından, gruplarında üçüncü sırada yer alan en iyi takımlar arasına girmeyi umuyorlar.

Öte yandan, Fas milli takımı parladı; üstünlüğünü sergilediği maçta Brezilya ile berabere kaldı, ardından İskoçya’yı yendi ve şimdi Haiti karşısında kolay bir maç bekliyor; ikinci tura yükselmesi artık an meselesi haline geldi.

"Foot Mercato" sitesine göre, karşılıklı alay ve provokasyonların da yer aldığı hararetli tartışmalar yaşandı. Faslı kullanıcılar, Senegal’in turnuvadaki tökezlemesinden yararlanarak “Atlas Aslanları”nın şu anki kıtasal üstünlüğünü vurgularken, bazı Senegalli taraftarlar ise Dünya Kupası’nın başlangıcından bu yana milli takımlarının karşılaştığı zorlukları kendileri de kabul ettiler.

Karşılaştırmalar, iki milli takımın hazırlık ve organizasyon koşullarına odaklandı. Takipçiler, gözle görülür performans farklarını açıklamak için antrenman, altyapı ve teknik hazırlık alanlarındaki temel farklılıklara işaret ederken, Senegalli milli takım ise teknik direktör Babi Thiaw’ın sözleşme durumu ve oyuncuların primlerinin ödenmemesi gibi iç krizlerle boğuşuyor.

“Teranga Aslanları”nın mütevazı sonuçları, özellikle Fas’ın Katar 2022’deki son turnuvadaki parlak performansının ardından, ayrıca bu turnuvadaki parlak performansına karşılık, Senegal’in gözle görülür bir gerileme yaşaması ve turnuvada kalan onurunu kurtarmak için Irak karşısında kazanması gereken kritik bir maça çıkması da bu tartışmayı alevlendirdi.

Senegal’in Irak’la oynayacağı son maç öncesinde tartışmalar dinmeyecek; Afrikalı taraftarlar, Senegal milli takımının kaybettiği itibarını bir ölçüde geri kazanıp kazanamayacağını merakla bekliyorlar. Aksi takdirde, erken elenme krizi derinleştirecek ve Afrika futbolunun tahtının artık Rabat’a geçtiğini düşünen eleştirmenlerin elini güçlendirecektir.

Bu tartışmanın kökleri, geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan Afrika Uluslar Kupası krizine kadar uzanıyor. O dönemde Senegal, Fas’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmış, ancak Senegal’in maçtan çekilmesinin ardından Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) şampiyonluğu geri alıp Fas’a vermişti. Bunun üzerine Senegal Futbol Federasyonu, şampiyonluğu tekrar geri almak için Uluslararası Spor Mahkemesi’ne başvurmuştu.