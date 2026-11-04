Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", bugün çarşamba günü, 2026 Afrika'nın En İyi Futbolcusu ödülüne aday gösterilenlerin listesini açıkladı ve bu liste birçok soru işareti doğurdu.

Listede, Paris Saint-Germain'in yıldızı Ashraf Hakimi, Real Madrid oyuncusu Brahim Diaz ve Bayern Münih oyuncusu İsmail Saibari'den oluşan üçlüyle birlikte dikkat çekici bir Fas varlığı göze çarptı.

Fas'ın yıldızları, Crystal Palace oyuncusu İsmaila Sarr, Villarreal oyuncusu Pape Gueye ve Suudi Nassr'ın yıldızı Sadio Mane'den oluşan üçlüyle temsil edilen Senegal'den güçlü bir rekabetle karşı karşıya.

Aday listesinde ayrıca Manchester United oyuncusu Fildişi Sahilli Amad Diallo, Newcastle United oyuncusu Kongolu Yoane Wissa, Manchester City oyuncusu Ganalı Antoine Semenyo ve Sundowns oyuncusu Güney Afrikalı Teboho Mokoena da yer aldı.

Kıtanın en iyisi: Ödülü en çok Fas hak ediyor

Aday listesine bakıldığında, gerçekler ödülün bir Fas oyuncuya gitmesi gerektiğini doğruluyor; zira son Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu, Brahim Diaz ve diğer oyuncuların göz kamaştıran performansı ortadayken kazanıldı.

Buna ek olarak, Fas Milli Takımı'nın göz kamaştıran performansı ve Atlas Aslanları'nın birçok yıldızının parlak oyunu eşliğinde Fransa karşısında 2026 Dünya Kupası çeyrek finaline yükselmesi de bulunuyor.

Takımlar düzeyinde ise, hiçbir kupa kazanamadan sezonu tamamlayan Real Madrid'le Diaz fazla bir şey ortaya koyamamış olsa da, diğer Faslı ikili randevuya sadık kaldı.

Ashraf Hakimi, Paris Saint-Germain ile üst üste ikinci sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı; buna ek olarak Fransa Ligi, UEFA Süper Kupası ve Interkontinental Kupa'yı da elde etti.

Ayrıca birkaç gün önce Bayern Münih'in yıldızı İngiliz Harry Kane'in kazandığı Ballon d'Or ödülünün aday listesinde de yer aldı.

İsmail Saibari ise, Bayern Münih'e transfer olmadan önce PSV ile seçkin bir sezon geçirdi ve özellikle Dünya Kupası'nda 3 gol kaydederek Fas Milli Takımı ile muhteşem bir görüntü sergiledi.

Senegal: Öne çıkanlar Mane ve Sarr

Diğer yanda Senegal, aralarında son Ballon d'Or ödülü listesinde de yer alan Sadio Mane'nin öne çıktığı üç oyuncuyla yarışa giriyor.

Mane, Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'in en öne çıkan oyuncularından biriydi, ancak Dünya Kupası'nda iyi bir görüntü sergileyemedi; Belçika karşısında son 32 turunda elenmeden önce yalnızca bir gole asist yapmakla yetindi. Ayrıca Suudi Nassr ile Suudi Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Bir de Crystal Palace ile muhteşem bir sezon geçiren İsmaila Sarr var; kulübün tarihindeki ilk Avrupa kupası olan 2025-2026 sezonu UEFA Konferans Ligi kupasını kazandı.

Sarr, kıtasal turnuvada en iyi oyuncu ödülünü aldı; buna ek olarak yerel sezon boyunca takımıyla seçkin bir performans ortaya koydu.

Villarreal oyuncusu Pape Gueye ise, takımının geçen sezon İspanya Ligi'nde üçüncü sırada yer almasına katkıda bulundu ve La Liga'da 30 maçta 5 gol kaydedip 2 asist yaptı.

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Ballon d'Or senaryosu tekrarlanır mı?

Birkaç gün önce İngiliz Harry Kane, "France Football" dergisinin verdiği dünyanın en iyi futbolcusu ödülü Ballon d'Or'u kazandı; onun arkasında ise Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappe geldi.

Barcelona ikilisi Lamine Yamal ve Rodri ise üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldı; oysa ilki ödülü kazanmak için güçlü bir adaydı.

Ödül yarışının başında adaylıklar Yamal ve Mbappe'nin ödülü kazanması yönündeydi, ancak sonunda ödülü Mbappe'den çok büyük olmayan bir farkla Harry Kane aldı.

France Football dergisi genel yayın yönetmeni Vincent Garcia, Lamine Yamal'ın 2026 Ballon d'Or'u kazanamamasını, oy veren üyelerin oylarının onunla vatandaşı ve takım arkadaşı Rodri arasında bölünmesine bağladı.

İkili, İspanya ile Dünya Kupası'nı kazandı; bu da oyların ikili arasında bölünmesine yol açtı ve sonunda ödülü kaybedip sıralamada geriledi. Oysa birinin diğerinin oylarını alması halinde onu zirveye taşıyacaktı.

Garcia, aynı durumun Paris Saint-Germain'in forveti Ousmane Dembele için de geçerli olduğunu ekledi.

Paris'in oyuncusunu iyi tanıtamadığını söyledi: "Mbappe çok iyi bir sezon geçirdi. Paris Saint-Germain gibi başkaları ise kötü bir sezon geçirdi. Bence Ousmane Dembele üzerine oynamalıydılar."

Şöyle devam etti: "Paris'in iletişimi, önce üç oyuncuyu sonra iki oyuncuyu tanıtmaya çalışırken belki de net değildi. Dembele'ye odaklanmaları gerekirdi"; bu sözleriyle oyların Dembele, Fabian Ruiz ve Kvaratskhelia arasında bölünmesine işaret etti.

Afrika Ballon d'Or yarışına bakıldığında, Fas'tan 3 oyuncunun bulunması, Lamine Yamal ve Dembele ile yaşananları gözler önüne seriyor.

Hakimi takımlar düzeyinde Paris ile göz kamaştırdı, Diaz ise Fas Milli Takımı saflarında öne çıkan bir yıldızdı; onların ardından ise Fas üçlüsü içinde en az şansa sahip görünen İsmail Saibari geliyor.

Burada, oyların Hakimi ve Diaz arasında dağılması endişesi öne çıkıyor; bu da ödülü kazanma şanslarını azaltabilir. Ancak Faslılar için içini rahatlatan şey, rakiplerin ister milli takım ister takımlar düzeyinde olsun fazla bir şey başaramamış olması.

Burada şunu söyleyebiliriz: Ballon d'Or senaryosu, kısmen de olsa Afrika yarışında tekrarlanabilir, ancak Hakimi'nin başardıkları onu herkesten uzağa koyuyor; diğer Fas ikilisi de önemli.

Ayrıca teorik olarak Fas'ın yıldızları için en tehlikeli olan Senegal üçlüsü, birbirine yakın bir seviyede ve Senegal'e gidecek oyların aralarında bölüneceği kesin; bu da onları Atlas Aslanları'nın yolundan uzaklaştırıyor.

Oylama süreci nasıl işliyor?

Sonuçlar, şu kişilerin katıldığı kapsamlı bir oylama süreciyle belirleniyor:

- Afrika Futbol Konfederasyonu'na üye 54 federasyonun tümünün milli takım teknik direktörleri

- 54 üye federasyonun tümünün milli takım kaptanları

- Afrika Futbol Konfederasyonu'na bağlı teknik inceleme grubu üyeleri

- 54 üye federasyonun her birinden medya temsilcileri

Her oy veren, 5 oyuncuyu sıralamayla seçiyor; böylece birinci 5 puan, ikinci 4 puan, üçüncü 3 puan alıyor, dördüncü 2 puan topluyor ve son olarak beşinci 1 puan alıyor.

2026 CAF ödül töreni, önümüzdeki 7 Aralık pazartesi günü Nijerya'nın Lagos şehrinde düzenlenecek; törene, teknik direktörlerin ve federasyon ile kulüp temsilcilerinin yanı sıra Afrika futbolunun en önemli yıldızlarından oluşan seçkin bir topluluğun katılması bekleniyor.