Afrika maçı: Suudi Futbol Federasyonu yeni sezon hazırlıklarına başladı

Suudi Al-Ittihad Kulübü, 2026-2027 futbol sezonunun başlaması öncesindeki hazırlık kampı kapsamında oynayacağı ilk hazırlık maçlarının programını açıkladı.

Al-Ittihad Kulübü, bugün Salı günü Cidde’de düzenlediği kapalı kamp ile yeni sezona yönelik hazırlıklarına başladı.

"Al-Ittihad", "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden bir tweet yayınlayarak, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçı olarak 21 Temmuz'da Güney Afrikalı Orlando Pirates ile karşılaşacağını duyurdu.

Al-Ittihad’ın Cidde’deki kampı bir hafta sürecek ve bu süre zarfında oyuncular, yurt dışı kampına gitmeden önce tıbbi muayenelerden ve fiziksel testlerden geçecek.

"Kaplanlar" daha sonra İspanya'nın sahil kenti Marbella'ya giderek, 14-31 Temmuz tarihleri arasında hazırlık döneminin ikinci aşamasını gerçekleştirecek ve ardından Cidde'ye geri dönecek.

Al-Ittihad, Suudi Ligi’nde beşinci sırada tamamladığı felaket bir sezonun ardından, Kral Kupası ve Suudi Süper Kupası’nda yarı finalde, Asya Şampiyonlar Ligi’nde ise çeyrek finalde elenmesinin ardından, bu hazırlıklarla şampiyonlukları geri kazanmayı hedefliyor.

Hatırlanacağı üzere, Al-Ittihad önümüzdeki sezon Roshen Ligi, Muhammed bin Selman Kupası ve ön eleme turundan başlayacağı Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere üç şampiyonluk için mücadele edecek.