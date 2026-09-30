Spor Tahkim Mahkemesi "CAS", Senegal Federasyonu ile Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF" ve Fas Kraliyet Futbol Federasyonu arasındaki 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin davada duruşma tarihini belirledi.

CAS, bugün çarşamba günü yayımladığı resmi açıklamadaduruşmanın 8 Ekim'de, İsviçre'nin Lozan kentindeki mahkeme merkezinde yapılacağını duyurdu.

Mahkeme, Senegal Federasyonu'nun 25 Mart 2026'da, CAF'ın Senegal milli takımını 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde sahadan çekilme nedeniyle mağlup sayması ve maçı Fas milli takımının (3-0) galibiyetiyle tescil etmesi kararına karşı temyize gittiğini belirtti.

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Senegal Federasyonu, CAF'ın kararının iptalini ve ülkesinin milli takımının 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan edilmesini talep ediyor.

CAS, tarafların işlemlerin hızlandırılması konusunda anlaşamadığını, bu nedenle davanın mahkeme kurallarında öngörülen normal takvime göre yürütüldüğünü açıkladı. Ayrıca tarafların açık duruşma talebinde bulunmadığını, bunun da duruşmanın kapalı kapılar ardında yapılacağı anlamına geldiğini belirtti.

Duruşmanın sona ermesinin ardından tahkim heyeti müzakerelerine başlayacak. CAS, nihai kararın açıklanma tarihinin henüz belirlenmediğini teyit ederek, kararın duruşmanın yapıldığı gün açıklanmayacağının altını çizdi.

Spor Tahkim Mahkemesi, davaya ilişkin internet üzerinden yanlış bilgilerin dolaşıma sokulmasına karşı uyararak, dosyayla ilgili resmi bilgilerin yalnızca CAS'ın kanalları aracılığıyla yayımlananlar olduğunu vurguladı.

Tahkim heyeti

CAS, duruşmanın saat 09.30'da başlayacağını ve öğleden sonra sona ereceğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Senegal Federasyonu ve Fas Kraliyet Futbol Federasyonu temsilcileri Lozan'da bizzat hazır bulunacak. CAF ise avukatları tarafından temsil edilecek."

Açıklama şöyle devam etti: CAS'taki tahkim heyeti şu isimlerden oluşuyor: Başkan Gerald Simon (Fransa), Luigi Fumagalli (İtalya), Ulrich Haas (Almanya).

Mahkeme şöyle sürdürdü: "Taraflar işlemlerin Fransızca yürütülmesi konusunda anlaştı." Bu davaya ilişkin daha sonra yapılacak her türlü duyurunun internet sitesinde yayımlanacağını da belirtti.

2025 Afrika Uluslar Kupası unvanı, gerginliklere ve tartışmalı olaylara sahne olan olağanüstü bir finalin ardından, kıta tarihinde mahkeme koridorlarında karara bağlanan ilk unvan olabilir.



