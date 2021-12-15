Afrika Kupası krizi: Liverpool'un yıldızları Mohamed Salah ve Sadio Mane'ye izin çıkmayabilir

Covid-19 vakalarının Avrupa genelinde yeniden yükselişe geçmesi, gelecek ay düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'yla ilgili endişeleri de arttırdı.

Avrupa Kulüpler Birliği, Afrika Futbol Konfederasyonu'na (CAF) gönderdiği yazıda pandemi şartları nedeniyle oyuncuların turnuvaya seyahat etmesinden doğabilecek sıkıntıları dile getirdi.

Kariyerini Avrupa'da sürdüren oyuncuların turnuvaya katılmasına izin verilmezse, Mısır ve Senegal gibi ülkeler önemli yıldızlarından mahrum kalabilir.

Mısırlı Mohamed Salah ile Senegalli Sadio Mane, Premier Lig'de Liverpool forması giyiyor. Senegal'in kaledeki kozu Edouard Mendy ise Chelsea'deki performansıyla beğeni topluyor.

Üç maddelik liste

Avrupa Kulüpler Birliği, turnuvayla ilgili endişelerini üç başlık altında topladı: Oyuncuların sağlığı, kulüplerin Ocak ve Şubat ayında oyuncularından mahrum kalacak olması ve karantina zorunluluğu nedeniyle oyuncuların takımlarına dönüşünün gecikme ihtimali.

Bu üç konudaki soru işaretlerinin giderilememesi halinde oyuncuların milli takıma gitmesi engellenebilir.

CAF, Kulüpler Birliği'nin bu çıkışına rağmen turnuvanın planlandığı şekilde oynanmasını konusunda kararlı.

Konfederasyon adına konuşan basın sözcüsü Luxolo September, turnuvanın iptaline dair iddiaları "yalan haber" olarak niteledi.

CAF Genel Sekreteri Veron Mosengo-Omba ise turnuvanın düzenleneceği konusunda güvence verdi. Mosengo-Omba, Kamerun Spor Bakanı Narcisse Mouelle Kombi ve Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachie ile organizasyonla ilgili detayların görüşüldüğü bir toplantı düzenledi.

Pandemi etkisini yeniden hissettiriyor

Avrupa'da omicron varyantının yayılmasıyla yeniden yükselişe geçen covid-19 vakaları, futbolu da olumsuz etkilemeye başladı.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki Rennes ve ligdeki Brighton maçları takımdaki covid salgını nedeniyle ertelenmişti.

Manchester United da pozitif çıkan testlerin ardından kulüp tesislerini kapatmak zorunda kaldı. Kırmızı Şeytanlar'ın ligde Brentford ile oynayacağı maç ileri bir tarihe ertelendi.

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