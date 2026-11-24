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Afrika Kupası anlaşmazlığında yeni karar: Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), sahada kazanan Senegal'e şampiyonluğu geri verdi ve Fas'ı mağlup ilan etti.

Salı günü yapılan açıklamada, davaya bakan üç hakemin kararı “oybirliğiyle” aldığı belirtildi. CAS, bu kararla Afrika Futbol Konfederasyonu CAF'ın temyiz kurulunun mart ayında verdiği kararı bozdu.

Kararın gerekçesinde, tahkim mahkemesinin “maça devam etme ya da maçı tatil etme kararının nihai olarak yalnızca maçın hakeminin yetkisinde olduğu” sonucuna vardığı belirtildi: “Hakem, oyunu yeniden başlatan düdüğüyle maçın devam etmesi için gerekli koşulların sağlandığını ifade etmiştir.” Gerekçeye göre “hakemin kararının etkilerinin yalnızca saha içiyle sınırlı olduğuna dair hiçbir kuşku yok”. Dolayısıyla hakem “hukuki bir hata” yapmadı.

CAF'ın temyiz kurulu daha önce Senegal'in Fas'ın başkenti Rabat'taki finalde aldığı 1-0'lık galibiyeti iptal etmiş ve maçı ev sahibi Fas lehine 3-0 olarak tescil etmişti. Bunun üzerine Senegal Futbol Federasyonu, Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurmuştu. Eşi benzeri görülmemiş hukuki anlaşmazlığın çıkış noktası, 18 Ocak'taki final sırasında yaşanan kaotik sahnelerdi . Fas, şimdi İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurabilir. Ancak bu mahkeme anlaşmazlığın esasına ilişkin karar vermeyecek, usule ilişkin konuları inceleyecek.

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CAS'ın bu kararının ardından, Fas federasyonunun bildirdiği ve daha önce yaşandığı öne sürülen bir olay da önem kazandı. Fas federasyonuna yakın bir kaynağa göre pazar günü davaya bakan üç CAS hakeminden biri ile Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş olabilir. Böyle bir görüşme gerçekten yapıldıysa, söz konusu hakemin tarafsızlığı sorgulanabilir.

Eski Bayern yıldızı Sadio Mane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Senegalli oyuncu, skor 0-0 iken Fas lehine verilen tartışmalı penaltı kararını protesto etmek için maçın sonlarına doğru sahayı geçici olarak terk etmişti . Bazı Senegalli taraftarlar da sahaya girmeye çalıştı. Bunun üzerine maç yaklaşık 20 dakika durdu. Senegalli oyuncuların dönmesinin ardından oyun yeniden başladı. Fas penaltıdan yararlanamadı; Senegal ise uzatmalarda Pape Gueye'nin attığı gol sayesinde maçı 1-0 kazandı.

Getty Images

CAF, mart ayında maçın sonucunu iptal etti. Bunun üzerine Senegal Futbol Federasyonu (FSF), kararı “sporumuzun tarihindeki en bariz idari hırsızlık” olarak nitelendirip CAS'a başvurdu. CAS da şimdi Senegal'in sahada elde ettiği 1-0'lık sonucu onayladı.