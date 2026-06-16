Tunus Futbol Federasyonu, İsveç'e karşı alınan 5-1'lik yenilginin ardından sert bir önlem alarak milli takım teknik direktörü Sabri Lamouchi'yi görevden aldı. Gazeteci Romain Molina, Hervé Renard'ın onun yerine geçeceğini yazıyor.

İsveç'e karşı yaşanan bu utanç verici yenilginin ardından Tunus, Japonya ve Hollanda'nın da yer aldığı F Grubu'nda büyük baskı altında kaldı. Şok etkisi yaratmak amacıyla Lamouchi, bu fiyaskonun hemen ardından görevden alındı.

Tunus Futbol Federasyonu hemen Renard'a yöneldi. Haberlere göre, onun gelişi yakında kesinleşecek ve Fransız teknik adam Salı günü Tunus kadrosuna katılmak üzere ABD'ye uçacak.

Renard bu göreve büyük ilgi gösteriyor, zira kendisine Dünya Kupası sonrasında da takımını geliştirmeye devam edebileceğine dair garantiler verildiği söyleniyor. Geniş tecrübesiyle Renard'ın öncelikle Japonya ve Hollanda ile oynanacak kalan grup maçlarında takıma bir ivme kazandırması bekleniyor.

Renard, Afrika'da kesinlikle tanınmayan bir isim değil. 57 yaşındaki Fransız, daha önce Gana'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra, Zambiya, Angola, tekrar Zambiya, Fildişi Sahili ve Fas'ta baş antrenörlük görevini üstlendi.

2012'de Renard, zayıf rakip olarak görülen Zambiya'yı Afrika Kupası şampiyonluğuna taşıyarak büyük bir sansasyon yarattı. Üç yıl sonra, bu gösterişli teknik direktör, bu kez Fildişi Sahili ile ikinci Afrika Kupası şampiyonluğunu kazandı.

Böylece, iki farklı ülkeyle Afrika şampiyonu olan ilk teknik direktör oldu. Ayrıca, Lille OSC ve Suudi Arabistan gibi takımların da başına geçti; 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ı, daha sonra dünya şampiyonu olacak Arjantin'e karşı 1-2 galibiyete taşıdı.