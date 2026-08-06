Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", 2026-2027 sezonu başlamadan önce Afrika kulüpleri için yeni resmi sıralamayı açıkladı. Son sezonlardaki kıtasal katılımların sonuçları hesaba katılmasının ardından, kıtanın büyükleri arasında dikkat çekici değişikliklere sahne olan sıralama belli oldu.
Afrika Şampiyonlar Ligi'nde en fazla kupaya sahip olma rekorunun sahibi Mısır ekibi Ahly, 66 puanla ikinci sıraya gerileyerek kıtasal sıralamadaki liderliğini kaybetti. Geçen sezonun şampiyonu Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ise 73 puanla ilk sıraya yükseldi.
Sıralamada ayrıca Tunus ekibi Espérance, 58 puanla üçüncü sıraya yükseldi ve yükselişini sürdürerek 57 puanla dördüncü sırada yer alan Fas ekibi Berkane'nin bir puan önüne geçti.
Mısır kulüpleri cephesinde ise Zamalek, geçen sezon Afrika Konfederasyon Kupası finaline ulaşmasının ardından 49 puanla altıncı sıraya yükseldi. Bir önceki sezonun Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu Pyramids ise 48 puanla yedinci sıraya geriledi.
Fas ekibi Kraliyet Ordusu (AS FAR) da sekizinci sırada yer alarak ilk on içindeki varlığını korudu. Dokuzuncu sırada Sudan ekibi Hilal, onuncu sırada ise Cezayir ekibi Chabab Belouizdad yer aldı.
2026-2027 sezonu için "CAF" sıralamasına göre Afrika kulüplerinin dizilişi:
1- Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns – 73 puan.
2- Mısır ekibi Ahly – 66 puan.
3- Tunus ekibi Espérance – 58 puan.
4- Fas ekibi Berkane – 57 puan.
5- Cezayir ekibi USM Alger – 52 puan.
6- Mısır ekibi Zamalek – 49 puan.
7- Mısır ekibi Pyramids – 48 puan.
8- Fas ekibi Kraliyet Ordusu (AS FAR) – 41 puan.
9- Sudan ekibi Hilal – 39 puan.
10- Cezayir ekibi Chabab Belouizdad – 38 puan.
11- Tanzanya ekibi Simba – 38 puan.
12- Tanzanya ekibi Young Africans – 35 puan.
13- Fas ekibi Wydad – 32 puan.
14- Angola ekibi Petro Atlético – 27 puan.
15- Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas – 24 puan.
16- Mali ekibi Stade Malien – 23 puan.
17- Cezayir ekibi Mouloudia Alger – 22 puan.
18- Mısır ekibi Masry (Port Said) – 20 puan.
19- Güney Afrika ekibi Orlando Pirates – 20 puan.
20- Kongo ekibi Mazembe – 20 puan.
21- Güney Afrika ekibi Stellenbosch – 17 puan.
22- Fas ekibi Raja – 17 puan.
23- Fas ekibi Olympique Safi – 15 puan.
24- Nijerya ekibi Rivers United – 15 puan.
25- Kongo ekibi Maniema Union – 14 puan.
26- Cezayir ekibi Chabab Constantine – 12 puan.
27- Angola ekibi Sagrada Esperança – 12 puan.
28- Kongo ekibi Otohô d'Oyo – 11 puan.
29- Cezayir ekibi JS Kabylie – 11 puan.
30- Zambiya ekibi Power Dynamos – 10 puan.
31- Mali ekibi Djoliba – 9 puan.
32- Gana ekibi Dreams – 9 puan.
33- Demokratik Kongo ekibi Saint-Éloi Lupopo – 7 puan.
34- Mısır ekibi Modern Future – 7 puan.
35- Moritanya ekibi Nouadhibou – 6 puan.
36- Libya ekibi Abu Salim – 6 puan.
37- Güney Afrika ekibi Marumo Gallants – 6 puan.
38- Güney Afrika ekibi Kaizer Chiefs – 5 puan.
39- Tanzanya ekibi Azam – 5 puan.
40- Tunus ekibi Étoile du Sahel – 5 puan.
41- Gine ekibi Horoya – 5 puan.
42- Fildişi Sahili ekibi Stade d'Abidjan – 4 puan.
43- Senegal ekibi Jaraaf – 4 puan.
44- Angola ekibi Bravos do Maquis – 4 puan.
45- Nijerya ekibi Enyimba – 4 puan.
46- Angola ekibi Lunda Sul – 4 puan.
47- Botswana ekibi Jwaneng Galaxy – 4 puan.
48- Tunus ekibi Union Monastir – 4 puan.
49- Cezayir ekibi ES Sétif – 4 puan.
50- Kongo ekibi Diables Noirs – 3,5 puan.
51- Tunus ekibi Sfaxien – 3 puan.
52- Sudan ekibi Merreikh – 3 puan.
53- Libya ekibi Ahly Trablus – 3 puan.
54- Gana ekibi Medeama – 3 puan.
55- Tunus ekibi Club Africain – 3 puan.
56- Güney Afrika ekibi Sekhukhune United – 3 puan.
57- Libya ekibi Hilal Bingazi – 3 puan.
58- Tanzanya ekibi Singida Black Stars – 2,5 puan.
59- Zambiya ekibi Zesco United – 2,5 puan.
60- Fildişi Sahili ekibi San Pédro – 2,5 puan.
61- Kenya ekibi Nairobi United – 2,5 puan.
62- Kamerun ekibi Coton Sport – 2,5 puan.
63- Mozambik ekibi Black Bulls – 2 puan.
64- Botswana ekibi Orapa United – 2 puan.
65- Demokratik Kongo ekibi Vita Club – 2 puan.
66- Uganda ekibi Vipers – 2 puan.
67- Mali ekibi Real Bamako – 2 puan.
68- Togo ekibi ASKO Kara – 2 puan.
69- Güney Afrika ekibi AmaZulu – 2 puan.
70- Libya ekibi Ittihad – 2 puan.
71- Güney Afrika ekibi SuperSport United – 1,5 puan.
72- Angola ekibi ABC Lobito – 1,5 puan.
73- Gine ekibi Soar – 1,5 puan.
74- Libya ekibi Akhdar – 1 puan.
75- Kongo ekibi Motema Pembe – 1 puan.
76- Cezayir ekibi JS Saoura – 1 puan.
77- Nijer ekibi Gendarmerie Nationale – 0,5 puan.
78- Zambiya ekibi Zanaco – 0,5 puan.
79- Esvatini ekibi Royal Leopards – 0,5 puan.