Afrika'dan bir hediye... Portekiz'in tökezlemesi, Fas'a eşi benzeri görülmemiş tarihi bir konuma kavuşturdu

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Portekiz’in Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalmasından yararlanarak geçici olarak dünya sıralamasında altıncı sıraya yükseldi ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) sıralamasında tarihindeki en iyi konumu elde etti.

Portekiz ile Demokratik Kongo arasındaki beraberlik sonucu, Portekiz milli takımı doğrudan sıralamada önemli miktarda puan kaybetti ve dünya sıralamasında yedinci sıraya gerilerken, Fas ise geçici olarak altıncı sıraya yükseldi.

Fas milli takımı şu anda 1755,62 puana sahipken, Portekiz'in puanı 1755,09'dur; iki takım arasındaki fark sadece 0,53 puanla oldukça azdır.

Portekiz, turnuvaya dünya sıralamasında beşinci sırada girmişti, ancak sıralamada kendisinden daha altta yer alan bir rakibe karşı aldığı mağlubiyetin bedelini ödeyerek 12,76 puan kaybetti ve bir anda iki sıra geriledi; Brezilya ise bu durumdan yararlanarak beşinci sıraya yükseldi.

Buna karşılık Fas, 11 Haziran'da FIFA tarafından yayınlanan son resmi sıralamada dünya yedincisi olarak Dünya Kupası'na katıldı; bu, milli takımın şimdiye kadar elde ettiği en iyi sıralamadır.

Geçici olarak altıncı sıraya yükselmesi ise yeni ve eşi benzeri görülmemiş bir başarıdır; bu durum, 2022 Dünya Kupası’nda tarihi bir şekilde yarı finale yükselmesinden sonra başlayan yükselişin devam ettiğini ve ardından 2025 Afrika Uluslar Kupası’nı (CAS’ın nihai kararını beklemekte) kazanmış sayılmasını teyit etmektedir.

Bununla birlikte, altıncı sıra henüz resmi değil; zira FIFA, nihai sıralamayı ancak tüm geçerli uluslararası maçlar sona erdikten sonra onaylıyor ve bir sonraki resmi sıralama, Dünya Kupası'nın bitiminden sonra 20 Temmuz'da açıklanacak.

Fas milli takımı, turnuvaya ilk turun en iyi performanslarından birini sergileyerek Brezilya karşısında 1-1’lik değerli bir beraberlikle başlamıştı.

Uluslararası basından büyük övgü alan maçta, İsmail Sebari Atlas Aslanları'nı öne geçirmiş, ardından Vinícius Júnior Brezilya milli takımı adına beraberliği sağlamıştı.

Fas Milli Takımı, önümüzdeki Cuma günü ikinci turda İskoçya ile karşılaşmaya hazırlanıyor; ardından 24 Haziran'da Haiti ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.

Önümüzdeki iki maçta alınacak olumlu sonuçlar, teknik direktör Muhammed Vehbi’nin takımına mevcut konumunu korumak, hatta dünya sıralamasındaki konumunu daha da yükseltmek için gerçek bir fırsat sunacak.

Ayrıca Fas Milli Takımı, Afrika takımları arasında en yüksek sıralamaya sahip takım olma konumunu korumaya devam ediyor.