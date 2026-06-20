Afrika'dan başka kimse bunu başaramadı... Sebari, Dünya Kupası'nda Salah'ın rekoruna ulaştı

Fas milli takımının yıldızı İsmail Sebari, 2026 Dünya Kupası’nda İskoçya maçında sergilediği muhteşem performansın ardından dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Bayern Münih'e transfer olmak üzere olan PSV Eindhoven'ın yıldızı, Cumartesi sabahı erken saatlerde Dünya Kupası 3. Grubu'nun ikinci turunda Atlas Kaplanları'nı İskoçya karşısında 1-0'lık değerli bir galibiyete taşıyan golü attı.

Sebari’nin bu golü, açılış turunda Brezilya’nın kalesini sarsarak 1-1 berabere biten maçın ardından geldi.

Fransız "Stats Foot" ağının istatistiklerine göre, Sebari, Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında gol atan ilk Faslı oyuncu ve Mısırlı Muhammed Salah'tan sonra bunu başaran ikinci Afrikalı oyuncu oldu.

Salah, 2018 Dünya Kupası'nda parlamış ve Uruguay ile oynanan açılış maçını kaçırmasının ardından, grup aşamasının ikinci turunda Rusya'ya, üçüncü turda ise Suudi Arabistan'a karşı birer gol atmıştı.

“Mister Sheph” istatistiklerine göre, dünyada Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında gol atan 97 oyuncu bulunuyor.

Mısırlı ve Faslı ikilinin yanı sıra, Avrupa'dan 67, Güney Amerika'dan 23, CONCACAF'tan 3 ve Asya'dan 2 oyuncu bu başarıyı elde etti.

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