Senegal Parlamento Başkanı Ousmane Sonko, Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda ülkesi ile Fransa arasında oynanacak açılış maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve "Sonunda Afrika, Afrika'yı yenecek" dedi, dedi ve Fransız milli takımındaki birçok oyuncunun Afrika kökenli olmasına işaret etti.

Senegalli "Le Soleil" gazetesine göre Sonko, Irak ve Norveç'in de yer aldığı 9. grubun ilk turunda Senegal ile Fransa'yı karşı karşıya getirecek maçın, bir futbol karşılaşmasının ötesinde, Afrika kıtası ile Avrupa arasındaki derin tarihi bağları yansıtan sembolik bir olay olduğunu söyledi.

Sonko, "Tüm vatandaşlarım gibi ben de Senegal'in kazanmasını diliyorum, ancak nihai sonuç bu karşılaşmanın sembolik önemini azaltmaz. Siyasi açıdan, kazanan kim olursa olsun, kazanan Afrika olacaktır" dedi.

Fransız milli takım kadrosunun "Afrika kıtasının dünya futboluna katkısını açıkça gösterdiğini" ekleyen Sonko, Afrikalıları gerçek değerlerinin farkına varmaya çağırdı ve şöyle dedi: "Muazzam doğal ve insan kaynaklarımız, genç bir nüfus ve ayrıcalıklı bir coğrafi konumumuz var; tek ihtiyacımız olan şey, yeteneklerimize inanmak."

Sonko, Fransa ile Senegal arasındaki karşılaşmanın göç ve Afrika ile Batı arasındaki ilişkiler konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdiğini düşünüyor. Bu karşılaşmanın "sadece bir futbol maçından daha fazlası" olduğunu, çünkü kimlik ve aidiyet çatışmasını yansıttığını ve kıtanın dünya sahnesindeki yeri hakkında derin sorular ortaya attığını belirtiyor.