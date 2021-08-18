Afganistan'ın eski kadın kaptanı, Taliban'ın 'kabus gibi' geri döndüğünü söyledi

Khalida Popal, yeni Afgan rejimi altındaki kadınların güvenliğinden endişe ettiğini söylüyor.

Afganistan kadın milli takımının eski kaptanı Khalida Popal, Taliban'ın bu ay iktidara dönmesini "kabus gibi" olarak nitelendirdi.

Uluslararası birliklerin yaz boyunca geri çekilmesinin ardından, Taliban, 20 yıl boyunca iktidarın dışında kaldıktan sonra ülkenin kontrolünü güç kullanarak geri aldı.

Şu anda Afganistan kadın futbol takımı teknik direktörü olan Popal, rejimin kadınlara nasıl davranacağından korktuklarını ve ülkeyi terk edip edemeyeceklerinden emin olmadıklarını söyleyen mesajlar aldığını söyledi.

Khalida Popal ne söyledi?

Popal, BBC Sport'a verdiği demeçte, "Afganistan'da ağlayan, terk edildiğini ve evde sıkışıp kaldığını söyleyen insanlardan mesajlar alıyorum. " dedi.

"Bütün hayaller gitti. Tıpkı bir kabus gibi."

34 yaşındaki Popal şu ​​anda Danimarka'da yaşıyor ve halen Afganistan kadın milli takımının direktörlüğünü yapıyor.

Popal, "Oyuncular videolarını gönderiyor ve ‘Karşı olduğum insanlar şimdi kapımın önünde, nefes alamıyorum, çok korkuyorum ve hiçbir koruma yok’ diyorlar." dedi.

"Bütün hayallerimiz yerle bir oldu. Gösterinin bittiğini hissediyoruz."

2007 yılında ilk Afgan kadın milli takımının kurulmasına yardım eden Popal, Taliban yönetimi altındaki kadınların güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.

"Kadınları ve kız çocuklarını ayağa kalkmaya, cesur olmaya teşvik ettik ve şimdi onlara fotoğraf çekmelerini, sosyal medyayı kapatmalarını ve seslerini kapatmalarını söylüyorum. Bu çok acı veriyor."

"Oyuncular kadın hakları için ayağa kalktılar ve şimdi hayatları ciddi tehlikede."

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