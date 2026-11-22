Pochettino'nun ilk maçında Anfield kâbusu

Mauricio Pochettino'nun Manchester United'ın başındaki ilk maçı, savunma hattının Anfield'da ilk on dakika içinde dağılmasıyla hızla kaosa sürüklendi.

Bunun sonuçları gecikmedi: Hakem Sam Barrott, Fransız savunmacı Yoro'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Liverpool, pozisyonun ardından kazanılan serbest vuruşta Dominik Szoboszlai'nin golüyle sayısal üstünlüğünü hemen değerlendirdi. Kısa süre sonra Florian Wirtz'in golü ev sahibinin farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

Maçı yorumcu kabininden izleyen Gary Neville, Merseyside'daki bu kritik mücadelede United savunmasının sergilediği savunma farkındalığı eksikliği karşısında şaşkına döndü.

Neville, savunma ikilisini sert sözlerle eleştirdi

Neville, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "De Ligt'in adını kadro listesinde gördüğümde açıkçası çok şaşırdım," dedi. "Şaşırmamın nedeni de buydu. Onu dört hafta önce Como'da izlediyseniz performansının hiç iyi olmadığını görmüşsünüzdür. Bu ise yalnızca savunma arkasına atılan basit bir top."

Şöyle devam etti: "Başlangıçta hata ona ait. Yoro daha içte olabilir ama De Ligt pozisyondan çok uzakta. Sonra Yoro'nun daha fazla içeri kayması gerekiyor; geç tepki veriyor, pozisyonu önceden okuyamıyor. Yoro'nun müdahalesi çok sakarca, bu tür hataları sık sık yapıyor. Isak'ın, Yoro'nun kendisine çarpmasını sağlamak için yavaşladığını öne sürebilirsiniz ama bu, tecrübesizlik."

Eski Manchester United kaptanı, De Ligt'in maç kondisyonu eksikliğinin ilk gole nasıl katkıda bulunduğunu da anlattı. Neville, "Onu Como'da gördük ve bir yıldır sahalardan uzak," diye devam etti. "Geri dönmek gerçekten zor. Böyle bir maçta sahaya çıkınca zaafları açığa çıktı. Yoro'nun pozisyon alışı kötü, daha içte olmalı. Takım arkadaşını kollaman gerekir. United açısından her yönüyle kötü. Michael Carrick maçı izleyip 'Ben de bunlarla uğraşmak zorundaydım' diyecektir."

Keane de eleştirilere katıldı

Devre arasında eleştiriler hafiflemedi; Neville, yazın yüksek bedellerle transfer edilen oyuncuların yaptığı temel hatalara ilişkin değerlendirmesini daha da sertleştirdi. "Uzun bir top karşısında iki stoperden görebileceğiniz en kötü savunmalardan biri," diye ekledi.

"De Ligt pozisyondan çok uzakta. Uzun süredir oynamadığı için ona biraz anlayış gösterebilirim. Ama ikisinin arasından topun geçmesine izin vermeleri affedilemez. Şoke edici. Man United'ın takımında bu tür savunmacılar olduğu sürece gol yemeden maç bitirme şansı yok. Bu, mevkide nasıl oynanacağına dair temel bir anlayış meselesi. İşin temeli bu. Sanki bu oyuncular savunmada nasıl oynanacağına ilişkin temel bir eğitim hiç almamış."

Roy Keane de ikilinin maç boyunca savunma içgüdüsünden yoksun görünmesine inanamadığını dile getirdi. Keane, "Dörtlü ya da beşli savunma olması fark etmez, temel şeyleri doğru yaparsınız," yorumunda bulundu.

"Bu seviyede buna şaşırıyorum. Bir süredir oynamadığını biliyorum ama bu gerçekten çok kötü bir savunma. O topa asla yetişemez. Savunmacıysanız her zaman en kötüsünü beklersiniz. Isak iyi iş çıkardı ve aslında onun da topa yetişeceğini sanmıyorum. Yoro'nun o topa yetişmesine imkân yok; United açısından sakarca bir hareket. Savunma arkasına atılan dümdüz bir top ve büyük sıkıntıya düşüyor. Ama o topa yetişmesine imkân yok. Hızlı ve çevik olduğunu biliyorum ama bu gerçekten çok kötü bir savunma. Oyuncular tehlikeyi sezemiyor."