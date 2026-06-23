"Aferin, Thiao!"... "Koulibaly Senegalli mi?"... Norveç'teki felaket öfkeyi alevlendirdi

Senegal, Norveç’e karşı üst üste ikinci mağlubiyetini 3-2’lik skorla alarak 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu yenilgi, “Teranga Aslanları”nı Irak ile oynayacakları son ve belirleyici maç öncesinde zor bir duruma soktu ve savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly ile teknik direktör Pape Thiaw’a yönelik şiddetli eleştirilere yol açtı.

Koulibaly, "Foot Mercato" sitesine göre, "kariyerinin en kötüsü" olarak nitelendirilen felaket bir performansın ardından 10 üzerinden 1 gibi düşük bir puan aldı. Kulibaly, 4. dakikada yıldız oyuncu Erling Haaland karşısında yaptığı ciddi savunma hatalarıyla üç golün sorumluluğunu üstlendi ve 72. dakikada oyundan alındı.

Senegal, geçtiğimiz Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından turnuvaya yüksek moralle girmesine rağmen, açılış maçında Fransa'ya 3-1 yenildikten sonra, Dünya Kupası'ndaki dört katılımında ilk kez grup aşamasında arka arkaya iki maç kaybetme gibi olumsuz bir rekor kırdı.

Orta saha kaptanı Idrissa Jana Gueye hayal kırıklığını şöyle dile getirdi: "Bu çok kötü bir sonuç, ancak önümüzde hâlâ bir maç var. Dinlenmemiz ve iyi hazırlanmamız gerekiyor." Takımının iki golünü atan İsmaila Sar ise hayal kırıklığını ifade edecek kelimeler bulamadı: "Bunu yapmamalıydık, ancak taraftarlarımızla gurur duymalıyız."

Eleştiriler, aynı değerlendirmeyi alan teknik direktör Thiao’ya da yöneldi. Thiao, Fransa’ya yenildikleri maçın aynısı kadroyu sahaya sürerek herkesi şaşırtmış ve ilk yarıda felaket bir performans sergileyen Koulibaly’yi sahada tutmakta ısrar etmişti. Bu kararlar, “anlaşılması zor” ve “hevesten yoksun” olarak nitelendirildi.

Defans oyuncusu İsmail Jakobs ise takım arkadaşının üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışarak şöyle dedi: “Hepimiz hata yaparız. Kaybeden takımdır, tek bir kişi değil,” ancak Senegalli taraftarlar “X” platformu üzerinden eleştirilerini yağdırdı. Birisi alaycı bir şekilde “Aferin Koulibaly, teşekkürler Babi Thiaw” yazarken, bir diğeri ise “Koulibaly’nin Senegalli olduğundan emin misin?” diye sordu.

Senegalli kampın üzerine, Thiaw’ın belirsiz sözleşme durumu ve oyuncuların eleme primlerinin ödenmemesiyle ilgili iç krizlerin gölgesi düşüyor. Teknik direktör ve yardımcısı Mori Diao, bunun saha performansını etkilemediğini reddetse de, milli takım turnuvada kalmasını ya da hayal kırıklığı yaratan erken bir elenmeyi belirleyecek kader maçıyla karşı karşıya.