Afellay, Bosz ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından PSV'den ayrıldı

Lig şampiyonu PSV, resmi kanalları aracılığıyla İbrahim Afellay'ın sadece altı ay sonra kulüpten ayrıldığını doğruladı. Yardımcı antrenör, teknik kadro içindeki rolü konusunda baş antrenör Peter Bosz ile görüş ayrılığı yaşadı ve bunun üzerine işbirliğinin derhal sonlandırılmasına karar verildi.

Eski milli oyuncu, günlük antrenmanlarda daha fazla antrenman yönetmek ve sahadaki teknik detaylara daha fazla dahil olmak istiyordu. Ancak bu konuda, Eindhoven'a geldiğinden beri kendi çalışma tarzına ve teknik kadro içindeki görev dağılımına sıkı sıkıya bağlı kalan Bosz ile bir anlaşmaya varılamadı.

Afellay basın açıklamasında, “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu bir veda değil, bir ‘görüşmek üzere’dir” diye başlıyor. “Yönetim ve Peter Bosz ile bir dizi verimli görüşmenin ardından, bu yılın başında bu göreve büyük bir enerji ve coşkuyla başladım, ancak gerçekte işler hayal ettiğimden farklı gelişti.”

“Örneğin, antrenmanların bazı bölümlerini daha sık yönetmek ve daha fazla iz bırakmak isterdim. Bu konuyu görüştük. Bu konuda fikir ayrılığına düştük ve bu tamamen normal, hayatta bu tür şeyler olur. Ne daha fazlası, ne de daha azı.”

“Kulüp de birkaç kez fikrimi değiştirmeye çalıştı ve bunu çok takdir ediyorum, ancak yine de ilk kararımdan vazgeçmedim. Ayrılığımızın iyi bir uyum içinde gerçekleştiğini ve Peters’ın çalışma tarzından çok şey öğrendiğimi vurgulamak isterim.”

Afellay başı dik bir şekilde veda ediyor. “Şimdilik, geçtiğimiz aylar için herkese teşekkür etmek istiyorum. PSV benim kulübümdür ve öyle kalacaktır.”