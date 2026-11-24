Spor Tahkim Mahkemesi'nin 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin nihai kararını açıklamasına saatler kala Senegal ile Fas arasındaki gerilim tırmandı. Fas'ın, Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall'un dahil olduğu iddia edilen bir telefon görüşmesini bildirmesi, Senegal'in sert tepkisini çekti.

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AFCON finaline ilişkin karar öncesi gerilim tırmanıyor

Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin nihai kararını açıklamasına saatler kala Senegal ile Fas arasında saha dışında sert bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın merkezinde, Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall ile yargı heyetinin bir üyesi arasında yapıldığı iddia edilen telefon görüşmesi var.

Fas, karar öncesinde söz konusu görüşmeyi resmen CAS'a bildirdi. Şikâyet, Fall ile bu önemli davada karar vermek üzere görevlendirilen üç hakemden biri arasında gerçekleştiği öne sürülen telefon görüşmesine ilişkin. Nihai karar yaklaşırken bu son suçlama, kıta şampiyonluğu için zaten gergin geçen hukuk mücadelesinde gerilimi daha da artırdı.

Senegal, suçlamaları “yalan haber” diyerek reddetti

Karara sayılı saatler kala Senegal, Fas'ın iddialarını “yalan haber” olarak nitelendirerek hızla reddetti. Senegal temsilcileri tartışmaya son vermek için vakit kaybetmedi.

RMC Sport'a göre Senegal tarafı, Fall ile CAS'ın üç kişilik heyette görev yapmak üzere seçtiği Alman hukuk uzmanı arasında herhangi bir temas yaşandığını kesin bir dille reddetti. Böyle bir görüşmenin hiç gerçekleşmediğini savunuyorlar. Bu sert yanıt, taraflar ihtilaflı kupaya ilişkin mahkemenin nihai kararını beklerken aralarındaki derin güvensizliği ortaya koyuyor.

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Tartışmalı final anlaşmazlığın merkezinde

Hukuk mücadelesi, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinin olaylı bitişinden kaynaklanıyor. Senegal, final maçını sahada uzatmaların ardından 1-0 kazanmıştı.

Ancak daha sonra idari bir kararla şampiyonluk Fas'a verildi ve sahadaki zafer karmaşık bir hukuk mücadelesine dönüştü. Senegal, sahada kazandığı şampiyonluğu geri almak amacıyla kararı CAS'a taşıdı. Bu idari karar değişikliği, saha dışında taraflar arasındaki rekabeti kızıştırdı ve sürecin usule uygunluğu konusunda bugün yaşanan karşılıklı suçlamalara zemin hazırladı.

Gergin ortamda kritik karar bekleniyor

CAS'ın nihai kararını açıklamasına yalnızca birkaç saat kala iki ülke de endişeli bir bekleyiş içinde. Mahkemenin kararı, 2025 turnuvasına ilişkin uzun süredir devam eden anlaşmazlığı kesin olarak çözecek. Son şikâyetin yargılamayı etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor, ancak davayı çevreleyen gerilim belirgin biçimde arttı.