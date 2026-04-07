AFC Şampiyonlar Ligi Elite Final 2026 biletleri nasıl alınır: Cidde maç programı, yaklaşan tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Asya kulüp futbolunun zirvesi, en heyecan verici aşamasına ulaştı. AFC Şampiyonlar Ligi Elite (ACLE) Finali, Suudi Arabistan’ın canlı şehri Cidde’ye resmen geliyor.

Yeni yenilenen Elite formatı, kıtanın en yetenekli oyuncularını yüksek riskli, merkezi bir eleme turnuvasında bir araya getirdi. Doğu'da 16 turunun tamamlanmasının ve Nisan başında Batı Bölgesi'nde yapılacak eleme maçlarının ardından, son sekiz takımın eşleşmeleri belli oldu.

Henüz biletiniz olmasa bile, en büyük maçları izlemek için stadyuma girmenin hala yolları var. GOAL, son eleme kura çekiminin ardından maç programı, stadyum lojistiği ve yerinizi garantilemek için en iyi platformlar hakkında en son güncellemeleri sunuyor.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite ne zaman?

Cidde'de düzenlenecek merkezi final aşaması, 16 Nisan 2026'da çeyrek finallerle başlayacak ve 25 Nisan 2026'daki büyük finalle sona erecek.

Tarih ve Saat Maç Yer Biletler 16 Nisan 2026 (18:15) Çeyrek final 1: Al Hilal/Al Sadd - Vissel Kobe Kral Abdullah Spor Şehri Bilet 17 Nisan 2026 (16:45) Çeyrek final 2: Al Ahli/Al Duhail - Johor Darul Ta’zim Kral Abdullah Spor Şehri Bilet 17 Nisan 2026 (20:00) Çeyrek final 3: Machida Zelvia - Al Ittihad/Al Wahda Prens Abdullah Al-Faisal Bilet 18 Nisan 2026 (18:15) Çeyrek final 4: Buriram Utd - Tractor/Shabab Al Ahli Prens Abdullah Al-Faisal Bilet 20 Nisan 2026 (18:15) Yarı final 1: ÇF1 galibi - ÇF2 galibi Kral Abdullah Spor Şehri Bilet 21 Nisan 2026 (18:15) Yarı final 2: ÇF3 galibi - ÇF4 galibi Kral Abdullah Spor Şehri Bilet 25 Nisan 2026 (19:15) Final: Yarı Final 1 galibi - Yarı Final 2 galibi Kral Abdullah Spor Şehri Biletler

AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletlerini nereden satın alabilirim?

En iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için, AFC ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF) ile resmi platform olan WeBook dahil olmak üzere resmi ve doğrulanmış platformları kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Taraftarlar, biletlerini mobil uygulamalar aracılığıyla alacak ve bu biletler stadyum girişlerinde doğrudan taranabileceğinden, yazdırmaya gerek kalmayacaktır.

Uluslararası taraftarlar veya son dakika bilet arayanlar için, önde gelen bir platform olan Ticombo gibi ikincil pazarları inceleyebilirsiniz.

Doğrulanmamış sosyal medya hesaplarından veya sokak satıcılarından bilet satın almaktan daima kaçının. ACLE Finalleri, belirli kullanıcı hesaplarına bağlı gelişmiş QR kodlama sistemi kullanır. Stadyuma girişin garanti edildiği, doğrulanmış bir platform kullandığınızdan emin olun.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletleri ne kadar?

ACLE final aşaması bilet fiyatları, geniş bir hayran kitlesi için erişilebilir olacak şekilde belirlenmiştir, ancak turnuva finale doğru ilerledikçe fiyatlar doğal olarak artacaktır.

Kategori 3 (Genel Giriş): Çeyrek final maçları için fiyatlar genellikle 30 SAR ile 75 SAR arasında değişmektedir. Büyük Final için bu fiyatlar 100 SAR ile 150 SAR'a kadar çıkabilir.

Kategori 2 (Orta Sınıf): Bu orta veya alt tribün koltuklarının fiyatları genellikle 150 SAR ile 400 SAR arasında değişir.

Kategori 1 (Premium Yan): Sahaya en iyi manzaraya sahip koltukların fiyatları genellikle 500 SAR'dan başlar ve şampiyonluk maçı için önemli ölçüde artabilir.

Ticombo'da final maçı için ikincil piyasa fiyatları şu anda 277 $ (yaklaşık 1.040 SAR) civarında başlıyor ve bu tarihi etkinliğe olan büyük talebi yansıtıyor.

Bütçesi kısıtlı olanlar için, çeyrek final maçlarına odaklanmak, daha düşük bir fiyatla elit futbolu izlemenin en iyi yoludur.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletlerini nasıl alabilirim?

Elit aşamayı mutlak lüks içinde yaşamak isteyen taraftarlar için, her iki büyük stadyumda da Hospitality ve Premium seçenekleri mevcuttur. Bu paketler, kalabalıktan uzak durmak ve rezervasyon sürecinin erken aşamalarında birinci sınıf olanakların tadını çıkarmak isteyenler için mükemmeldir.

VIP Süitler: Bu süitler, özel VIP bölümünde yastıklı koltuklar sunar ve maç boyunca üst düzey ikramlar, atıştırmalıklar ve içecekler dahildir. Bu seçkin deneyimlerin fiyatları genellikle koltuk başına 350 ile 500 dolar arasında değişmektedir.

Özel Localar: Öncelikle King Abdullah Sports City'de bulunan bu localar, gruplar için özel bir ortam sunar ve özel hizmet ile stadyumun en iyi manzarasını sunar.

Ön Satış Erişimi: Yerel banka ortakları genellikle konuk ağırlama koltukları için erken erişim imkanı sunar. King Abdullah Spor Şehri hakkında bilmeniz gereken her şey

AFC Şampiyonlar Ligi Elite'den ne beklemeli?

Açılışından bu yana, Kral Abdullah Spor Şehri, en çekişmeli yerel derbilere ve önemli uluslararası finallere ev sahipliği yaparak Cidde futbolunun manevi evi haline geldi.

Şehir merkezinin yaklaşık 30 km kuzeyinde bulunan stadyum, 60.000'den fazla seyirci kapasitesine sahiptir. Ses dalgalarını hapsedecek şekilde tasarlanan stadyum, Asya çapında ünlü, kulakları sağır eden bir atmosfer yaratmaktadır.

ACLE Final Aşaması için stadyumda, interaktif oyunlar, yerel ve uluslararası mutfaklardan yemekler sunan yemek kamyonları ve tüm koridorlarda erişilebilen ibadet odaları ile donatılmış geliştirilmiş taraftar alanları yer alacaktır.

Stadyum son derece modern olsa da, yerel geleneklerin geçerli olduğunu unutmayın. Mütevazı giyin ve stadyumun sigara ve alkolün yasak olduğu bir ortam olduğunu unutmayın.