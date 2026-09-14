24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
Book AFC Champions League Elite tickets

Çeviri:

AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletleri nasıl alınır: 2026/27 sezonunun tam fikstürü, nereden alınır, fiyatlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
AFC Şampiyonlar Ligi 1

İşte yaklaşan öne çıkan bazı Asya karşılaşmalarında nasıl oturabileceğiniz

Asya'nın kulüpler düzeyindeki amiral gemisi turnuvası geri döndü; 2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite artık başladı. Turnuva, 2024/25'teki yeniden markalaşmanın ardından ilk kez 32 takıma genişletildi ve Lig Aşaması, Suudi Arabistan'da düzenlenecek merkezi Finaller öncesinde 2027 Şubat ayına kadar sürecek.

GOAL, bu sezon unutulmaz AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçları için bilet alarak Asya futbolu hayalinizi nasıl gerçeğe dönüştürebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin. Aşağıda tam fikstür listesini ve her maç günü için biletleri nasıl satın alabileceğinizi inceleyin.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletleriŞimdi satın al

2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite tam fikstür listesi

Her maç günü aralığındaki kesin maç tarihleri, başlama saatleri ve statlar, karşılaşmalara daha yakın bir tarihte AFC ve kulüpler tarafından doğrulanıyor. Bu nedenle şimdilik maç günü tarih aralıklarına göre listelenmiştir. Fikstürler netleştikçe en güncel liste için bilet bağlantısını kontrol edin.

TarihKarşılaşmaStatBiletler
14-16 Eyl 2026 (MD1)Neftchi - Al-Quwa Al-JawiyaTBCBiletler
14-16 Eyl 2026 (MD1)Shabab Al Ahli - TractorTBCBiletler
14 Eyl 2026 (MD1)Al-Shamal - Al-IttihadAl Bayt Stadium, Al KhorBiletler
14-16 Eyl 2026 (MD1)Al-Ahli - PakhtakorTBCBiletler
14 Eyl 2026 (MD1)Esteghlal - Al SaddTBCBiletler
14-16 Eyl 2026 (MD1)Al-Qadsiah - Al WaslTBCBiletler
15 Eyl 2026 (MD1)Al Ain - Al-NassrTBCBiletler
15 Eyl 2026 (MD1)Al-Hilal - Al-GharafaKingdom Arena, RiyadhBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Kashima Antlers - Newcastle JetsTBCBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Daejeon Hana Citizen - Kyoto SangaTBCBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Gamba Osaka - Công An Hà NộiTBCBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Ratchaburi - Shanghai PortTBCBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Johor Darul Ta'zim - Buriram UnitedTBCBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Beijing Guoan - Pohang SteelersTBCBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Jeonbuk Hyundai Motors - Kashiwa ReysolTBCBiletler
15-16 Eyl 2026 (MD1)Port - Vissel KobeTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Pakhtakor - Al-QadsiahTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Tractor - Al-ShamalTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Al Wasl - Al-AhliTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Al-Quwa Al-Jawiya - Al AinTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Al-Nassr - NeftchiTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Al-Gharafa - EsteghlalTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Al Sadd - Al-HilalTBCBiletler
12-14 Eki 2026 (MD2)Al-Ittihad - Shabab Al AhliTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Newcastle Jets - Gamba OsakaTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Kyoto Sanga - RatchaburiTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Pohang Steelers - Johor Darul Ta'zimTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Shanghai Port - Daejeon Hana CitizenTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Buriram United - Beijing GuoanTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Công An Hà Nội - Kashima AntlersTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Vissel Kobe - Jeonbuk Hyundai MotorsTBCBiletler
13-14 Eki 2026 (MD2)Kashiwa Reysol - PortTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Neftchi - Al-IttihadTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Al-Ahli - Al-GharafaTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Al Ain - TractorTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Al-Quwa Al-Jawiya - PakhtakorTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Al-Nassr - Al WaslTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Al-Qadsiah - Al SaddTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Shabab Al Ahli - EsteghlalTBCBiletler
26-28 Eki 2026 (MD3)Al-Shamal - Al-HilalTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Shanghai Port - Công An Hà NộiTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Johor Darul Ta'zim - PortTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Daejeon Hana Citizen - Vissel KobeTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Kyoto Sanga - Newcastle JetsTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Beijing Guoan - Jeonbuk Hyundai MotorsTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Ratchaburi - Kashiwa ReysolTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Kashima Antlers - Pohang SteelersTBCBiletler
27-28 Eki 2026 (MD3)Gamba Osaka - Buriram UnitedTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Pakhtakor - Al-NassrTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Tractor - NeftchiTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Al Wasl - Al-Quwa Al-JawiyaTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Al Sadd - Al-AhliTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Al-Ittihad - Al AinTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Al-Gharafa - Al-QadsiahTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Esteghlal - Al-ShamalTBCBiletler
2-4 Kas 2026 (MD4)Al-Hilal - Shabab Al AhliTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Newcastle Jets - Shanghai PortTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Jeonbuk Hyundai Motors - Johor Darul Ta'zimTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Vissel Kobe - RatchaburiTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Kashiwa Reysol - Daejeon Hana CitizenTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Port - Beijing GuoanTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Công An Hà Nội - Kyoto SangaTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Pohang Steelers - Gamba OsakaTBCBiletler
3-4 Kas 2026 (MD4)Buriram United - Kashima AntlersTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Neftchi - Al-HilalTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Al Ain - EsteghlalTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Tractor - Al WaslTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Al-Shamal - Al-AhliTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Al-Ittihad - PakhtakorTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Al-Quwa Al-Jawiya - Al-GharafaTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Shabab Al Ahli - Al-QadsiahTBCBiletler
23-25 Kas 2026 (MD5)Al-Nassr - Al SaddTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Newcastle Jets - Kashiwa ReysolTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Daejeon Hana Citizen - Beijing GuoanTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Kyoto Sanga - Pohang SteelersTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Shanghai Port - Buriram UnitedTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Ratchaburi - Johor Darul Ta'zimTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Công An Hà Nội - Vissel KobeTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Kashima Antlers - Jeonbuk Hyundai MotorsTBCBiletler
24-25 Kas 2026 (MD5)Gamba Osaka - PortTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Pakhtakor - TractorTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Al Wasl - Al-IttihadTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Al-Qadsiah - Al-ShamalTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Esteghlal - NeftchiTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Al-Hilal - Al AinTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Al Sadd - Al-Quwa Al-JawiyaTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Al-Gharafa - Al-NassrTBCBiletler
1-8 Ara 2026 (MD6)Al-Ahli - Shabab Al AhliTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Vissel Kobe - Newcastle JetsTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Kashiwa Reysol - Công An Hà NộiTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Pohang Steelers - Shanghai PortTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Johor Darul Ta'zim - Daejeon Hana CitizenTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Beijing Guoan - RatchaburiTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Buriram United - Kyoto SangaTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Jeonbuk Hyundai Motors - Gamba OsakaTBCBiletler
1-2 Ara 2026 (MD6)Port - Kashima AntlersTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Pakhtakor - EsteghlalTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Tractor - Al SaddTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Al Ain - Al-QadsiahTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Al-Quwa Al-Jawiya - Shabab Al AhliTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Al-Nassr - Al-ShamalTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Al-Ittihad - Al-GharafaTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Neftchi - Al-AhliTBCBiletler
8-10 Şub 2027 (MD7)Al Wasl - Al-HilalTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Newcastle Jets - Johor Darul Ta'zimTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Shanghai Port - PortTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Daejeon Hana Citizen - Kashima AntlersTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Kyoto Sanga - Jeonbuk Hyundai MotorsTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Ratchaburi - Gamba OsakaTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Công An Hà Nội - Beijing GuoanTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Vissel Kobe - Pohang SteelersTBCBiletler
9-10 Şub 2027 (MD7)Kashiwa Reysol - Buriram UnitedTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Al-Ahli - Al AinTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Al Sadd - Al-IttihadTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Esteghlal - Al WaslTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Shabab Al Ahli - Al-NassrTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Al-Gharafa - TractorTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Al-Hilal - PakhtakorTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Al-Shamal - Al-Quwa Al-JawiyaTBCBiletler
15-17 Şub 2027 (MD8)Al-Qadsiah - NeftchiTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Kashima Antlers - RatchaburiTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Jeonbuk Hyundai Motors - Shanghai PortTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Buriram United - Vissel KobeTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Johor Darul Ta'zim - Công An Hà NộiTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Port - Kyoto SangaTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Beijing Guoan - Newcastle JetsTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Gamba Osaka - Daejeon Hana CitizenTBCBiletler
16-17 Şub 2027 (MD8)Pohang Steelers - Kashiwa ReysolTBCBiletler

AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletleri nasıl alınır?

2027 Nisan sonu ile Mayıs başında Suudi Arabistan'da oynanacak AFC Şampiyonlar Ligi Elite Finalleri dışında, AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçları için biletleri doğrudan AFC üzerinden satın alamazsınız. Bunun yerine biletler, bu sezonki organizasyonda yer alan takımlar arasında kulüp bazında satışa çıkarılır.

Gitmek istediğiniz maç için ilgili kulübün veya ligin resmi bilet satış sitesini ziyaret etmeli ve koltuğunuzu oradan almalısınız. Özellikle Suudi Arabistan'ın önde gelen takımlarını içeren büyük maçlarda talep, çoğu zaman mevcut kontenjanı aşabiliyor.

Taraftarların AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletlerini satın alması için en güvenli yol resmi kulüp ve lig portalları olsa da, maçlara gitmek isteyenler son dakika koltuk bulma konusunda en iyi fırsatı sunabilecek Ticombo gibi ikincil siteleri de değerlendirmek isteyebilir.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletleriŞimdi satın al

AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletleri ne kadar?

AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, stat ve turnuvanın hangi aşamasında olunduğu dahil olmak üzere çeşitli faktörlere göre değişir.

Örneğin, Riyad'da Al-Hilal veya Al-Nassr'ın yer aldığı bir karşılaşma, daha küçük bir pazardaki Lig Aşaması maçına kıyasla genellikle çok daha pahalı olur.

Kulüpler, Lig Aşaması için AFC Şampiyonlar Ligi Elite bilet fiyatlarını genellikle sezon başında belirler. Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakibe, konuma ve talebe bağlı olarak bazı maçlarda fiyatlar artabilir.

Uygunluk ve fiyatlarla ilgili ek bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletleriŞimdi satın al

2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite'ten ne beklenmeli?

Al-Ahli, 2026'da unvanını koruyarak üst üste iki kez şampiyon olmuş takım olarak bu sezona giriyor ve turnuvayı art arda üç kez kazanan ilk kulüp olmayı hedefliyor.

Ligin genişlemesinin ardından Suudi Arabistan, bu sezon Batı Bölgesi'nde ilk kez dört temsilciye sahip: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal ve Al-Nassr. Bunlardan sonuncusu, 2025/26 Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazanmasının ardından en üst seviyeye geri döndü. Cristiano Ronaldo, bu turnuvayı kampanyadaki belirleyici hedeflerinden biri haline getirdi.

Diğer yandan Katar'dan Al-Shamal bu sezon kıtasal arenadaki ilk maçlarına çıkacak. İran'dan Esteghlal, Özbekistan'dan Neftchi ve Pakhtakor ile Irak'tan Al-Quwa Al-Jawiya da rekabetçi Batı Bölgesi'ni tamamlıyor.

Doğu Bölgesi'nde ise Vissel Kobe ve Kyoto Sanga'yı da içeren Japonya'nın beş kulübe çıkan geniş kadrosu öne çıkıyor. Güney Kore'nin K League şampiyonu Jeonbuk Hyundai Motors, Tayland'dan Buriram United ve Vietnam'dan Công An Hà Nội'nin de yer aldığı bu gruptaki tüm takımlar, yeni tek lig formatında uzun bir yürüyüş yapmanın peşinde.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin