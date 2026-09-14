Asya'nın kulüpler düzeyindeki amiral gemisi turnuvası geri döndü; 2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite artık başladı. Turnuva, 2024/25'teki yeniden markalaşmanın ardından ilk kez 32 takıma genişletildi ve Lig Aşaması, Suudi Arabistan'da düzenlenecek merkezi Finaller öncesinde 2027 Şubat ayına kadar sürecek.
GOAL, bu sezon unutulmaz AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçları için bilet alarak Asya futbolu hayalinizi nasıl gerçeğe dönüştürebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin. Aşağıda tam fikstür listesini ve her maç günü için biletleri nasıl satın alabileceğinizi inceleyin.
2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite tam fikstür listesi
Her maç günü aralığındaki kesin maç tarihleri, başlama saatleri ve statlar, karşılaşmalara daha yakın bir tarihte AFC ve kulüpler tarafından doğrulanıyor. Bu nedenle şimdilik maç günü tarih aralıklarına göre listelenmiştir. Fikstürler netleştikçe en güncel liste için bilet bağlantısını kontrol edin.
|Tarih
|Karşılaşma
|Stat
|Biletler
|14-16 Eyl 2026 (MD1)
|Neftchi - Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Biletler
|14-16 Eyl 2026 (MD1)
|Shabab Al Ahli - Tractor
|TBC
|Biletler
|14 Eyl 2026 (MD1)
|Al-Shamal - Al-Ittihad
|Al Bayt Stadium, Al Khor
|Biletler
|14-16 Eyl 2026 (MD1)
|Al-Ahli - Pakhtakor
|TBC
|Biletler
|14 Eyl 2026 (MD1)
|Esteghlal - Al Sadd
|TBC
|Biletler
|14-16 Eyl 2026 (MD1)
|Al-Qadsiah - Al Wasl
|TBC
|Biletler
|15 Eyl 2026 (MD1)
|Al Ain - Al-Nassr
|TBC
|Biletler
|15 Eyl 2026 (MD1)
|Al-Hilal - Al-Gharafa
|Kingdom Arena, Riyadh
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Kashima Antlers - Newcastle Jets
|TBC
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Daejeon Hana Citizen - Kyoto Sanga
|TBC
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Gamba Osaka - Công An Hà Nội
|TBC
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Ratchaburi - Shanghai Port
|TBC
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Johor Darul Ta'zim - Buriram United
|TBC
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Beijing Guoan - Pohang Steelers
|TBC
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Jeonbuk Hyundai Motors - Kashiwa Reysol
|TBC
|Biletler
|15-16 Eyl 2026 (MD1)
|Port - Vissel Kobe
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Pakhtakor - Al-Qadsiah
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Tractor - Al-Shamal
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Al Wasl - Al-Ahli
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Al-Quwa Al-Jawiya - Al Ain
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Al-Nassr - Neftchi
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Al-Gharafa - Esteghlal
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Al Sadd - Al-Hilal
|TBC
|Biletler
|12-14 Eki 2026 (MD2)
|Al-Ittihad - Shabab Al Ahli
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Newcastle Jets - Gamba Osaka
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Kyoto Sanga - Ratchaburi
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Pohang Steelers - Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Shanghai Port - Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Buriram United - Beijing Guoan
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Công An Hà Nội - Kashima Antlers
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Vissel Kobe - Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Biletler
|13-14 Eki 2026 (MD2)
|Kashiwa Reysol - Port
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Neftchi - Al-Ittihad
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Al-Ahli - Al-Gharafa
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Al Ain - Tractor
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Al-Quwa Al-Jawiya - Pakhtakor
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Al-Nassr - Al Wasl
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Al-Qadsiah - Al Sadd
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Shabab Al Ahli - Esteghlal
|TBC
|Biletler
|26-28 Eki 2026 (MD3)
|Al-Shamal - Al-Hilal
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Shanghai Port - Công An Hà Nội
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Johor Darul Ta'zim - Port
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Daejeon Hana Citizen - Vissel Kobe
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Kyoto Sanga - Newcastle Jets
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Beijing Guoan - Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Ratchaburi - Kashiwa Reysol
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Kashima Antlers - Pohang Steelers
|TBC
|Biletler
|27-28 Eki 2026 (MD3)
|Gamba Osaka - Buriram United
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Pakhtakor - Al-Nassr
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Tractor - Neftchi
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Al Wasl - Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Al Sadd - Al-Ahli
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Al-Ittihad - Al Ain
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Al-Gharafa - Al-Qadsiah
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Esteghlal - Al-Shamal
|TBC
|Biletler
|2-4 Kas 2026 (MD4)
|Al-Hilal - Shabab Al Ahli
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Newcastle Jets - Shanghai Port
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Jeonbuk Hyundai Motors - Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Vissel Kobe - Ratchaburi
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Kashiwa Reysol - Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Port - Beijing Guoan
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Công An Hà Nội - Kyoto Sanga
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Pohang Steelers - Gamba Osaka
|TBC
|Biletler
|3-4 Kas 2026 (MD4)
|Buriram United - Kashima Antlers
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Neftchi - Al-Hilal
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Al Ain - Esteghlal
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Tractor - Al Wasl
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Al-Shamal - Al-Ahli
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Al-Ittihad - Pakhtakor
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Al-Quwa Al-Jawiya - Al-Gharafa
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Shabab Al Ahli - Al-Qadsiah
|TBC
|Biletler
|23-25 Kas 2026 (MD5)
|Al-Nassr - Al Sadd
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Newcastle Jets - Kashiwa Reysol
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Daejeon Hana Citizen - Beijing Guoan
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Kyoto Sanga - Pohang Steelers
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Shanghai Port - Buriram United
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Ratchaburi - Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Công An Hà Nội - Vissel Kobe
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Kashima Antlers - Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Biletler
|24-25 Kas 2026 (MD5)
|Gamba Osaka - Port
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Pakhtakor - Tractor
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Al Wasl - Al-Ittihad
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Al-Qadsiah - Al-Shamal
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Esteghlal - Neftchi
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Al-Hilal - Al Ain
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Al Sadd - Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Al-Gharafa - Al-Nassr
|TBC
|Biletler
|1-8 Ara 2026 (MD6)
|Al-Ahli - Shabab Al Ahli
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Vissel Kobe - Newcastle Jets
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Kashiwa Reysol - Công An Hà Nội
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Pohang Steelers - Shanghai Port
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Johor Darul Ta'zim - Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Beijing Guoan - Ratchaburi
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Buriram United - Kyoto Sanga
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Jeonbuk Hyundai Motors - Gamba Osaka
|TBC
|Biletler
|1-2 Ara 2026 (MD6)
|Port - Kashima Antlers
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Pakhtakor - Esteghlal
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Tractor - Al Sadd
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Al Ain - Al-Qadsiah
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Al-Quwa Al-Jawiya - Shabab Al Ahli
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Al-Nassr - Al-Shamal
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Al-Ittihad - Al-Gharafa
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Neftchi - Al-Ahli
|TBC
|Biletler
|8-10 Şub 2027 (MD7)
|Al Wasl - Al-Hilal
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Newcastle Jets - Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Shanghai Port - Port
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Daejeon Hana Citizen - Kashima Antlers
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Kyoto Sanga - Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Ratchaburi - Gamba Osaka
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Công An Hà Nội - Beijing Guoan
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Vissel Kobe - Pohang Steelers
|TBC
|Biletler
|9-10 Şub 2027 (MD7)
|Kashiwa Reysol - Buriram United
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Al-Ahli - Al Ain
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Al Sadd - Al-Ittihad
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Esteghlal - Al Wasl
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Shabab Al Ahli - Al-Nassr
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Al-Gharafa - Tractor
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Al-Hilal - Pakhtakor
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Al-Shamal - Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Biletler
|15-17 Şub 2027 (MD8)
|Al-Qadsiah - Neftchi
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Kashima Antlers - Ratchaburi
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Jeonbuk Hyundai Motors - Shanghai Port
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Buriram United - Vissel Kobe
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Johor Darul Ta'zim - Công An Hà Nội
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Port - Kyoto Sanga
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Beijing Guoan - Newcastle Jets
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Gamba Osaka - Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Biletler
|16-17 Şub 2027 (MD8)
|Pohang Steelers - Kashiwa Reysol
|TBC
|Biletler
AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletleri nasıl alınır?
2027 Nisan sonu ile Mayıs başında Suudi Arabistan'da oynanacak AFC Şampiyonlar Ligi Elite Finalleri dışında, AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçları için biletleri doğrudan AFC üzerinden satın alamazsınız. Bunun yerine biletler, bu sezonki organizasyonda yer alan takımlar arasında kulüp bazında satışa çıkarılır.
Gitmek istediğiniz maç için ilgili kulübün veya ligin resmi bilet satış sitesini ziyaret etmeli ve koltuğunuzu oradan almalısınız. Özellikle Suudi Arabistan'ın önde gelen takımlarını içeren büyük maçlarda talep, çoğu zaman mevcut kontenjanı aşabiliyor.
Taraftarların AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletlerini satın alması için en güvenli yol resmi kulüp ve lig portalları olsa da, maçlara gitmek isteyenler son dakika koltuk bulma konusunda en iyi fırsatı sunabilecek Ticombo gibi ikincil siteleri de değerlendirmek isteyebilir.
AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletleri ne kadar?
AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, stat ve turnuvanın hangi aşamasında olunduğu dahil olmak üzere çeşitli faktörlere göre değişir.
Örneğin, Riyad'da Al-Hilal veya Al-Nassr'ın yer aldığı bir karşılaşma, daha küçük bir pazardaki Lig Aşaması maçına kıyasla genellikle çok daha pahalı olur.
Kulüpler, Lig Aşaması için AFC Şampiyonlar Ligi Elite bilet fiyatlarını genellikle sezon başında belirler. Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakibe, konuma ve talebe bağlı olarak bazı maçlarda fiyatlar artabilir.
Uygunluk ve fiyatlarla ilgili ek bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin.
2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite'ten ne beklenmeli?
Al-Ahli, 2026'da unvanını koruyarak üst üste iki kez şampiyon olmuş takım olarak bu sezona giriyor ve turnuvayı art arda üç kez kazanan ilk kulüp olmayı hedefliyor.
Ligin genişlemesinin ardından Suudi Arabistan, bu sezon Batı Bölgesi'nde ilk kez dört temsilciye sahip: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal ve Al-Nassr. Bunlardan sonuncusu, 2025/26 Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazanmasının ardından en üst seviyeye geri döndü. Cristiano Ronaldo, bu turnuvayı kampanyadaki belirleyici hedeflerinden biri haline getirdi.
Diğer yandan Katar'dan Al-Shamal bu sezon kıtasal arenadaki ilk maçlarına çıkacak. İran'dan Esteghlal, Özbekistan'dan Neftchi ve Pakhtakor ile Irak'tan Al-Quwa Al-Jawiya da rekabetçi Batı Bölgesi'ni tamamlıyor.
Doğu Bölgesi'nde ise Vissel Kobe ve Kyoto Sanga'yı da içeren Japonya'nın beş kulübe çıkan geniş kadrosu öne çıkıyor. Güney Kore'nin K League şampiyonu Jeonbuk Hyundai Motors, Tayland'dan Buriram United ve Vietnam'dan Công An Hà Nội'nin de yer aldığı bu gruptaki tüm takımlar, yeni tek lig formatında uzun bir yürüyüş yapmanın peşinde.