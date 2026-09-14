Asya'nın kulüpler düzeyindeki amiral gemisi turnuvası geri döndü; 2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite artık başladı. Turnuva, 2024/25'teki yeniden markalaşmanın ardından ilk kez 32 takıma genişletildi ve Lig Aşaması, Suudi Arabistan'da düzenlenecek merkezi Finaller öncesinde 2027 Şubat ayına kadar sürecek.

GOAL, bu sezon unutulmaz AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçları için bilet alarak Asya futbolu hayalinizi nasıl gerçeğe dönüştürebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin. Aşağıda tam fikstür listesini ve her maç günü için biletleri nasıl satın alabileceğinizi inceleyin.

2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite tam fikstür listesi

Her maç günü aralığındaki kesin maç tarihleri, başlama saatleri ve statlar, karşılaşmalara daha yakın bir tarihte AFC ve kulüpler tarafından doğrulanıyor. Bu nedenle şimdilik maç günü tarih aralıklarına göre listelenmiştir. Fikstürler netleştikçe en güncel liste için bilet bağlantısını kontrol edin.

Tarih Karşılaşma Stat Biletler 14-16 Eyl 2026 (MD1) Neftchi - Al-Quwa Al-Jawiya TBC Biletler 14-16 Eyl 2026 (MD1) Shabab Al Ahli - Tractor TBC Biletler 14 Eyl 2026 (MD1) Al-Shamal - Al-Ittihad Al Bayt Stadium, Al Khor Biletler 14-16 Eyl 2026 (MD1) Al-Ahli - Pakhtakor TBC Biletler 14 Eyl 2026 (MD1) Esteghlal - Al Sadd TBC Biletler 14-16 Eyl 2026 (MD1) Al-Qadsiah - Al Wasl TBC Biletler 15 Eyl 2026 (MD1) Al Ain - Al-Nassr TBC Biletler 15 Eyl 2026 (MD1) Al-Hilal - Al-Gharafa Kingdom Arena, Riyadh Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Kashima Antlers - Newcastle Jets TBC Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Daejeon Hana Citizen - Kyoto Sanga TBC Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Gamba Osaka - Công An Hà Nội TBC Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Ratchaburi - Shanghai Port TBC Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Johor Darul Ta'zim - Buriram United TBC Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Beijing Guoan - Pohang Steelers TBC Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Jeonbuk Hyundai Motors - Kashiwa Reysol TBC Biletler 15-16 Eyl 2026 (MD1) Port - Vissel Kobe TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Pakhtakor - Al-Qadsiah TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Tractor - Al-Shamal TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Al Wasl - Al-Ahli TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Al-Quwa Al-Jawiya - Al Ain TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Al-Nassr - Neftchi TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Al-Gharafa - Esteghlal TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Al Sadd - Al-Hilal TBC Biletler 12-14 Eki 2026 (MD2) Al-Ittihad - Shabab Al Ahli TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Newcastle Jets - Gamba Osaka TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Kyoto Sanga - Ratchaburi TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Pohang Steelers - Johor Darul Ta'zim TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Shanghai Port - Daejeon Hana Citizen TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Buriram United - Beijing Guoan TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Công An Hà Nội - Kashima Antlers TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Vissel Kobe - Jeonbuk Hyundai Motors TBC Biletler 13-14 Eki 2026 (MD2) Kashiwa Reysol - Port TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Neftchi - Al-Ittihad TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Al-Ahli - Al-Gharafa TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Al Ain - Tractor TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Al-Quwa Al-Jawiya - Pakhtakor TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Al-Nassr - Al Wasl TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Al-Qadsiah - Al Sadd TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Shabab Al Ahli - Esteghlal TBC Biletler 26-28 Eki 2026 (MD3) Al-Shamal - Al-Hilal TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Shanghai Port - Công An Hà Nội TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Johor Darul Ta'zim - Port TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Daejeon Hana Citizen - Vissel Kobe TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Kyoto Sanga - Newcastle Jets TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Beijing Guoan - Jeonbuk Hyundai Motors TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Ratchaburi - Kashiwa Reysol TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Kashima Antlers - Pohang Steelers TBC Biletler 27-28 Eki 2026 (MD3) Gamba Osaka - Buriram United TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Pakhtakor - Al-Nassr TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Tractor - Neftchi TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Al Wasl - Al-Quwa Al-Jawiya TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Al Sadd - Al-Ahli TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Al-Ittihad - Al Ain TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Al-Gharafa - Al-Qadsiah TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Esteghlal - Al-Shamal TBC Biletler 2-4 Kas 2026 (MD4) Al-Hilal - Shabab Al Ahli TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Newcastle Jets - Shanghai Port TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Jeonbuk Hyundai Motors - Johor Darul Ta'zim TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Vissel Kobe - Ratchaburi TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Kashiwa Reysol - Daejeon Hana Citizen TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Port - Beijing Guoan TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Công An Hà Nội - Kyoto Sanga TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Pohang Steelers - Gamba Osaka TBC Biletler 3-4 Kas 2026 (MD4) Buriram United - Kashima Antlers TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Neftchi - Al-Hilal TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Al Ain - Esteghlal TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Tractor - Al Wasl TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Al-Shamal - Al-Ahli TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Al-Ittihad - Pakhtakor TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Al-Quwa Al-Jawiya - Al-Gharafa TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Shabab Al Ahli - Al-Qadsiah TBC Biletler 23-25 Kas 2026 (MD5) Al-Nassr - Al Sadd TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Newcastle Jets - Kashiwa Reysol TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Daejeon Hana Citizen - Beijing Guoan TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Kyoto Sanga - Pohang Steelers TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Shanghai Port - Buriram United TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Ratchaburi - Johor Darul Ta'zim TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Công An Hà Nội - Vissel Kobe TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Kashima Antlers - Jeonbuk Hyundai Motors TBC Biletler 24-25 Kas 2026 (MD5) Gamba Osaka - Port TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Pakhtakor - Tractor TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Al Wasl - Al-Ittihad TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Al-Qadsiah - Al-Shamal TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Esteghlal - Neftchi TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Al-Hilal - Al Ain TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Al Sadd - Al-Quwa Al-Jawiya TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Al-Gharafa - Al-Nassr TBC Biletler 1-8 Ara 2026 (MD6) Al-Ahli - Shabab Al Ahli TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Vissel Kobe - Newcastle Jets TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Kashiwa Reysol - Công An Hà Nội TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Pohang Steelers - Shanghai Port TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Johor Darul Ta'zim - Daejeon Hana Citizen TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Beijing Guoan - Ratchaburi TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Buriram United - Kyoto Sanga TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Jeonbuk Hyundai Motors - Gamba Osaka TBC Biletler 1-2 Ara 2026 (MD6) Port - Kashima Antlers TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Pakhtakor - Esteghlal TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Tractor - Al Sadd TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Al Ain - Al-Qadsiah TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Al-Quwa Al-Jawiya - Shabab Al Ahli TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Al-Nassr - Al-Shamal TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Al-Ittihad - Al-Gharafa TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Neftchi - Al-Ahli TBC Biletler 8-10 Şub 2027 (MD7) Al Wasl - Al-Hilal TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Newcastle Jets - Johor Darul Ta'zim TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Shanghai Port - Port TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Daejeon Hana Citizen - Kashima Antlers TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Kyoto Sanga - Jeonbuk Hyundai Motors TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Ratchaburi - Gamba Osaka TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Công An Hà Nội - Beijing Guoan TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Vissel Kobe - Pohang Steelers TBC Biletler 9-10 Şub 2027 (MD7) Kashiwa Reysol - Buriram United TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Al-Ahli - Al Ain TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Al Sadd - Al-Ittihad TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Esteghlal - Al Wasl TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Shabab Al Ahli - Al-Nassr TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Al-Gharafa - Tractor TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Al-Hilal - Pakhtakor TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Al-Shamal - Al-Quwa Al-Jawiya TBC Biletler 15-17 Şub 2027 (MD8) Al-Qadsiah - Neftchi TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Kashima Antlers - Ratchaburi TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Jeonbuk Hyundai Motors - Shanghai Port TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Buriram United - Vissel Kobe TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Johor Darul Ta'zim - Công An Hà Nội TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Port - Kyoto Sanga TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Beijing Guoan - Newcastle Jets TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Gamba Osaka - Daejeon Hana Citizen TBC Biletler 16-17 Şub 2027 (MD8) Pohang Steelers - Kashiwa Reysol TBC Biletler

AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletleri nasıl alınır?

2027 Nisan sonu ile Mayıs başında Suudi Arabistan'da oynanacak AFC Şampiyonlar Ligi Elite Finalleri dışında, AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçları için biletleri doğrudan AFC üzerinden satın alamazsınız. Bunun yerine biletler, bu sezonki organizasyonda yer alan takımlar arasında kulüp bazında satışa çıkarılır.

Gitmek istediğiniz maç için ilgili kulübün veya ligin resmi bilet satış sitesini ziyaret etmeli ve koltuğunuzu oradan almalısınız. Özellikle Suudi Arabistan'ın önde gelen takımlarını içeren büyük maçlarda talep, çoğu zaman mevcut kontenjanı aşabiliyor.

Taraftarların AFC Şampiyonlar Ligi Elite biletlerini satın alması için en güvenli yol resmi kulüp ve lig portalları olsa da, maçlara gitmek isteyenler son dakika koltuk bulma konusunda en iyi fırsatı sunabilecek Ticombo gibi ikincil siteleri de değerlendirmek isteyebilir.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletleri ne kadar?

AFC Şampiyonlar Ligi Elite maç biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, stat ve turnuvanın hangi aşamasında olunduğu dahil olmak üzere çeşitli faktörlere göre değişir.

Örneğin, Riyad'da Al-Hilal veya Al-Nassr'ın yer aldığı bir karşılaşma, daha küçük bir pazardaki Lig Aşaması maçına kıyasla genellikle çok daha pahalı olur.

Kulüpler, Lig Aşaması için AFC Şampiyonlar Ligi Elite bilet fiyatlarını genellikle sezon başında belirler. Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakibe, konuma ve talebe bağlı olarak bazı maçlarda fiyatlar artabilir.

Uygunluk ve fiyatlarla ilgili ek bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin.

2026/27 AFC Şampiyonlar Ligi Elite'ten ne beklenmeli?

Al-Ahli, 2026'da unvanını koruyarak üst üste iki kez şampiyon olmuş takım olarak bu sezona giriyor ve turnuvayı art arda üç kez kazanan ilk kulüp olmayı hedefliyor.

Ligin genişlemesinin ardından Suudi Arabistan, bu sezon Batı Bölgesi'nde ilk kez dört temsilciye sahip: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal ve Al-Nassr. Bunlardan sonuncusu, 2025/26 Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazanmasının ardından en üst seviyeye geri döndü. Cristiano Ronaldo, bu turnuvayı kampanyadaki belirleyici hedeflerinden biri haline getirdi.

Diğer yandan Katar'dan Al-Shamal bu sezon kıtasal arenadaki ilk maçlarına çıkacak. İran'dan Esteghlal, Özbekistan'dan Neftchi ve Pakhtakor ile Irak'tan Al-Quwa Al-Jawiya da rekabetçi Batı Bölgesi'ni tamamlıyor.

Doğu Bölgesi'nde ise Vissel Kobe ve Kyoto Sanga'yı da içeren Japonya'nın beş kulübe çıkan geniş kadrosu öne çıkıyor. Güney Kore'nin K League şampiyonu Jeonbuk Hyundai Motors, Tayland'dan Buriram United ve Vietnam'dan Công An Hà Nội'nin de yer aldığı bu gruptaki tüm takımlar, yeni tek lig formatında uzun bir yürüyüş yapmanın peşinde.