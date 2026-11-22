Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesi, ev sahipliği yarışında şansını büyük ölçüde artırmasının ardından AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in eleme turlarına ev sahipliği yapma onurunu elde etmenin eşiğine geldi. Bölge, %70'e varan oranla en güçlü seçenek konumuna yükselirken, ilgili kurumların hesaplarında yer almaya devam eden Cidde'nin önüne geçti. Gelecek sezonun en önemli kıtasal duraklarından birinin adresini belirleyecek nihai karar ise bekleniyor.

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Suudi Arabistan'ın, turnuvanın eleme turlarına 23 Nisan-1 Mayıs 2027 tarihleri arasında ev sahipliği yapması planlanıyor. Ev sahibi şehrin resmi olarak açıklanmasından önce organizasyon ve teknik hazırlıkları tamamlamak ve katılımcı takımları ağırlayacak spor tesislerinin hazır olduğundan emin olmak için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Suudi Arabistan merkezli "Şarku'l Avsat" gazetesinin haberine göre Dammam ve Hubar şehirleri, Asya organizasyonuna ev sahipliği yarışına güçlü bir şekilde dahil olmalarının ardından öne çıktı. İki şehir, Doğu Bölgesi'nin etkinliği düzenleme kapasitesini artıran üç ana stadyuma sahip olmanın avantajını kullanıyor.

Maçlara ev sahipliği yapması için gündemde olan stadyumlar arasında Aramco Stadyumu, Al Ettifaq Kulübü Stadyumu ve Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu bulunuyor. Bu tesisler, Doğu Bölgesi'nin adaylık dosyasında önemli bir güç unsuru oluşturuyor ve Cidde ile sürdürülen değerlendirme sürecinde bölgeye belirgin bir üstünlük sağlıyor.

Bu gelişmeler, organizasyon yetkililerinin hem ana stadyumlar hem de antrenman ve konaklama tesisleri açısından turnuvanın gereksinimlerini karşılayabilecek bir yer seçmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor. Amaç, müsabakaların AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in prestijine yakışır bir organizasyonla gerçekleşmesini sağlamak.

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Öte yandan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Asya Futbol Konfederasyonu, eleme turlarına ev sahipliği yapacak şehre ilişkin son adımı atmadan önce Spor Bakanlığı'ndan, spor tesislerinin ve antrenman sahalarının hazırlık durumuna dair kapsamlı bir değerlendirme içeren eksiksiz bir rapor bekliyor.

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Beklenen rapor, ev sahibi şehrin belirlenmesinde belirleyici bir unsur olacak. Özellikle turnuvanın gereklilikleri, final etabına yükselen takımlar için sekiz antrenman sahası sağlanmasını zorunlu kılıyor. Bu durum, spor altyapısını ve takımların teknik ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini mercek altına alıyor.

Değerlendirme süreci yalnızca maç stadyumlarının hazır olup olmadığıyla sınırlı değil. Uygun antrenman tesislerinin sağlanabilmesi, takımları, teknik heyetleri ve idari kadroları ağırlamak için gerekli lojistik ve organizasyonel düzenlemelerin tamamlanması ve turnuva boyunca ulaşımın sorunsuz şekilde yürütülmesi de inceleniyor.

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Lig programı ev sahipliği hesaplarını karmaşıklaştırabilir

Maç programının belirlenmesi ve Suudi Arabistan Profesyonel Ligi ile koordinasyon, nihai karar açıklanmadan önce netleştirilmesi gereken en önemli konular arasında yer alıyor. Zira aday stadyumlardan bazıları sezon boyunca yerel kulüplerin maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Al Ettifaq ve Al Khaleej stadyumları, Suudi Arabistan Ligi maçları ile Asya organizasyonuna ev sahipliğinin gereklilikleri arasında herhangi bir çakışma yaşanmaması için kullanım tarihleri konusunda hassas bir koordinasyon gerektiren tesisler arasında bulunuyor. Eleme turları için belirlenen sürenin kısa olması da bu konuyu daha kritik hale getiriyor.

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Teknik ve organizasyonel değerlendirmenin sonuçlarının, Doğu Bölgesi'nin yerel kulüplerin programını ya da kıtasal müsabakaların takvimini etkilemeden belirlenen süre içinde tüm gereklilikleri karşılayıp karşılayamayacağını ortaya koyması bekleniyor.

Doğu Bölgesi %70'lik oranla önde olsa da bu gösterge resmi bir karar anlamına gelmiyor. Oran, mevcut verilere göre yarıştaki güncel dengeyi yansıtıyor. Cidde ise ilgili kurumların önündeki ikinci seçenek olmayı sürdürüyor.

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Spor Bakanlığı'nın raporu beklenirken, dosya tüm yönleriyle incelenene kadar bütün ihtimaller masada kalmaya devam ediyor. "Elit etabına" ev sahipliği yapacak nihai adres ise stadyumların ve antrenman tesislerinin hazır olduğu ve turnuvanın organizasyonel şartlarının karşılanabileceği teyit edildikten sonra netleşecek.