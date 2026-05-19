Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premier Lig
team-logoAFC Bournemouth
Vitality Stadium
team-logoM.City
GOAL-e

Çeviri:

AFC Bournemouth - Manchester City maçını nereden izleyebilirsiniz: TV kanalı, çevrimiçi canlı yayın, başlama saati ve her iki takımın son dönemdeki performansı

AFC Bournemouth - M.City
AFC Bournemouth
M.City
Premier Lig

AFC Bournemouth ile Manchester City arasındaki maçı nereden izleyebileceğinize dair bir özet ve bunun yanı sıra takımlarla ilgili son haberler.

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyin yanı sıra TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgileri içeren eksiksiz bir özet sunuyor.

AFC Bournemouth - Manchester City maçı yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

AFC Bournemouth ile Manchester City arasındaki maç Viaplay üzerinden canlı olarak izlenebilir. Aşağıda bu Premier League karşılaşması için TV kanalı ve canlı yayın seçeneklerini bulabilirsiniz.

Yoldasınız mı yoksa Hollanda dışında mısınız? Bir VPN ile, geçici olarak yurtdışında olsanız bile, her zamanki yayın hizmetinize giriş yapabilirsiniz. Böylece maçın hiçbir anını kaçırmazsınız.

Viaplay

Viaplay

Buradan izleyin

NordVPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışındaysanız, maçları her zamanki yayın hizmetiniz üzerinden izlemek için bir sanal özel ağ (VPN) kullanmanız gerekebilir. NordVPN gibi bir VPN ile, yayın izlerken güvenli bir çevrimiçi bağlantı kurabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

AFC Bournemouth vs M.City Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Diziliş
M.City crest
M.City
MCI
4-2-3-1
1D. Petrovic3A. Truffert15A. Smith23J. Hill5M. Senesi37Rayan8A. Scott16M. Tavernier22E. Kroupi12T. Adams9Evanilson25G. Donnarumma15M. Guehi27M. Nunes45A. Khusanov33N. O'Reilly10R. Cherki11J. Doku20B. Silva42A. Semenyo14N. Gonzalez9E. Haaland
M.City crest
M.City
MCI
4-2-3-1
AFC Bournemouth

İlk 11

M.City

Teknik direktör

  • A. Iraola
  • P. Guardiola

Sakatlıklar ve Cezalar

    Bournemouth'ta Lewis Cook ve J. Soler sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Ryan Christie ise cezalı. Cherries'in beklenen ilk onbiri şöyle: Petrovic; Truffert, Smith, Hill, Senesi; Toth, Rayan; Scott, Tavernier; Kroupi, Evanilson. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler eklenecektir.

    Manchester City, bu maç için herhangi bir sakatlık veya ceza bildirmedi. Guardiola'nın beklenen onbiri şöyle: Donnarumma; Guehi, Nunes, Gvardiol, Khusanov; Ait Nouri, Silva; Foden, Savinho; Marmoush, Semenyo — Cumartesi günü Wembley'de FA Cup finalini belirleyen Semenyo.

    Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

    Sakatlıklar ve Cezalar

    Sakatlıklar ve Cezalar

    • Kenarda oyuncu yok

    Son dönemdeki form durumu

    BOU
    -Form

    Gol atıldı (Verildi)
    10/4
    2,5 gol üzeri maçlar
    4/5
    Her iki takım da gol attı
    3/5

    MCI
    -Form

    Gol atıldı (Verildi)
    12/4
    2,5 gol üzeri maçlar
    4/5
    Her iki takım da gol attı
    2/5

    Bournemouth mükemmel bir seri yakaladı. The Cherries, son beş Premier League maçından dördünü kazandı ve sadece bir kez berabere kaldı — Leeds United'a karşı evinde 2-2. En son galibiyet, Fulham deplasmanında 0-1'lik zafer, takımın deplasmanlarda da iyi performans gösterebileceğini teyit ediyor. Daha önce Bournemouth, Arsenal'i de 1-2 mağlup etmişti, bu da bu serinin kalitesini daha da öne çıkarıyor.

    Manchester City de mükemmel bir formda. Kulüp, son beş maçın dördünü kazandı; bunlara Premier League'de Crystal Palace'ı 3-0 mağlup ettiği maç ve Brentford deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyet de dahil. Tek puan kaybı, Everton deplasmanında alınan 3-3'lük beraberlik oldu. Chelsea'ye karşı 0-1 kazanılan FA Cup finali, City'nin önemli maçlarda da gerektiğinde kalesini gole kapatabildiğini gösteriyor.

    Karşılaşmalar

    BOU

    Son 5 maçları

    MCI

    1

    Galibiyet

    0

    Beraberlikler

    4

    Galibiyetler

    5

    Gol sayısı

    10
    2,5 gol üzeri maçlar
    4/5
    Her iki takım da gol attı
    4/5

    Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşmalar Manchester City'nin üstünlüğüyle geçiyor. Kasım 2025'te City, Premier League'de evinde 3-1 galip geldi — bu, Mayıs 2025'teki aynı skoru tekrarladı. Bournemouth bu süre zarfında sadece bir kez kazanabildi; Kasım 2024'te evinde 2-1 galip geldi. Beş karşılaşmada City açıkça üstünlük kurdu, ancak Bournemouth kendi sahasında sürprizler yaratabileceğini kanıtladı.

    Puan durumu

    Premier Lig'de Manchester City ikinci sırada yer alırken, Bournemouth ise güçlü bir altıncı sırada bulunuyor. City için kazanılan her maç, ligin zirvesindeki Arsenal üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.

    Reklam