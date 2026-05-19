Premier Lig - Premier Lig Vitality Stadium

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyin yanı sıra TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgileri içeren eksiksiz bir özet sunuyor.

AFC Bournemouth - Manchester City maçı yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

AFC Bournemouth ile Manchester City arasındaki maç Viaplay üzerinden canlı olarak izlenebilir. Aşağıda bu Premier League karşılaşması için TV kanalı ve canlı yayın seçeneklerini bulabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Bournemouth'ta Lewis Cook ve J. Soler sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Ryan Christie ise cezalı. Cherries'in beklenen ilk onbiri şöyle: Petrovic; Truffert, Smith, Hill, Senesi; Toth, Rayan; Scott, Tavernier; Kroupi, Evanilson. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler eklenecektir.

Manchester City, bu maç için herhangi bir sakatlık veya ceza bildirmedi. Guardiola'nın beklenen onbiri şöyle: Donnarumma; Guehi, Nunes, Gvardiol, Khusanov; Ait Nouri, Silva; Foden, Savinho; Marmoush, Semenyo — Cumartesi günü Wembley'de FA Cup finalini belirleyen Semenyo.

Son dönemdeki form durumu

Bournemouth mükemmel bir seri yakaladı. The Cherries, son beş Premier League maçından dördünü kazandı ve sadece bir kez berabere kaldı — Leeds United'a karşı evinde 2-2. En son galibiyet, Fulham deplasmanında 0-1'lik zafer, takımın deplasmanlarda da iyi performans gösterebileceğini teyit ediyor. Daha önce Bournemouth, Arsenal'i de 1-2 mağlup etmişti, bu da bu serinin kalitesini daha da öne çıkarıyor.

Manchester City de mükemmel bir formda. Kulüp, son beş maçın dördünü kazandı; bunlara Premier League'de Crystal Palace'ı 3-0 mağlup ettiği maç ve Brentford deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyet de dahil. Tek puan kaybı, Everton deplasmanında alınan 3-3'lük beraberlik oldu. Chelsea'ye karşı 0-1 kazanılan FA Cup finali, City'nin önemli maçlarda da gerektiğinde kalesini gole kapatabildiğini gösteriyor.

Karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşmalar Manchester City'nin üstünlüğüyle geçiyor. Kasım 2025'te City, Premier League'de evinde 3-1 galip geldi — bu, Mayıs 2025'teki aynı skoru tekrarladı. Bournemouth bu süre zarfında sadece bir kez kazanabildi; Kasım 2024'te evinde 2-1 galip geldi. Beş karşılaşmada City açıkça üstünlük kurdu, ancak Bournemouth kendi sahasında sürprizler yaratabileceğini kanıtladı.

Puan durumu

Premier Lig'de Manchester City ikinci sırada yer alırken, Bournemouth ise güçlü bir altıncı sırada bulunuyor. City için kazanılan her maç, ligin zirvesindeki Arsenal üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.