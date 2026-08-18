AFC Bournemouth 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fikstür, fiyatlar ve daha fazlası

Bournemouth, tarihinin en heyecan verici sezonuna giriyor. Kirazlar, 2025/26 sezonunu altıncı sırada tamamlayarak kulüp tarihinin en yüksek lig derecesine ulaştı ve sezonun ikinci yarısındaki dikkat çekici yenilmezlik serisinin ardından ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.

Bu başarı değişimi de beraberinde getirdi. Andoni Iraola, güney kıyısında geçirdiği üç dönüştürücü sezonun ardından Liverpool'a giderken, artık Premier League ve Avrupa Ligi fikstürünü birlikte yürüten kadronun başına Marco Rose geçti. Vitality Stadium'daki devam eden genişleme de eklendiğinde, Dean Court'ta bulunmak için bundan daha iyi bir zaman hiç olmamıştı.

Talebin zirveye çıktığı ve Vitality'nin hâlâ Premier League'in en küçük statlarından biri olduğu bir dönemde, bilet bulmak her zamankinden daha zor. GOAL, bu sezon bir Bournemouth maçına gitme sürecinde size rehberlik ediyor.

AFC Bournemouth'un sıradaki maçları hangileri?

Aşağıda Bournemouth'un 2026/27 sezonundaki yaklaşan Premier League maçlarını bulabilirsiniz:

Tarih Karşılaşma Stadyum Biletler 23 Ağu 2026 Paz Manchester City - AFC Bournemouth Etihad Stadium, Manchester Biletler 29 Ağu 2026 Cmt AFC Bournemouth - Everton Vitality Stadium, Bournemouth Biletler 5 Eyl 2026 Cmt Newcastle United - AFC Bournemouth St James' Park, Newcastle Biletler 12 Eyl 2026 Cmt AFC Bournemouth - Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Biletler 20 Eyl 2026 Paz AFC Bournemouth - Liverpool Vitality Stadium, Bournemouth Biletler 10 Eki 2026 Cmt Chelsea - AFC Bournemouth Stamford Bridge, Londra Biletler 21 Kas 2026 Cmt AFC Bournemouth - Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Biletler 12 Ara 2026 Cmt Arsenal - AFC Bournemouth Emirates Stadium, Londra Biletler 26 Ara 2026 Cmt AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur Vitality Stadium, Bournemouth Biletler 2 Oca 2027 Cmt AFC Bournemouth - Aston Villa Vitality Stadium, Bournemouth Biletler 6 Oca 2027 Çar Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth Amex Stadium, Brighton Biletler

Bournemouth bu sezon ayrıca Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek. Lig aşaması eylülden ocak sonuna kadar sürecek ve bu da fikstüre Vitality Stadium'da oynanacak bir dizi Avrupa gecesi ekleyecek.

AFC Bournemouth 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Bournemouth bileti almanın en erişilebilir yolu, iç saha ve deplasman maçları için sadakat puanı ya da satın alma geçmişi gerekmeksizin doğrulanmış biletlerin bulunduğu StubHub üzerinden geçiyor.

Bournemouth, maç günü biletlerini Cherries Points sistemi üzerinden dağıtıyor. Bu sistem, taraftarlara daha önce satın aldıkları maç sayısına göre öncelik veriyor. Puanlar zaman içinde biriktiği için daha yeni taraftarlar kuyruğun arkasında kalıyor ve maçlar ancak sınırlı durumlarda herkesin satın alabileceği gerçek bir genel satış aşamasına ulaşıyor.

Premier League'deki en düşük kapasite ve Avrupa futbolunun talebi hiç olmadığı kadar artırmasıyla birlikte bu sistem, taraftarların çoğunu dışarıda bırakıyor. StubHub ise bu engeli tamamen ortadan kaldırıyor. Kazanılması gereken puan ya da beklenmesi gereken bir uygunluk süresi yok. Bu sayede herhangi bir maç için ilanlara göz atabilir, stat genelindeki koltukları karşılaştırabilir ve dakikalar içinde satın alabilirsiniz. Bu da onu son dakika biletleri ve belirli bir maç için Dorset'e seyahat eden ziyaretçiler açısından başvurulacak seçenek hâline getiriyor.

AFC Bournemouth biletleri ne kadar?

Bournemouth'un fiyatları, en büyük maçlar için Kategori A'dan Kategori C'ye kadar üç kategori üzerinden talebe göre belirleniyor ve yetişkin liste fiyatları son dönemde tribüne bağlı olarak yaklaşık 42 £ ile 59 £ arasında değişiyor.

Kategori A maçlarında en ucuz yetişkin koltukları yaklaşık 42 £ ile Family Stand'da yer alırken, fiyatlar North Stand ve South Stand'da yaklaşık 45 £, East Outer'da 46 £, Main Outer'da 51 £, East Centre'da 52 £ ve Main Centre'da 59 £'a çıkıyor. İndirimli biletler ise genellikle her bölgede birkaç sterlin daha ucuz oluyor; junior biletler de yaklaşık 11 £'dan başlıyor.

StubHub'da fiyatlar sabit kategorilerden ziyade canlı talebi takip ediyor. Liverpool, Tottenham ve Aston Villa'nın ziyaretleri bu sezon premium uçta yer alacakken, daha düşük kategorideki maçlar en iyi değeri sunuyor. Bu kadar küçük bir statta tablo tutarlı: en ucuz koltuklar önce tükeniyor, dolayısıyla erken alanlar daha iyi fırsat yakalıyor.

2026/27'de AFC Bournemouth'tan ne beklenmeli?

Bournemouth, tarihinin en iyi sezonunu temsil eden altıncılık derecesinin ardından 2026/27'ye ilk kez gerçek bir Avrupa kulübü olarak başlıyor.

Marco Rose, Iraola'nın ligin en agresif ve izlemesi en keyifli takımlarından birine dönüştürdüğü bir kadroyu devralıyor. Şimdi mesele, küçük bir kadro ve daha da küçük bir statla bu seviyeyi iki kulvarda da sürdürebilmek. Son sezonlarda Arsenal, Manchester City ve Tottenham'a karşı alınan iç saha galibiyetleri, boyutuna rağmen Vitality'nin İngiltere'deki en zorlu deplasmanlardan biri olmayı sürdürdüğünün kanıtı.

İç saha fikstürü bolca şey vadediyor. Liverpool, Iraola'nın güney kıyısına ilk dönüşünde eylülde konuk olacak, Tottenham Boxing Day'de gelecek ve Dean Court ilk kez Avrupa gecelerine sahne olacak. Kirazlar'ı en iyi hâliyle görmek isteyen taraftarlar için kaçırılmaması gereken sezon bu.

Vitality Stadium'un tarihi nedir?

Eskiden Dean Court olarak bilinen Vitality Stadium, Bournemouth'un dışındaki Boscombe'da yer alan bir futbol stadıdır ve 1910'dan beri AFC Bournemouth'un evidir.

2001 yılında, sahanın orijinal konumundan doksan derece döndürülmesiyle tamamen yeniden inşa edilmesinin ardından yaklaşık 11.300 kapasitesiyle uzun süredir Premier League'in en küçük stadı konumunda bulunuyor. Başlangıçta 9.600 kişi kapasiteli, üç taraflı bir stat olarak yeniden geliştirilen yapıya, 2005 yılında geliştirilmeyen güney ucuna koltuk eklemesi yapıldı.

Bu durum artık değişiyor. Kulüp, tamamen yeni bir stat inşa etmek yerine Vitality'yi etaplar hâlinde yeniden geliştirmeyi taahhüt etti. Bu plan kapsamında yeni bir güney tribünü geçici yapının yerini alacak ve uzun vadeli hedef, stadı kapatmadan kapasiteyi 20.000'e ve muhtemelen daha da üzerine çıkarmak. Stat ayrıca İngiltere 21 Yaş Altı milli takımının birçok maçına ve İngiltere kadın milli takımının karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptı.