AEW: All In London 2026 biletlerini nasıl alabilirsiniz: All Elite Wrestling İngiltere tarihleri, ön satış bilgileri, fiyatlar ve daha fazlası

Birleşik Krallık’taki grappling hayranları, ringleri sallayan en büyük yıldızların İngiliz başkentinde yeniden sahne alacağı için heyecanla bekliyor. All Elite Wrestling’in en önemli etkinliklerinden biri olan ‘All In’, 30 Ağustos’ta Londra’ya geri dönüyor.

Bu, 2023 ve 2024'teki olağanüstü etkinliklerin ardından "All In London"un üçüncü edisyonu olacak. 100.000'den fazla hayran Wembley Stadyumu'nu doldurmuştu ve bu sefer de resmi tatil hafta sonu için yine rekor bir kalabalık bekleniyor.

GOAL, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olacağı da dahil olmak üzere, AEW'nin All-In London etkinliği için ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri ve detayları size sunacak.

AEW: All In London 2026 ne zaman?

Tarih Etkinlik (BST) Mekan Bilet 30 Ağustos Pazar AEW All In: Londra (17:00) Wembley Stadyumu (Londra, İngiltere) Bilet

AEW: All In London 2026 biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Wembley Stadyumu'nda düzenlenecek AEW etkinliği "All In: London 2026" için Live Nation ön satışı, 19 Mart Perşembe günü saat 10:00'da başlayacak.

Bu ön satış dönemi, genel satış başlamadan hemen önce, 20 Mart Cuma günü saat 09:00'a kadar devam edecek.

Live Nation Ön Satışına katılmak için genellikle şunları yapmanız gerekir:

Kayıt Olun/Giriş Yapın: Live Nation sitesinde bir hesap oluşturun veya hesabınıza giriş yapın.

Etkinliği Bulun: AEW: All In London etkinlik sayfasına gidin.

Ön Satış Bağlantısı: Ön satış başladığında, oturum açmış üyeler için ön satışa özel bir "Bilet Satın Al" düğmesi veya bağlantısı görünür hale gelir.

Ön satış dönemini kaçırırsanız veya resmi kanallardan bilet satın almakta zorlanırsanız, hayranlara son dakika biletlerini elde etme şansı sunan StubHub gibi ikincil siteleri de değerlendirebilirsiniz.

AEW: All In London 2026 biletleri ne kadar?

AEW: All In London 2026 için tam bilet bilgileri henüz onaylanmamış olsa da, koltukların fiyatlarının Wembley Stadyumu içindeki konumuna göre aşağıdaki şekilde değişmesi beklenmektedir:

En alt seviye koltuklar: 30 £'dan itibaren

30 £'dan itibaren Orta Sınıf Koltuklar: 55 £'dan itibaren

55 £'dan itibaren Premium Koltuklar (alt kat ve zemin koltukları): 150 £'dan itibaren

Daha fazla bilgi için AEW ve Live Nation sitelerini, güncel bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikinci el satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

AEW: All In London 2026'dan ne beklemeli

Güreş efsaneleri Cody Rhodes ve The Young Bucks (Matt Jackson ve Nick Jackson) tarafından organize edilen ve tanıtılan "All In"in 2018'deki ilk edisyonu o kadar başarılı oldu ki, ertesi yıl All Elite Wrestling promosyonunun kurulmasına zemin hazırladı.

AEW'nin büyümesi ve genişlemesine rağmen, "All In" 2023 yılına kadar yıllık organizasyon programına dahil edilmedi. Etkinlik, İngiltere'de yeniden hayat buldu ve 72.000'den fazla coşkulu hayran, ana maçta MJF'nin Adam Cole'a karşı AEW Dünya Şampiyonluğu kemerini savunmasını izlemek için Wembley Stadyumu'nu doldurdu.

All In: London, ertesi yıl (2024) AEW programına geri döndü ve yine Birleşik Krallık’taki Ağustos Bank Holiday hafta sonu ile aynı zamana denk geldi. Bryan Danielson (namı diğer WWE’den Daniel Bryan), Swerve Strickland’ı yenerek kariyerini kurtardı ve şampiyonluk kemerini kazandı; böylece günün kahramanı oldu.

Geçen yıl yapılan bir değişiklikle, "All In" ABD'de gerçekleştirilirken, "Forbidden Door" ise Birleşik Krallık'ta AEW'nin Ağustos ayı programını üstlendi. Ancak, "Forbidden Door" 18.000 hayranın önünde O2 Arena'da sahnelendi; bu nedenle İngiliz güreş camiası, bir kez daha tarihi Wembley Stadyumu'nda düzenlenecek olan "All In"in dönüşünü memnuniyetle karşılayacak.

"All In: London" maçları etkinlik tarihine yakın bir zamanda kesinleşecek olsa da, Jon Moxley, MJF, "Hangman" Adam Page ve "Timeless" Toni Storm gibi AEW'nin tüm büyük isimlerinin orada olmasını bekleyebiliriz. Londra doğumlu Will Ospreay de kesinlikle sahneye çıkacaktır. O, İngiliz başkentinde düzenlenen önceki iki "All-In" etkinliğinde de galip gelmişti.