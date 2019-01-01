AEK - Trabzonspor mücadelesi seyircisiz oynanacak

Trabzonspor taraftarı, AEK ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında deplasman tribününde yerini alabilecek mi?

Sparta Prag'ı 2-2 ve 2-1'lik skorlarla geçen , UEFA play off turunda Yunanistan'ın AEK takımıyla eşleşti. 22 Ağustos 2019 tarihinde Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ilk maç, Yunan ekibinin cezası sebebiyle seyircisiz oynanacak.

Ancak bu ceza Trabzonspor taraftarlarının takımını deplasmanda desteklemesini etkilemeyecek. UEFA kurallarına göre en fazla 200 deplasman takımı taraftarı takımının yanında yer alabilecek.

AEK, geçtiğimiz sezon ile oynanan Şampiyonlar Ligi E Grubu maçı öncesi çıkan olaylar sebebiyle UEFA'dan ceza almış ve Yunan taraftarların sebep olduğu olaylar sonucu iki maç seyircisiz oynama ve 70 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.

Yunan ekip, UEFA'dan aldığı 2 maçlık seyircisiz oynama cezasının ilkini Universitatea Craiova ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu maçında çekti. Play off turu ilk mücadelesinde Trabzonspor'u evinde konuk edecek olan AEK, son cezasını bu karşılaşmada çekecek.

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Yunan ekibi AEK ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek ve seyircisiz oynanacak UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçı, 22 Ağustos Perşembe günü Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Gruplara kalan takımı belirleyecek rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.