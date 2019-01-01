AEK - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK ile eşleşen temsilcimiz Trabzonspor'un karşılaşmaları hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA 'ndeki temsilcilerimizden , 3. ön eleme turunda Sparta Prag ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik beraberliği yakalamayı başaran bordo mavili ekip, rövanş karşılaşmasında rakibini 2-1 mağlup ederek tur atlamayı başardı.

Gruplara kalmak için mücadelesini sürdüren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı 2-0 ve 1-1'lik skorlarla turnuvanın dışına iten, Yunan ekip AEK ile eşleşti.

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla karşılaşacak bordo mavililer, Avrupa kupalarında 128. kez sahaya çıkacak.

Karadeniz ekibi, geride kalan maçlarda 49 galibiyet aldı, 45 kez yenildi. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 166 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 169 gol gördü.

Trabzonspor - AEK karşılaşmaları hangi kanalda yayınlanacak?

Bordo mavili ekibin, AEK ile oynayacağı eşleşmenin iki maçı da TRT Spor tarafından naklen yayınlanacak.

İki takım arasındaki eşleşmenin ilk maçı 22 Ağustos Perşembe günü Atina'da, rövanş karşılaşması da 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

Eşleşmenin ilk maçı TSİ 21.00, rövanş maçı ise TSİ 20.30'da başlayacak.

Muhtemel 11'ler & Sakat-Cezalılar

Ev sahibi ekipte herhangi cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor.

Bordo mavili ekipte ise Ogenyi Onazi sakatlığı nedeniyle bu mücadelede yer alamayacak.

AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Helder Lopes, Simoes, Krsticic, Geraldes, Livaja, Mantalos, Nelson Oliveira

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Shörloth

Trabzonspor taraftarı deplasman tribününde yerini alacak mı?

Sparta Prag'ı 2-2 ve 2-1'lik skorlarla geçen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play off turunda Yunanistan'ın AEK takımıyla eşleşti. 22 Ağustos 2019 tarihinde Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ilk maç, Yunan ekibinin cezası sebebiyle seyircisiz oynanacak.

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Ancak bu ceza Trabzonspor taraftarlarının takımını deplasmanda desteklemesini etkilemeyecek. UEFA kurallarına göre en fazla 200 deplasman takımı taraftarı takımının yanında yer alabilecek.

AEK'nın seyircisiz oynama cezası nedeniyle Yunan taraftarların tribünde yer alamayacağı müsabaka için, bordo mavili kulübe 200 davetiye verildi.

Bordo mavi kulüp tarafından sponsorlara ve misafirlere davetiyelerin dağıtıldığı, protokol tribünü yanından ayrılan yerden bu kişilerin maçı izleyecekleri aktarıldı.