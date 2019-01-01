AEK teknik direktör Miguel Cardoso'nun görevine son verdi

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi AEK, teknik direktör Miguel Cardoso ile yollarını ayırdı.

Perşembe günü UEFA play-off turu rövanş maçında ’a konuk olacak AEK hareketli günler geçiriyor.

Trabzonspor yenilgisinin ardından ligde sahasında Xanthi’ye de 2-1 mağlup olan Yunan ekibinde teknik direktör Miguel Cardoso ile idari direktör Nikos Liberopolous’un görevlerine son verildi.

AEK’nın bugün gerçekleşen antrenmanını yardımcı antrenör Nikolaos Panagiotaras yönetti.

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Takımın idari direktörlüğüne eski futbolcularından Ilija Ivic getirilirken, teknik direktörlük görevi için de Gustavo Poyet ile görüşüldüğü iddia edildi.

2015-2016 sezonunda AEK’yı çalıştıran Uruguaylı teknik adam son olarak Fransız kulübü ’da çalışmıştı.