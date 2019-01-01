AEK teknik direktör Miguel Cardoso'nun görevine son verdi
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Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor’a konuk olacak AEK hareketli günler geçiriyor.
Trabzonspor yenilgisinin ardından ligde sahasında Xanthi’ye de 2-1 mağlup olan Yunan ekibinde teknik direktör Miguel Cardoso ile idari direktör Nikos Liberopolous’un görevlerine son verildi.
AEK’nın bugün gerçekleşen antrenmanını yardımcı antrenör Nikolaos Panagiotaras yönetti.
Takımın idari direktörlüğüne eski futbolcularından Ilija Ivic getirilirken, teknik direktörlük görevi için de Gustavo Poyet ile görüşüldüğü iddia edildi.
2015-2016 sezonunda AEK’yı çalıştıran Uruguaylı teknik adam son olarak Fransız kulübü Bordeaux’da çalışmıştı.