AEK Atina, bu pazar günü oynanan derbi karşılaşmasında ezeli rakibi Panathinaikos'a karşı iki golle attığı bir karşılığı olmayan sürpriz bir mağlubiyet aldı. Böylece Yunanistan Ligi'nde bu sezonki ilk yenilgisini, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında Real Madrid'e karşı çıkacağı zorlu Avrupa sınavı öncesinde almış oldu.

Mağlubiyet, yerel kupada art arda 3 galibiyet elde ederek karşılaşmaya yüksek bir moralle giren Yunan takımı için zorlu bir dönemde geldi. Olumlu sonuç serisini sürdüremeyen takım, puanını artıramadı ve Panathinaikos ile arasındaki fark 7 puana çıktı.

Ev sahibi ekip, rakibine nefes alma fırsatı tanımadı. Andreas Tetey, maçın daha ilk dakikasında skoru açarak AEK Atina'yı erken bir baskı altına soktu. İkinci yarının başında ise Santiago Andino ikinci golü kaydederek üstünlüğü pekiştirdi ve konuk takımın maça dönme görevini daha da zorlaştırdı.

AEK Atina farkı kapatmaya ve karşılaşmaya geri dönmeye çalıştı, maçın gidişatını değiştirmek için değerlendirebileceği birkaç fırsat yakaladı; ancak son yirmi dakikayı sayısal üstünlükle oynamasına rağmen bunları gole çeviremedi ve sonunda geleneksel rakibi karşısında acı bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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Bu sonuç, AEK Atina'yı dengesini hızla yeniden kazanma konusunda büyük bir sınavla karşı karşıya bırakıyor; zira takımın, Real Madrid'i ağırlamadan önce hatalarını gidermek için fazla zamanı yok. Özellikle galibiyetlerini sürdürme hedefiyle maça çıkacak olan Kraliyet ekibine karşı daha fazla konsantrasyon ve disiplin gerektiren bu karşılaşma, derbide alınan yenilginin ardından ev sahibi takımın görevini daha da zorlaştırıyor.