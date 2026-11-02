AEK Atina-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Real Madrid, yaralı AEK Atina’yı ezip geçmek istiyor

AEK Atina - Real Madrid: Maç detayları

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 4 Kas 2026 - 12:45 Allwyn Arena

Formda Real Madrid, zor günler geçiren AEK'i sınayacak

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina ile karşılaşmak üzere Atina'daki Allwyn Arena'ya gidiyor. Jose Mourinho'nun ekibi, Avrupa'daki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar zorlu bir grup aşaması geçiren AEK Atina, puan tablosunun alt sıralarında yer alıyor. Marko Nikolic'in ekibi, Avrupa'daki son maçında Manchester City'ye 5-1 yenildi ve kıta turnuvasında istikrar yakalamakta zorlandı.

Real Madrid ise Yunanistan'a oldukça formda geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'e karşı aldığı 4-1'lik galibiyet ve hafta sonu La Liga'da Barcelona'yı zorlu bir maçın ardından 2-1 yenmesi de dahil olmak üzere tüm kulvarlardaki son beş maçını kazandı.

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Mbappe, sosyal medyadaki bir görsel hakkında yaptığı tartışmalı yorumların ardından bu hafta saha dışında yoğun ilgi odağı oldu. Bu yorumlar üzerine hem oyuncu hem de kulüp özür diledi. Ancak Mourinho, sahada takımının Avrupa'da bir galibiyet daha almaya odaklanmasını bekleyecek.

Bu sezon La Liga'da yalnızca altı maça çıkan Trent Alexander-Arnold, Bernabeu'da hâlâ geri planda kalıyor. İngiliz millî oyuncu, Mourinho'nun sağ bek tercihleri arasında üçüncü sırada bulunuyor ve son Clasico galibiyetinde ancak maçın son bölümünde oyuna girdi.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi puan tablosunda dördüncü sıradayken AEK Atina düşme hattının derinlerinde yer alıyor. İki takım için de maçın önemi açık.

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