24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoAEK Athens
Allwyn Arena
team-logoReal Madrid
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Yardımcı:

AEK Atina-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Real Madrid, yaralı AEK Atina’yı ezip geçmek istiyor

AEK Athens - Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
AEK Athens
Real Madrid

Racing Santander'i 3-0 mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini alan José Mourinho'nun formda Real Madrid'i, Avrupa'da üstünlük kurma hedefiyle Yunanistan'a geliyor. Rakibi AEK Atina ise Panathinaikos'a derbide 2-0 yenilmenin yarattığı moral bozukluğunu geride bırakmak istiyor.

AEK Atina - Real Madrid: Maç detayları

crest
Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Allwyn Arena

Formda Real Madrid, zor günler geçiren AEK'i sınayacak

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina ile karşılaşmak üzere Atina'daki Allwyn Arena'ya gidiyor. Jose Mourinho'nun ekibi, Avrupa'daki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar zorlu bir grup aşaması geçiren AEK Atina, puan tablosunun alt sıralarında yer alıyor. Marko Nikolic'in ekibi, Avrupa'daki son maçında Manchester City'ye 5-1 yenildi ve kıta turnuvasında istikrar yakalamakta zorlandı.

Real Madrid ise Yunanistan'a oldukça formda geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'e karşı aldığı 4-1'lik galibiyet ve hafta sonu La Liga'da Barcelona'yı zorlu bir maçın ardından 2-1 yenmesi de dahil olmak üzere tüm kulvarlardaki son beş maçını kazandı.

Devamını okuyun: Jose Mourinho, Kylian Mbappe'nin Çin tartışmasına ilişkin sessizliğini bozdu: Real Madrid teknik direktörü, oyuncunun verdiği 'çok klas' yanıtı savundu

Mbappe, sosyal medyadaki bir görsel hakkında yaptığı tartışmalı yorumların ardından bu hafta saha dışında yoğun ilgi odağı oldu. Bu yorumlar üzerine hem oyuncu hem de kulüp özür diledi. Ancak Mourinho, sahada takımının Avrupa'da bir galibiyet daha almaya odaklanmasını bekleyecek.

Bu sezon La Liga'da yalnızca altı maça çıkan Trent Alexander-Arnold, Bernabeu'da hâlâ geri planda kalıyor. İngiliz millî oyuncu, Mourinho'nun sağ bek tercihleri arasında üçüncü sırada bulunuyor ve son Clasico galibiyetinde ancak maçın son bölümünde oyuna girdi.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi puan tablosunda dördüncü sıradayken AEK Atina düşme hattının derinlerinde yer alıyor. İki takım için de maçın önemi açık.

FBL-EUR-C1-LOKOMOTIV-ATLETICOGetty Images

Takımlardan haberler ve kadrolar

AEK Athens vs Real Madrid Muhtemel kadrolar

4-1-3-2
AEK Athens crest
AEK Athens
AEK
Diziliş
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
A. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaH. MoukoudiH. MoukoudiF. RelvasF. RelvasL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinK. ArriagaK. ArriagaJ. MarioJ. MarioL. JovicL. JovicB. VargaB. VargaT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenA. RuedigerA. RuedigerA. CarrerasA. CarrerasA. TchouameniA. TchouameniB. DiazB. DiazA. GulerA. GulerE. CamavingaE. CamavingaJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-1-3-2
AEK Athens

İlk 11

Real Madrid

Teknik direktör

  • M. Nikolic
  • J. Mourinho

Form durumu

AEK

AEK - Form

SHK
K3-1
MCI
K5-1
PAT
K5-0
PAO
K3-1
PAO
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/13
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RMA

RMA - Form

ROM
K3-4
SEV
K4-1
RBL
K4-1
BAR
K1-2
SAN
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

AEK AthensÇizimReal Madrid
0
2
0
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Athens badge
AEK Athens
AEK
2
MS
Şampiyonlar Ligi
AEK Athens badge
AEK Athens
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
MS
5Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/2
Her iki takım da gol attı2/2

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
1/8 Turuna Yükselme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin