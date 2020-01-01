Dick Advocaat: Lens ile görüştüm ama Beşiktaş'ta kalmayı tercih ediyor

Feyenoord, Beşiktaş’tan Jeremain Lens’i transfer etmek istedi ancak futbolcudan olumsuz yanıt aldı.

Eredivisie’de 19. hafta itibariyle lider ’ın 13 puan gerisinde 5. sırada yer alan , transferde rotasını Jeremain Lens’e çevirdi.

Transfer girişimini doğrulayan teknik direktör Dick Advocaat, yaptığı açıklamada “Kendisiyle görüştüm ama Beşiktaş’ta kalmayı tercih ediyor. Beşiktaş ile iki buçuk yıl daha sözleşmesi var” ifadelerini kullandı.

Advocaat ve Lens daha önce AZ Alkmaar, , Sunderland ve ’de birlikte çalışmışlardı.

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Deneyimli teknik adam Lens’in kararını değiştirmemesi halinde başka bir futbolcuya yöneleceklerini ifade etti.

Bu sezon siyah beyazlı forma ile 16 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 2 asist yaparken gol atma başarısı ise gösteremedi.