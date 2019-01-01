Adrien Rabiot'nun annesinden PSG'ye veryansın: Oğlumu rehin tutuyorlar

Adrien Rabiot'nun menajeri ve annesi Veronique Rabiot, oğlunun PSG'de rehin tutulduğunu söyledi ve Fransız kulübüne sert eleştiriler yaptı.

'de yeni sözleşme imzalamadığı için kadro dışı kalan Adrien Rabiot için menajeri ve annesi Veronique'den çarpıcı açıklamalar geldi.

L'Equipe' e konuşan ve PSG'nin davranış biçimini eleştiren Veronique Rabiot, "Adrien, Paris'te mahkum. Hatta rehin tutuluyor. Sanki zindanda kuru ekmek ve su bekliyor. Ona acımasızca davranıyorlar" dedi.

Veronique sözlerine, "Rehin tutuluyor çünkü yeni sözleşme teklifini reddetti. Başka bir yerde oynamak istiyor. Yedi yıl hizmet verdiği kulüpten biraz saygı bekliyor. Herkes başka bir kulüple sözleşme imzaladığımızı söylüyor ancak henüz bir şey imzalamadık" diye devam etti.

PSG'de bu sezon 20 maça çıkabilen Rabiot, 2 gol 2 asistlik bir performans gösterdi.