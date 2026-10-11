Adrien Rabiot sert bir şutla ağları sarstı ancak AC Milan, Sassuolo deplasmanında üstünlüğünü koruyamadı

AC Milan, zorlu Sassuolo deplasmanında galibiyete ulaşamadı. Pozisyonun neredeyse hiç yaşanmadığı maçta öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon dördüncü sırada bulunan Milan, üç galibiyet ve iki beraberlik aldı. AS Roma'nın Como ile 0-0 berabere kalmasının ardından Milan, kazanması hâlinde Roma ekibiyle puanlarını eşitleyecekti.

Rúben Amorim'in takımı, rekor transferi Gonçalo Ramos'un yanı sıra Christian Pulisic, Adrien Rabiot ve Samuel Chukwueze ile maça başladı. Luka Modric, Fikayo Tomori ve Ruben Loftus-Cheek ise ilk 11'de yer almadı.

Rossoneri, Sassuolo deplasmanında maça tutuk başladı. İki takım da kanatlardan tehlike yaratmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Oyun dengeli geçerken iki ekip de pozisyon üretmekte zorlandı.

Milan ilk tehlikeli pozisyonunu ancak 44. dakikada buldu. Ramos'un kafa vuruşunu kaleci Arijanet Muric kurtardı. Yedi dakikalık uzatma süresinde baskısını artıran Milan, Sassuolo ceza sahası içinde ve çevresinde daha tehlikeli olmaya başladı ancak gol bulamadı.

Bir saat dolmadan Rabiot gol sessizliğini bozdu. Modric'in pasında Fransız oyuncu çok sert vurdu. Dar açıdan yaptığı vuruşla topu yakın köşenin üst kısmından ağlara gönderdi: 0-1.

İlk golden çok kısa süre sonra Sassuolo skoru eşitledi. İçeriye doğru kavislenen bir köşe vuruşunda karambolde kalan top, Cas Odenthal'ın önüne düştü. Savunma oyuncusu tereddüt etmeden topu Maignan'ın arkasındaki ağlara gönderdi: 1-1.

İki takım da galibiyeti almak için tüm imkânlarını zorladı ancak maçın geri kalanında olduğu gibi pozisyon sayısı sınırlı kaldı. Sassuolo, bitime kısa süre kala bir gol daha bulmuş gibi görünse de gol, öncesinde yapılan faul nedeniyle kısa sürede iptal edildi. Sassuolo ve Milan başka gol atamayınca beraberliğe razı oldu.