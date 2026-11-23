Adrien Rabiot, Frosinone karşısında alınan 5-1’lik galibiyetteki performansıyla Ruben Amorim’in AC Milan’ının kilit oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi. Fransız millî futbolcu, San Siro’da yirmi yılı aşkın süredir kırılamayan bir gole katkı rekorunu egale etti.

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Formunun zirvesindeki Rabiot, Kaka’nın başarısını tekrarladı

Pazar günü Frosinone karşısında alınan farklı galibiyette Rabiot, üst üste yedinci Serie A maçında bir gole katkıda bulunarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Böylece efsanevi Kaka’nın 2004’teki başarısından bu yana, üst üste yedi lig maçının her birinde en az bir gole katkı sağlayan ilk Milan orta saha oyuncusu oldu. Fransız futbolcu, Ruben Amorim’in orta sahasının ana gücü olarak San Siro’da sahanın her yerindeydi. Rakibin kendi kalesine gol atmasını sağladı ve Goncalo Ramos’a ince bir asist yaptı. Ev sahibi ekip de maç boyunca temposunu düşürmedi.

Eski Juventus oyuncusu, DAZN’e yaptığı açıklamada kişisel başarısını antrenmanlarda yürütülen ortak çalışmaya bağladı: "Son maçlarda olduğu gibi çok dikkatli olduğumuzda, antrenmanda çalıştıklarımızı sahaya yansıtabiliyoruz. Hepimiz sahada keyif alıyoruz. Bu akşam çok sayıda fırsat yarattık ve birçok gol attık. Bunu her zaman yapmalıyız," dedi orta saha oyuncusu.

Fransız yıldız için takım başarısı önce geliyor

Maç, Rabiot ile Milan’ın forvetleri arasında gelişen uyumu da ortaya koydu. İlk golden önce şut çekmemeyi tercih etmesi üzerine Diego Moreira ile aralarında kısa bir konuşma geçti. Ancak Rabiot, kişisel başarıdan çok takımın başarısına odaklandığını vurguladı. Bu fedakâr yaklaşım, Fransız yıldızın Milan’ın hem pozisyon üretiminde hem de bitiriciliğinde başvurulan isimlerden biri olmasını sağladı.

Rabiot, maç sırasındaki kararlarına ve gol hazırlamayı tercih etmesine ilişkin şunları söyledi: "[Christian] Pulisic’in gol atmasını istedim ama savunmacı hızla geri döndü. Şut çekebilirdim, doğru, fakat asist yapmaktan gol atmaktan daha fazla keyif alıyorum. Sonrasında da asisti yaptım."

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Ramos’un "inanılmaz" çalışmasına övgü

Goncalo Ramos’a gol pası verdiği pozisyon, Rabiot’nun oyun görüşünü gözler önüne serdi. Golün ardından hemen Portekizli forveti işaret ederek takımın genel düzenine yaptığı katkıyı takdir etti. Fransız orta saha oyuncusu, Ramos’u eleştirenlere de yanıt verdi ve forvetin değerinin yalnızca attığı gol sayısıyla ölçülemeyeceğini vurguladı.

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"Çok iyi iş çıkarıyor. Bunu herkes anlamıyor ama inanılmaz bir iş yapıyor. Biz oyuna girip gol attığımızda bunda bizim de payımız var. O gol attığında da mutlu oluyoruz, çünkü bu ona güven veriyor. Bizim için de onun için de herkes için iyi," diye ekledi Rabiot.

Amorim’den Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından birine övgü

Rabiot’nun etkileyici istatistikleri, teknik direktörünün de gözünden kaçmadı. Ruben Amorim, 31 yaşındaki oyuncudan övgüyle söz ederek kısa süre önce onu Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak nitelendirdi. Milan’daki ikinci sezonu için geldiğinden bu yana Rabiot, orta sahadaki taktik görevleri Serie A’daki dirençli savunmaları açmak için gereken yaratıcılıkla birleştiren bir lidere dönüştü.

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"Elbette 10 numara olarak, ofansif orta saha olarak oynayabiliyor. 8 numara olarak da oynayabilir. Hoşlanmasa bile biraz daha geride oyun kurucu olarak da görev yapabilir. Kesinlikle şimdiye kadar çalıştırdığım en iyi oyunculardan biri. Şu anda Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından biri," dedi Amorim.