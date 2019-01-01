Adriano: Şampiyonluğu kaçırmamıza gerçekten çok şaşırıyorum

Beşiktaş'tan ayrılan Adriano, ligin en iyi takımı olduklarını ve şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdıklarına çok şaşırdığını belirtti.

Beşiktaş'la sözleşmesi biten Adriano, yeni sözleşme imzalamayacağını ve ülkesi 'ya geri döneceğini belirtti.

Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'e konuşan Brezilyalı sol bek, şampiyonluğu kaçırdıklarına şaşırdığını da ifade etti.

İşte Adriano'nun açıklamalarının satır başları:

"İki yıldır şampiyonluğu kaçırmamıza gerçekten çok şaşırıyorum. Halbuki en iyi futbol oynayan takım bizdik. Özellikle bu sezon şampiyonluğa çok yaklaştık ama maçında her şey bitti. Rakibin taç atışından bulduğu ilk gol sonumuz oldu. Orada ya hakem Bülent Yıldırım iyi gününde değildi ya da maçın heyecanına kendini kaptırdı, dalgındı. Ya da biz yeterli kalamadık. Ama sonuçta bir sıkıntı vardı"

"Şenol Güneş ilginç bir insan. Hem oynayanların hem de izleyenlerin keyif aldığı bir futbol oynatıyor”

"Macera aramıyorum"

"Artık macera aramıyorum. Ailem ve yakınlarım Brezilya’da. Sao Paulo kentinde çok yetenekli gençler var. Onların başında tecrübeli bir isim olarak forma giymek istiyorum"