Adrian: Jurgen Klopp dünyanın en iyisi

Lİverpool'un tecrübeli file bekçisi Adrian, Jurgen Klopp'un dünyanın en iyi menajeri olduğu görüşünde.

2015 sonbaharında Anfield'a adım atan Jurgen Klopp, geride kalan sürede Merseyside ekibinin kaderini değiştirmeyi başardı.

Klopp yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde önce final oynayan, ardından da ipi göğüsleyen , Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı. Kırmızılar devam eden Premier Lig sezonunda ise bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibinin 13 puan önünde yer alıyor ve 30 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretini dindirmeye oldukça yakın görünüyor.

Liverpool'un 2019 yazında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 33 yaşındaki file bekçisi Adrian, Daily Mail'a açıklamalarda bulunurken menajerinin hakkını teslim etmeyi unutmadı.

"Klopp bu geminin kaptanı" diyen İspanyol kaleci, "Oyuncular olarak birlikte çalışıyor ve savaşıyoruz. O da bize sorunları çözmenin yolunu gösteriyor ve takım gibi hissetmemiz için yardımcı oluyor. Kimin oynadığının önemi yok, hepimiz kazanmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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Tecrübeli kaleci Alman menajerin dünyanın en iyisi olduğunu açık bir dille ifade ederken şunları söyledi:

"Klopp'un şu anda dünyanın en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Herkes onun arkasında. Birlikte bir kaya gibiyiz ve kayayı parçalamak zordur. Taraftarlar ve çevremizdeki herkes bir aile gibi çünkü birbirimizi önemsiyoruz. Guardiola, 'da harika bir dönem geçirdi ve her şeyi kazandılar. Ancak biz de muhteşem bir grafik yakaladık. Bu momentumu sürdürmeli ve aynı zamanda içinde bulunduğumuz harika dönemin keyfini çıkarmalıyız."