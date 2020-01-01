Adrian Galliani: Juventus teklifi sonrası Pirlo'yu aradım ve o deli gibi gülüyordu

Adiran Galliani, Juventus Teknik Direktörlüğüne getirilen Andrea Pirlo ile yaşadıkları bir anıyı paylaştı.

'ın eski CEO'su Adrian Galliani, Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun teklif sonrası tepkisini anlattı.

Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'a elenmesinin ardından Maurizio Sarri ile yolları ayırmış ve yerine Andrea Pirlo'nun getirildiğini duyurmuştu.

Corriere dello Sport'a açıklamalarda bulunan Galliani, Pirlo ile teklif geldikten sonra konuştuğunu ve onun deli gibi kahkahalar attığını söyledi:

Daha fazla takım

"Teklif gelir gelmez Andrea'ya telefon açtım ve deli gibi gülüyordu. 5 Ağustos'ta Juventus U19 takımının maçında birlikteydik ve ona şöyle söyledim; 'Göreceksin, harika bir kariyerin olacak. Başarılı bir teknik direktör olmak senin kaderinde var.' Tabii bunun üç gün sonra olacağını tahmin etmemiştim. Birkaç ay sonra olacağını düşünüyordum. O da güldü."