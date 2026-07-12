ADO taraftarları hazırlık maçı sırasında Sil’i (8) tehdit etti: “Bunu yapmazsan, dayak yersin”

Geçtiğimiz Salı günü, amatör kulüp FC ‘s-Gravenzande’nin tesislerinde tuhaf bir olay yaşandı. Westlands takımı ile ADO Den Haag arasında oynanan hazırlık maçında (0-6), sekiz yaşındaki Sil, Ajax forması giydiği için tehdit edildi.

Anne Stephany, Algemeen Dagblad gazetesine olayın ayrıntılarını anlattı. “O gerçek bir futbol hayranı ve her şeyi takip ediyor. Nereye gittiği önemli değil, tüm kulüpleri seviyor. ADO’nun yedek kulübesine gidip oyuncularla fotoğraf çektirmek için yürüdüğünde, ağlayarak geri döndü ve buradan bir an önce gitmek istediğini, bir daha asla geri dönmek istemediğini haykırdı. Bir anne olarak böyle bir anda insanın kalbi parçalanıyor.”

Meğer ADO taraftarları, Sil’in giydiği Ajax forması hoşlarına gitmemiş. Ona bu konuda çılgınca tepki gösterdiler. “8 yaşındaki bir çocuğa şöyle denildi: ‘O formayı değiştirsen iyi olur, yoksa dayak yersin.’ Bunlar çok ağır sözler,” diyor Stephany. “Bu bir hazırlık maçı ve üstelik kendi kulübünde oynanıyor. Böyle bir şeyi gerçekten beklemezsiniz.”

Durumun ‘kontrolden çıkabileceğini’ sezen güvenlik görevlilerinin eşliğinde Sil ve Stephany sahayı terk ettiler. Kısa bir süre sonra Sil, Hollanda milli takım formasıyla geri döndü. “Korku yüzünden gecesini tamamen kaçırmasını istemedim,” diyor Stephany. “Onu sakinleştirmeye ve olumlu kalmaya çalıştım. ‘Sadece keyfini çıkar ve o fotoğrafları çek’ dedim.”

Geri döndüğünde Stephany’nin dikkatini yine bir şey çekti. Ajax forması giymiş başka bir çocuk gördü. “Ona gittim ve onu yönetim odasına çekip bir kenara aldım,” diye anlatıyor. “Orada taraftar mağazasından bir forma getirdiler ve ona giydirdik.”

Şu anda Salı günü yaşananlar konusunda özellikle şaşkınlık hakim. “8 yaşındaki bir çocuk, belli sınırlar içinde istediği şeyi giyebilmeli. O, kışkırtıcı bir taraftar değil. O sadece futbolu seven bir çocuk,” diyor Stephany. “Ne yazık ki bu tür taraftarlar her yerde, tüm kulüplerde var. Kimseyi aynı kefeye koymak istemem, ama böyle şeyler oluyor.”

Kulüp yöneticisi John Jonk olayı doğruluyor ve bundan büyük üzüntü duyuyor. “Biz, çocukların her türlü formayla dolaştığı bir amatör kulübüz. Herkes, özellikle de küçük çocuklar, hoşuna gideni giyebilmeli. Bunun sekiz yaşındaki bir çocuğun başına gelmesi, bize göre dünyanın tersine dönmesi demek. Bu, kulübümüze yakışmıyor.”