ADO Den Haag, SC Cambuur'un yine puan kaybetmesinin ardından gayri resmi olarak şampiyon oldu; Vitesse dördüncü döneme umut bağlıyor

ADO Den Haag, Keuken Kampioen Divisie'de şampiyonluğu kazanmak için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Lig lideri, FC Eindhoven'ı 4-0'lık skorla ikna edici bir şekilde mağlup etse de, SC Cambuur FC Dordrecht karşısında 1-1 berabere kalarak bir puan aldı; bu nedenle şampiyonluk yarışı henüz resmi olarak sonuçlanmadı. Kalan üç maçla birlikte, birinci ve ikinci sıradaki takımlar arasındaki puan farkı 9'dur. Bu arada Willem II ve Vitesse de dördüncü dönem için verilen mücadelede iyi işler çıkardı.

ADO Den Haag - FC Eindhoven 4-0

KKD şampiyonluğu teorik olarak Pazartesi akşamı belirlenebilirdi. Bunun için ADO'nun FC Eindhoven'ı yenmesi ve Cambuur'un FC Dordrecht'e yenilmesi gerekiyordu. La Haya ekibi en azından yapması gerekeni yaptı: Evan Rottier'in kaçırdığı bir fırsatın ardından, yarım saat içinde Daryl van Mieghem golü buldu. İkinci yarıda lider takım maça uygun bir şekilde devam etti. Steven van der Sloot (korner), Jesse Bal (kafa vuruşu) ve Nigel Thomas'ın golleriyle büyük üstünlük 4-0'lık bir galibiyete dönüştü.

SC Cambuur - FC Dordrecht 1-1

Henk de Jong'un takımı üstün oynadı, ancak skor 1-0 olana kadar 64. dakikayı beklemek gerekti. Kaptan Mark Diemers'in uzak mesafeden attığı şut köşeye gitti. Cambuur üç puanı alacak gibi görünüyordu, ancak Stéphano Carrillo buna engel oldu. Frizler'in kalecisi ve savunmasının zayıf kalması üzerine, bir köşe vuruşundan gol attı. Leeuwarden'da şampiyonluk umutları, varsa bile, kesin olarak rafa kaldırılabilir.

Roda JC Kerkrade - Willem II 0-1

Willem II, günün erken saatlerinde Almere City'nin mağlup olduğunu gördü ve böylece Tilburg ekibi dördüncü turda iyi işler yapabilirdi. Öyle de oldu. 18. dakikada Roda JC topu savunma sahasından çıkaramadı ve Nick Doodeman sonunda topu ağlara gönderdi: 0-1. Fazla pozisyonun olmadığı, pek de heyecanlı olmayan bir maçta Willem II galibiyetini korudu.

De Graafschap - Jong AZ 5-0

De Graafschap, Vijverberg'de oldukça rahat bir öğleden sonra geçirdi. Reuven Niemeijer, Superboeren tarafının en önemli oyuncusu oldu. İlk yarıda skoru 1-0'a getiren isim oldu, ancak Rio Robbemond'un kırmızı kart görmesinin ardından maçtaki gerilim tamamen ortadan kalktı. Niemeijer hat-trick'ini tamamlarken, Stijn Bultman ve Kyano Kwint de skoru oldukça yükseltti: 5-0.

Vitesse - Jong Ajax 6-1

Adam Tahaui, ilk yarının uzatma dakikalarında arka çizgiye yakın bir mesafeden attığı sert şutla skoru açtı. Maça yeni giren Nino Zonneveld, kısa süre sonra Vitesse'nin üstünlüğünü ikiye katladı. İkinci yarıda Zonneveld, Naoufal Bannis'in muhteşem topuk pasının ardından gol atarak skoru belirledi. Tijn Peters, güzel ve isabetli bir kafa vuruşuyla Jong Ajax adına bir gol kaydetti. Ancak Vitesse'de panik yaşanmadı; Bannis hızlı bir atakta güzel bir vuruşla skoru belirledi, Valon Zumberi ve Mathijs Marschalk ise skoru 6-1'e çıkardı.

FC Emmen - MVV Maastricht 2-1

Freddy Quispel, forvet arkadaşı Romano Postema'nın iyi hazırlık çalışmasının ardından FC Emmen'i öne geçirdi. Jael Pawirodihardjo, birdenbire MVV Maastricht'ı eşitliğe taşıdı. Keuken Kampioen Divisie'nin 21 golle en skorer oyuncusu Postema, 55. dakikada Emmen'in üstünlüğünü yeniden sağladı. Kısa süre sonra talihsizlik yaşandı, çünkü Quispel sert bir müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Sayısal üstünlüğü kaybetmesine rağmen Emmen, az farkla galibiyeti elde etmeyi başardı.

TOP Oss - Jong FC Utrecht 3-1

Rafik El Arguioui, Jong FC Utrecht'i maçın henüz yedinci dakikasında öne geçirdi. TOP Oss toparlandı ve ikinci yarı başlar başlamaz skoru eşitledi; 1-1'i Tijmen Wildeboer kaydetti. Son sıradaki takım fırsatı kaçırmadı ve maçın 60. dakikasında 2-1 öne geçti. Leonel Miguel, köşe vuruşundan kafayla golü attı. Ev sahibi takım hücumlarına devam etti ve Mauresmo Hinoke, uzak direk önünde golü buldu. Zorlu bir başlangıcın ardından TOP Oss maçı kazandı.

VVV-Venlo maça hızlı başladı, ancak Dean Zandbergen iki iyi fırsatı değerlendiremedi. 52. dakikada skoru açan ise Jong PSV oldu. Sağ kanattan gelen ortayı Austyn Jones kafayla ağlara gönderdi. VVV, De Herdgang'da maçın son dakikalarında gol aramaya çalıştı, ancak Limburg'dan gelen konuklar yenilgiyi önleyemedi.