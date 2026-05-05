ADO Den Haag, bu sezon şimdiden 16 gol atan PSV'nin forvetini kadrosuna katmayı umuyor

Eindhovens Dagblad gazetesinin haberine göre, ADO Den Haag, Jesper Uneken ile VriendenLoterij Eredivisie'ye girmeyi hedefliyor. 21 yaşındaki forvet, PSV'den "çok ağır olmayan şartlar" altında ayrılabilir.

Uneken'in Philips Stadyumu'ndaki sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor. Genç golcü, son şampiyon takımdan oldukça iyi bir ortalamayla ayrılabilir.

Uneken, PSV'nin A takımında sadece iki dakika oynadı. 2024'te AZ'ye karşı (5-1 galibiyet) yaptığı ilk maçında hemen gol attı.

Bu sezon Uneken, RKC'de kiralık olarak oynuyor. 38 resmi maçta 16 gol ve 6 asist kaydetti.

ADO, bu sezonun ardından Uneken'i PSV'den transfer etmek istiyor. Rik Elfrink, forvetin Peter Bosz'un gelecek planlarında yer almadığını bildiriyor.

Elfrink makalesinde, “PSV’nin onun için mütevazı bir ücret talep etmesi ve yeni kulübüyle bir satış payı üzerinde anlaşması bekleniyor. Uneken iyi performans gösterirse, PSV daha sonra onun için ek bir ücret alabilir” diye yazıyor.

Transfermarkt'a göre Uneken'in değeri yaklaşık 600.000 avro. Jesper, eski defans oyuncusu Peter Uneken'in oğlu.