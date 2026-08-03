Hazırlık dönemi sona ermek üzere, ilk resmi maçlar oynandı ve transfer piyasası tam gaz dönüyor. Yeni Eredivisie sezonu artık gerçekten kapıda. Sezon öncesi değerlendirme yazıları serimizde bu hafta on sekiz Eredivisie kulübünün tamamını mercek altına alıyoruz. Bu yazıda ADO Den Haag’a odaklanıyoruz. Transfer yazını analiz ediyor, Robin Peter’ın oyun anlayışını inceliyor, sürpriz yapabilecek bir oyuncuyu işaret ediyor ve yeni sezon için birkaç başka (iddialı) tahminde bulunuyoruz.

ADO, beş sezonluk aranın ardından Hollanda’nın en üst seviyesine geri dönüyor. Lahey ekibi geçen sezon Keuken Kampioen Divisie’de açık ara şampiyon oldu. Şimdi yeni bir dönem başlıyor.

Bu noktada büyük bir avantaj gibi görünen unsur, Peter’ın hâlâ Den Haag’da takımın başında olması. 39 yaşındaki Alman çalıştırıcı, hücuma ve ön alanda baskıya dayalı ofansif oyun tarzına sahip yetenekli ve hırslı bir teknik adam.

Peter’ın takımının bunu Eredivisie’de de sergileyip sergileyemeyeceğini takip etmek ilginç olacak. Eğer bunu başarırsa, ADO yalnızca ligde kalmakla yetinmeyecek, Hollandalı futbolseverlere de keyif verecek.

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Gelen ve giden transferler

ADO’nun tecrübeli teknik direktörü Mark Wotte, bu yaz şimdiden beş yeni oyuncuyu karşıladı: kaleci Niclas Thiede (VfL Bochum), stoper Lasse Wilhelm (1. FC Saarbrücken), orta saha Jan Zamburek (Heracles Almelo), golcü Donát Bárány (Debreceni VSC) ve yetenekli santrfor Yannick Eduardo (TSG Hoffenheim).

Buna karşılık yıldız oyuncu Jari Vlak, 600 bin euro karşılığında CD Castellón’a satılarak takımdan ayrıldı. Peter ayrıca önemli bir ilk 11 oyuncusu olan Steven van der Sloot’u Fortuna Düsseldorf’a kaptırdı. Taraftarın sevgilisi Diogo Tomas ise İsveç’te AIK ile sözleşme imzaladı. Milan Hokke, Union Sint-Gillis’ten gelen milyon euroluk teklife rağmen şimdilik hâlâ ADO oyuncusu. Feyenoord altyapısında yetişen sol ayaklı oyuncu, Eredivisie’deki birçok kulüp için takviye niteliğinde olurdu.

ADO yetenekli bir kadroya sahip, ancak transfer döneminin son ayında kesinlikle Eredivisie seviyesinde iki ya da üç takviyeye daha ihtiyaç duyabilir. Tubantia’ya göre FC Twente’den Arno Verschuren gündemdeydi, ancak tecrübeli orta saha oyuncusu hofstad’a bir geçişe sıcak bakmıyor.

Hazırlık maçlarında alınan sonuçlar

ADO, Peter’ın ancak temmuz ortasında teknik direktör olarak göreve getirildiği geçen yıla kıyasla çok daha sakin bir hazırlık dönemi geçirdi. Üstelik lige yükselen ekip, hazırlık kampanyasında yenilgi yüzü görmedi.

Laakkwartier (1-5) ve Westlands Elftal (0-6) hiç zorlanmadan mağlup edildi, ardından KV Mechelen (2-3) ve Lommel SK (0-4) de yenildi.

Ancak Yunan ekibi Asteras Tripolis karşısındaki kısır beraberlik (0-0), hazırlık döneminin vasat bir kapanış yapmasına neden oldu. ADO cumartesi akşamı AZ ile zorlu ilk sınav için Alkmaar’a gidecek.

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Oyun anlayışı

Peter yönetimindeki ADO’nun oyun anlayışının birkaç belirgin özelliği var. Voetbal International’ın taktik dehası Pieter Zwart, geçen sezon durduk yere bu yükselişi “presin yükselişi” olarak adlandırmadı.

ADO, Keuken Kampioen Divisie’ye son derece agresif pres, baskın topa sahip olma oyunu ve çekici pozisyon futboluyla damga vurdu. Peter’ın teknik direktörlük mesleğini RB Leipzig’de öğrendiği net biçimde görülüyor.

Önümüzdeki aylarda ADO’nun hangi unsurları Eredivisie’ye taşıyabileceği ortaya çıkacak; çünkü bu ligde rakiplerin tartışmasız şekilde çok daha güçlü olacağı açık. Bunun ilk işareti de bu ay ADO’nun AZ ve Feyenoord deplasmanlarına gideceği maçlarla gelecek.

Kilit oyuncu

Orta saha Juho Kilo, son iki sezonda ADO’nun taşıyıcı güçlerinden biri hâline geldi. 24 yaşındaki Fin oyuncu, şampiyonluk sezonunda oyununa verimlilik de ekledi.

ADO, Kilo’yu bu yaz 2029 ortasına kadar sürecek, bir sezon daha uzatma opsiyonlu yeni sözleşmeyle ödüllendirdi. Finlandiya Milli Takımı’ndaki ilk maçının da muhtemelen çok uzun sürmeden gelmesi bekleniyor.

Kilo, kirli işleri yapmaktan çekinmeyen, zeki ve komple bir orta saha oyuncusu. Bu da elbette Den Haag’daki taraftarın fazlasıyla görmek istediği bir şey.

Kim çıkış yapacak?

Henüz 19 yaşındaki Illaijh de Ruijter, ADO formasıyla şimdiden 44 maça çıktı ancak geçen sezonun büyük bölümünü diz sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Bu nedenle Maassluis doğumlu çok yönlü kanat oyuncusu için gelecek yıl ekstra önem taşıyor.

Omroep West ile yaptığı söyleşide De Ruijter, en azından uzun süredir kurduğu bir hayalinin gerçekleştiğini de söyledi. “Artık ben de FIFA’da yer alıyorum, bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Tatilim sırasında da düşündüğüm şeylerden biriydi bu. Oyunu henüz sipariş etmedim ama yakında bunu yapacağım.”

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Sezon ne zaman başarılı sayılır?

Wotte, nisan başında ESPN’in Tekengeld podcastine konuk olduğunda iddialı konuşmuştu. “Mümkün olduğunca çabuk şekilde ligde kalmayı garantilemek ve ardından ne kadar yukarı çıkabileceğimize bakmak istiyoruz.”

Ardından bunun da ötesine geçti. “Sezonun ligde kalırsak başarılı geçtiğini söyleyerek işi kendin için politik olarak çok doğru ama kolay bir yere çekebilirsin, fakat biz biraz da Lahey blöfüne sahibiz. Beş yıl içinde düzenli olarak Avrupa kupaları sıralaması için yarışan, kalıcı bir orta sıra takımı olmak istiyoruz.”

Wotte, “Sonuçta on dördüncülük ya da on beşincilik için oynamıyoruz. Daha iddialıyız ama aynı zamanda sağlıklı bir kulüp olarak kalmak istiyoruz. Elbette Vitesse senaryosunu takip etmek istemiyoruz” dedi.

ADO taraftarlarının büyük bölümü için sezon, doğrudan ligde kalınması hâlinde kesinlikle başarılı sayılacaktır. Bunun Peter’ın kendine özgü oyun anlayışıyla başarılması, daha fazla Eredivisie takipçisini de olumlu yönde etkileyecektir.

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(İddialı) tahminler

Yılın Oyuncusu: Juho Kilo. Vlak’ın ayrılığının ardından, özellikle de ADO Eredivisie deneyimine sahip birkaç takviyeyi daha kadrosuna katmayı başaramazsa, Den Haag’da sorumluluğu onun üstlenmesi gerekecek.

En büyük hayal kırıklığı: Lasse Wilhelm. Alman oyuncu, 3. Liga’dan bonservissiz olarak alındı; burası Eredivisie’ye kıyasla belirgin şekilde daha düşük bir seviye. Üstelik Hokke, Matteo Waem ve Pascal Mulder gibi ADO’da kendini kanıtlamış güçlü rakipleri var.

En iyi transfer: Yannick Eduardo. Geçen sezonun ilk yarısında FC Dordrecht formasıyla tam 12 gol ve 5 asist kaydetmesinin ardından, Hoffenheim adına Bundesliga’daki ilk maçına çıktı. Schapekoppen kulübüne rekor düzeyde 2,6 milyon euro kazandırdı ve şimdi bunu bir sezon boyunca ADO’da göstermesi bekleniyor.

Gol kralı: Donát Bárány. Macaristan Milli Takımı’yla iki kez oynayan futbolcu, Debreceni VSC adına çıktığı 152 resmi maçta tam 60 gol attı ve bu nedenle kendini kanıtlamış bir golcü.

Eredivisie’de sezon sonu sıralaması: On beşincilik. ADO, Eredivisie’de ikinci sezonunu garantileyecek, ardından kulüp yeniden biraz daha yukarıya bakabilecek. Özellikle yetenekler Hollanda’nın en üst seviyesinde de gelişimlerini sürdürürse, kulübün önünde güzel bir gelecek var.

Diğer sezon öncesi değerlendirmeleri

Eredivisie’nin ilk haftası öncesinde bu hafta on sekiz kulübün tamamını tek tek ele alıyoruz. Aşağıda, daha önce yayımlanmış kulüp değerlendirmelerini bulabilirsin:

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Fortuna Sittard

Favori kulübünün sezon öncesi değerlendirmesinin ne zaman yayımlanacağını merak mı ediyorsun? Yorumlarda sor. Ayrıca ADO hakkında sen de kendi (iddialı) tahminlerini paylaş.