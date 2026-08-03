Hazırlık dönemi sona yaklaşırken ilk resmi maçlar oynandı ve transfer piyasası tam gaz dönüyor. Yeni Eredivisie sezonu artık gerçekten kapıda. Bu hafta sezon öncesi dosyaları serimizde Eredivisie’deki on sekiz kulübün tamamını mercek altına alıyoruz. Bu yazıda odağımız ADO Den Haag. Transfer yazını analiz ediyor, Robin Peter’ın oyun anlayışına yakından bakıyor, sürpriz yapabilecek bir oyuncuyu işaret ediyor ve yeni sezon için birkaç başka (iddialı) tahminde bulunuyoruz.

ADO, beş sezonluk aranın ardından Hollanda’nın en üst seviyesine dönüyor. Lahey ekibi geçen sezon Keuken Kampioen Divisie’de görkemli bir şekilde şampiyon oldu. Şimdi yeni bir dönem başlıyor.

Bu noktada büyük bir avantaj gibi görünen unsur, Peter’ın hâlâ Den Haag’da takımın başında olması. 39 yaşındaki Alman teknik adam, hücum etmeye ve önde baskıya dayalı ofansif oyun tarzına sahip, yetenekli ve hırslı bir çalıştırıcı.

Peter’ın takımının bunu Eredivisie’de de sergileyip sergileyemeyeceğini takip etmek ilgi çekici olacak. Eğer bunu başarırsa, ADO sadece ligde kalmakla yetinmeyecek, Hollandalı futbolseverlere de keyif verecek.

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Gelen ve giden transferler

ADO’nun deneyimli sportif direktörü Mark Wotte, bu yaz şu ana kadar beş yeni oyuncuyu karşıladı: kaleci Niclas Thiede (VfL Bochum), stoper Lasse Wilhelm (1. FC Saarbrücken), orta saha Jan Zamburek (Heracles Almelo), golcü Donát Bárány (Debreceni VSC) ve yetenekli santrfor Yannick Eduardo (TSG Hoffenheim).

Buna karşılık yıldız oyuncu Jari Vlak, 600 bin euro karşılığında CD Castellón’a satıldı. Peter ayrıca önemli ilk 11 oyuncularından Steven van der Sloot’un Fortuna Düsseldorf’a gidişini de gördü. Taraftarların sevgilisi Diogo Tomas ise İsveç’te AIK’a imza attı. Milan Hokke ise Union Sint-Gillis’ten gelen milyon euroluk teklife rağmen şimdilik hâlâ ADO oyuncusu. Feyenoord altyapısından yetişen sol ayaklı oyuncu, Eredivisie’deki birçok kulüp için takviye niteliğinde olurdu.

ADO’nun yetenekli bir kadrosu var, ancak transfer döneminin son ayında kesinlikle Eredivisie seviyesinde iki ya da üç takviyeye daha ihtiyaç duyabilir. Tubantia’ya göre FC Twente’den Arno Verschuren gündemdeydi, ancak deneyimli orta saha oyuncusu Lahey’e transfer fikrine sıcak bakmıyor.

Hazırlık dönemindeki sonuçlar

ADO, geçen yıla göre çok daha sakin bir hazırlık dönemi geçirdi; geçen yıl Peter ancak temmuz ortasında teknik direktör olarak göreve getirilmişti. Ayrıca lige yükselen ekip, hazırlık kampanyasında yenilgi yüzü görmedi.

Laakkwartier (1-5) ve Westlands Elftal (0-6) hiç zorlanmadan mağlup edildi, ardından KV Mechelen (2-3) ve Lommel SK (0-4) de yenildi.

Ancak Yunan ekibi Asteras Tripolis ile golsüz berabere kalınması (0-0), hazırlık döneminin vasat bir kapanış yapmasına neden oldu. ADO, cumartesi akşamı AZ ile zorlu ilk ciddi sınavı için Alkmaar’a gidecek.

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Oyun anlayışı

Peter yönetimindeki ADO’nun oyun tarzının birkaç belirgin özelliği var. Voetbal International’ın taktik dehası Pieter Zwart, geçen sezon boşuna baskının yükselişinden söz etmemişti.

ADO, Keuken Kampioen Divisie’ye son derece agresif pres, baskın topa sahip olma ve çekici pozisyon oyunuyla hükmetti. Peter’ın antrenörlük mesleğini RB Leipzig’de öğrendiği açıkça görülüyor.

Önümüzdeki aylarda ADO’nun hangi yönlerini Eredivisie’ye taşıyabileceği ortaya çıkacak; çünkü bu ligde rakiplerin tartışmasız şekilde çok daha güçlü olacağı kesin. Bunun ilk işaretleri de bu ay ADO’nun AZ ve Feyenoord deplasmanlarına gittiğinde görülecek.

Anahtar oyuncu

Orta saha oyuncusu Juho Kilo, son iki sezonda ADO’nun taşıyıcı güçlerinden biri hâline geldi. 24 yaşındaki Fin futbolcu, şampiyonluk sezonunda oyununa skor katkısını da ekledi.

ADO, Kilo’yu bu yaz 2029 ortasına kadar yeni sözleşmeyle ödüllendirdi; kontratta bir sezon daha opsiyon da bulunuyor. Finlandiya Milli Takımı’ndaki ilk maçının da büyük ihtimalle daha fazla gecikmesi beklenmiyor.

Kilo, kirli işi yapmaktan kaçınmayan, zeki ve komple bir orta saha oyuncusu. Bu da elbette Den Haag’daki taraftarların fazlasıyla görmekten hoşlandığı bir şey.

Kim çıkış yapacak?

Henüz 19 yaşındaki Illaijh de Ruijter, ADO formasıyla şimdiden 44 maça çıktı ancak geçen sezonun büyük bölümünü diz sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Bu nedenle Maassluis doğumlu çok yönlü kanat oyuncusu için önümüzdeki yıl ekstra önem taşıyor.

De Ruijter, Omroep West ile yaptığı konuşmada en azından uzun süredir kurduğu bir hayalinin gerçekleştiğini de belirtti. “Artık ben de FIFA’da olacağım, bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Tatilim sırasında da düşündüğüm şeylerden biriydi bu. Oyunu henüz sipariş etmedim ama yakında edeceğim.”

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Sezon ne zaman başarılı sayılır?

Wotte, nisan ayı başında ESPN’in Tekengeld adlı podcastine katıldığında zaten iddialı konuşmuştu. “Mümkün olduğunca çabuk şekilde ligde kalmayı garantilemek, ardından da ne kadar yukarı çıkabileceğimize bakmak istiyoruz.”

Ardından bunun da ötesine geçti. “Sezonun ligde kalırsak başarılı sayılacağını söyleyerek işi kendiniz açısından çok politik doğrucu ve çok kolay hâle getirebilirsiniz, ama bizde biraz da Lahey blöfü var. Beş yıl içinde düzenli olarak Avrupa kupaları sıralaması için yarışan, kalıcı bir orta sıra takımı olmak istiyoruz.”

Wotte, “Sonuçta on dördüncü ya da on beşinci sıra için mücadele etmiyoruz. Daha hırslıyız ama aynı zamanda sağlıklı bir kulüp olarak kalmak istiyoruz. Elbette Vitesse’nin senaryosunu izlemek istemiyoruz” dedi.

ADO taraftarlarının büyük bölümü için sezon, doğrudan ligde kalınması hâlinde kesinlikle başarılı sayılacaktır. Eğer bu, Peter’ın ayırt edici oyun tarzıyla başarılırsa, Eredivisie’yi takip eden daha fazla kişinin de olumlu düşünmesini sağlayacaktır.

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(İddialı) tahminler

Yılın Oyuncusu: Juho Kilo. Vlak’ın ayrılığının ardından, özellikle de ADO Eredivisie deneyimi olan birkaç takviyeyi daha kadrosuna katmayı başaramazsa, Den Haag’da takımı onun sürüklemesi gerekecek.

En büyük hayal kırıklığı: Lasse Wilhelm. Alman oyuncu, 3. Liga’dan bonservissiz olarak alındı; burası Eredivisie’ye kıyasla belirgin biçimde daha düşük bir seviye. Üstelik Hokke, Matteo Waem ve Pascal Mulder gibi ADO’da kendilerini zaten kanıtlamış iyi rakipleri de var.

En iyi transfer: Yannick Eduardo. Geçen sezonun ilk yarısında FC Dordrecht formasıyla tam on iki gol ve beş asist kaydettikten sonra, geçen sezon Hoffenheim adına Bundesliga’daki ilk maçına çıktı. Schapekoppen kulübüne tam 2,6 milyon euroyla rekor bir bedel kazandırdı ve şimdi bunu bir sezon boyunca ADO’da gösterme fırsatı bulacak.

Gol kralı: Donát Bárány. Macaristan Milli Takımı’nda iki kez forma giyen futbolcu, Debreceni VSC adına 152 resmi maçta tam altmış gol attı ve dolayısıyla kendini kanıtlamış bir golcü.

Eredivisie’de sezon sonu sıralaması: On beşinci sıra. ADO, Eredivisie’de ikinci sezonunu güvence altına alacak, ardından kulüp yeniden biraz daha yukarıyı hedefleyebilecek. Özellikle yetenekler Hollanda’nın en üst seviyesinde de gelişimlerini sürdürürse, kulübün önünde güzel bir gelecek var.

Eredivisie’de ilk hafta öncesinde bu hafta on sekiz kulübün tamamını tek tek ele alıyoruz. Favori kulübünüzün sezon öncesi değerlendirmesinin ne zaman yayımlanacağını merak mı ediyorsunuz? Yorumlarda sorun. ADO hakkındaki sizin (iddialı) tahminlerinizi de paylaşın.