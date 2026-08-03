Hazırlık dönemi sona yaklaşırken ilk resmi maçlar oynandı ve transfer piyasası tam gaz dönüyor. Yeni Eredivisie sezonu artık gerçekten kapıda. Sezon öncesi değerlendirme yazı dizimizde bu hafta Eredivisie’deki on sekiz kulübün tamamını mercek altına alıyoruz. Bu yazıda odağımızda ADO Den Haag var. Transfer yazını analiz ediyor, Robin Peter’ın oyun anlayışına yakından bakıyor, sürpriz yapabilecek bir oyuncuyu işaret ediyor ve yeni sezon için birkaç başka (iddialı) tahminde bulunuyoruz.

ADO, beş sezonluk aranın ardından Hollanda’nın en üst seviyesine geri dönüyor. Lahey ekibi geçen sezon Keuken Kampioen Divisie’de açık ara şampiyon olmuştu. Şimdi ise yeni bir dönem başlıyor.

Bu noktada büyük bir avantaj gibi görünen şey, Peter’ın hâlâ Den Haag’da takımın başında olması. 39 yaşındaki Alman teknik adam, hücuma ve ön alanda baskıya dayalı ofansif oyun tarzına sahip yetenekli ve hırslı bir antrenör.

Peter’ın takımının bunu Eredivisie’de de sergileyip sergileyemeyeceğini takip etmek ilginç olacak. Eğer bunu başarırsa ADO yalnızca ligde kalmakla yetinmeyecek, Hollandalı futbolseverlere de keyif verecek.

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Gelen ve giden transferler

ADO’nun tecrübeli sportif direktörü Mark Wotte, bu yaz şu ana kadar beş yeni oyuncuyu karşıladı: kaleci Niclas Thiede (VfL Bochum), stoper Lasse Wilhelm (1. FC Saarbrücken), orta saha Jan Zamburek (Heracles Almelo), golcü Donát Bárány (Debreceni VSC) ve yetenekli forvet Yannick Eduardo (TSG Hoffenheim).

Buna karşılık yıldız oyuncu Jari Vlak’ın 600 bin avro karşılığında CD Castellón’a satılması dikkat çekiyor. Peter ayrıca önemli bir ilk 11 oyuncusu olan Steven van der Sloot’u da Fortuna Düsseldorf’a kaptırdı. Taraftarların sevgilisi Diogo Tomas ise İsveç’te AIK’ya imza attı. Milan Hokke, Union Sint-Gillis’ten gelen milyonluk teklife rağmen şimdilik hâlâ ADO oyuncusu. Feyenoord altyapısından yetişen sol ayaklı oyuncu, Eredivisie’deki birçok kulüp için takviye olabilir.

ADO’nun kadrosu yetenekli, ancak transfer döneminin son ayında Eredivisie seviyesinde iki ya da üç takviyeye daha kesinlikle ihtiyaç duyabilir. Tubantia’ya göre FC Twente’den Arno Verschuren gündemdeydi, ancak tecrübeli orta saha oyuncusu yönetim merkezi kente geçişe sıcak bakmıyor.

Hazırlık dönemindeki sonuçlar

ADO, Peter’ın geçen yıl ancak temmuz ortasında teknik direktör olarak göreve getirildiği döneme kıyasla çok daha sakin bir hazırlık süreci geçirdi. Ayrıca lige yeni yükselen ekip, hazırlık kampanyasını yenilgisiz tamamladı.

Laakkwartier (1-5) ve Westlands Elftal (0-6) hiç zorlanmadan geçilirken, ardından KV Mechelen (2-3) ve Lommel SK (0-4) de mağlup edildi.

Ancak Yunanistan ekibi Asteras Tripolis ile oynanan kısır beraberlik (0-0), hazırlık döneminin vasat bir kapanışı oldu. ADO, cumartesi akşamı AZ ile zorlu ilk sınav için Alkmaar’a gidecek.

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Oyun anlayışı

Peter yönetimindeki ADO’nun oyun tarzının bazı belirgin özellikleri var. Voetbal International’ın taktik dehası Pieter Zwart, geçen sezon boşuna baskının yükselişinden söz etmemişti.

ADO, Keuken Kampioen Divisie’ye son derece agresif pres, baskın topa sahip olma anlayışı ve etkileyici pozisyon oyunuyla hükmetti. Peter’ın teknik adamlık mesleğini RB Leipzig’de öğrendiği açıkça görülüyor.

Önümüzdeki aylarda ADO’nun bunların hangi yönlerini Eredivisie’ye taşıyabileceği ortaya çıkacak; zira burada rakiplerin tartışmasız biçimde çok daha güçlü olacağı kesin. Bunun ilk işaretleri de bu ay ADO’nun AZ ve Feyenoord deplasmanlarına çıkmasıyla gelecek.

Anahtar oyuncu

Orta saha oyuncusu Juho Kilo, son iki sezonda ADO’nun taşıyıcı güçlerinden biri hâline geldi. 24 yaşındaki Fin futbolcu, şampiyonluk sezonunda oyununa skor katkısını da ekledi.

ADO, Kilo’yu bu yaz 2029 ortasına kadar yeni bir sözleşmeyle ödüllendirdi; kontratta bir sezon daha opsiyon da bulunuyor. Finlandiya Milli Takımı’ndaki ilk maçının da muhtemelen çok uzun sürmeden gelmesi bekleniyor.

Kilo, kirli işi yapmaktan çekinmeyen, zeki ve komple bir orta saha oyuncusu. Bu da elbette Den Haag tribünlerinin fazlasıyla görmekten hoşlandığı bir özellik.

Patlama yapacak isim kim olacak?

Henüz 19 yaşındaki Illaijh de Ruijter, ADO formasıyla şimdiden 44 maça çıktı ancak geçen sezonun büyük bölümünü diz sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Bu nedenle Maassluis doğumlu çok yönlü kanat oyuncusu için gelecek yıl ekstra önem taşıyor.

Omroep West ile yaptığı söyleşide De Ruijter, en azından uzun süredir kurduğu bir hayalinin gerçekleşeceğini de dile getirdi. “Artık ben de FIFA’da olacağım, bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Tatilim sırasında da bunu düşündüm. Oyunu henüz sipariş etmedim ama yakında edeceğim.”

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Sezon ne zaman başarılı sayılır?

Wotte, nisan başında ESPN’in Tekengeld adlı podcast’ine konuk olduğunda iddialı bir tavır ortaya koymuştu. “En kısa sürede ligde kalmayı garantilemek ve ardından ne kadar yukarı çıkabileceğimize bakmak istiyoruz.”

Ardından bunun da ötesine geçti. “Sezonun başarılı sayılması için ligde kalmamızın yeterli olduğunu söyleyerek meseleyi kendiniz açısından politik doğruculukla çok kolaylaştırabilirsiniz ama biz biraz da Lahey’e özgü bir özgüvene sahibiz. Beş yıl içinde düzenli olarak Avrupa kupaları sıralaması için yarışan, ligin kalıcı orta sıra takımlarından biri olmak istiyoruz.”

Wotte, “Sonuçta on dördüncü ya da on beşinci sıra için mücadele etmiyoruz. Daha iddialıyız ama aynı zamanda sağlıklı bir kulüp olarak kalmak istiyoruz. Elbette Vitesse senaryosunu takip etmek istemiyoruz” dedi.

ADO taraftarlarının büyük bölümü için sezon, doğrudan ligde kalınması hâlinde zaten başarılı sayılacaktır. Bunun Peter’ın ayırt edici oyun anlayışıyla başarılması ise Eredivisie’yi takip eden daha fazla kişinin de olumlu düşünmesini sağlayacaktır.

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(İddialı) tahminler

Yılın Oyuncusu: Juho Kilo. Vlak’ın ayrılığının ardından özellikle ADO, Eredivisie tecrübesi olan birkaç takviyeyi daha kadrosuna katmayı başaramazsa Den Haag’da takımı onun sırtlaması gerekecek.

En büyük hayal kırıklığı: Lasse Wilhelm. Alman oyuncu, 3. Liga’dan bonservissiz olarak alındı; bu seviye Eredivisie’nin belirgin biçimde altında. Üstelik Hokke, Matteo Waem ve Pascal Mulder gibi ADO’da kendini kanıtlamış iyi rakipleri de var.

En iyi transfer: Yannick Eduardo. Geçen sezonun ilk yarısında FC Dordrecht formasıyla tam 12 gol ve 5 asist ürettikten sonra Hoffenheim adına Bundesliga’daki ilk maçına çıktı. Schapekoppen kulübüne rekor düzeyde 2,6 milyon avroluk bir gelir kazandırdı ve şimdi bunu bir sezon boyunca ADO’da göstermesi bekleniyor.

Gol kralı: Donát Bárány. Macaristan Milli Takımı formasını iki kez giyen oyuncu, Debreceni VSC adına çıktığı 152 resmi maçta tam 60 gol attı ve bu nedenle kendini kanıtlamış bir golcü.

Eredivisie’de sezon sonu sıralaması: On beşinci sıra. ADO, Eredivisie’de ikinci sezonunu da garantileyecek, ardından kulüp yeniden biraz daha yukarıyı hedefleyebilecek. Özellikle genç yetenekler Hollanda’nın en üst seviyesinde gelişimlerini sürdürürse kulübün geleceği adına tablo umut verici.

Diğer sezon öncesi değerlendirmeleri

Ajax

AZ

Eredivisie’de ilk hafta öncesinde bu hafta tüm on sekiz kulübü tek tek ele alıyoruz. Favori kulübünüzün sezon öncesi değerlendirmesinin ne zaman yayımlanacağını mı merak ediyorsunuz? Yorumlarda sorun. ADO hakkındaki (iddialı) tahminlerinizi de paylaşın.