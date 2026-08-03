ADO Den Haag 2026/27 sezon öncesi değerlendirmesi: "Bu Feyenoord altyapı ürünü, Eredivisie'deki birçok kulüp için takviye olurdu"

Hazırlık dönemi sona ermek üzere, ilk resmi maçlar oynandı ve transfer piyasası tüm hızıyla sürüyor. Yeni Eredivisie sezonu artık kapıda. Bu hafta sezon öncesi değerlendirme yazıları serimizde Eredivisie’deki on sekiz kulübün tamamını mercek altına alıyoruz. Bu yazıda odağımızda ADO Den Haag var. Transfer yazını analiz ediyor, Robin Peter’ın oyun anlayışına yakından bakıyor, sürpriz yapabilecek bir oyuncuyu öne çıkarıyor ve yeni sezon için birkaç başka (iddialı) tahminde bulunuyoruz.

ADO, beş sezonluk aranın ardından Hollanda’nın en üst seviyesine geri dönüyor. Lahey ekibi geçen sezon Keuken Kampioen Divisie’de görkemli şekilde şampiyon oldu. Şimdi ise yeni bir dönem başlıyor.

Bu noktada büyük bir avantaj gibi görünen unsur, Peter’ın hâlâ Den Haag’da takımın başında olması. 39 yaşındaki Alman teknik adam, hücuma ve önde baskıya dayalı ofansif oyun tarzına sahip yetenekli ve hırslı bir çalıştırıcı.

Peter’ın takımının bunu Eredivisie’de de sergileyip sergileyemeyeceğini takip etmek ilginç olacak. Eğer bunu başarırsa, ADO yalnızca ligde kalmakla yetinmeyecek, Hollandalı futbolseverlere de keyif verecek.

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Gelen ve giden transferler

ADO’nun tecrübeli teknik direktörü Mark Wotte, bu yaz şu ana kadar beş yeni oyuncuyu karşıladı: kaleci Niclas Thiede (VfL Bochum), stoper Lasse Wilhelm (1. FC Saarbrücken), orta saha Jan Zamburek (Heracles Almelo), golcü Donát Bárány (Debreceni VSC) ve yetenekli santrfor Yannick Eduardo (TSG Hoffenheim).

Buna karşılık yıldız oyuncu Jari Vlak’ın ayrılığı var; oyuncu 600 bin euro karşılığında CD Castellón’a satıldı. Peter ayrıca Steven van der Sloot’nun Fortuna Düsseldorf’a gitmesiyle önemli bir ilk 11 oyuncusunu daha kaybetti. Taraftarın sevgilisi Diogo Tomas, İsveç’te AIK ile sözleşme imzaladı. Milan Hokke ise Union Sint-Gillis’ten gelen milyonluk teklife rağmen şimdilik hâlâ ADO oyuncusu. Feyenoord altyapısında yetişen bu solak oyuncu, Eredivisie’deki birçok kulüp için takviye olurdu.

ADO yetenekli bir kadroya sahip, ancak transfer döneminin son ayında Eredivisie seviyesinde iki ya da üç takviyeyi daha kesinlikle kullanabilir. Tubantia’ya göre FC Twente’den Arno Verschuren gündemdeydi, ancak tecrübeli orta saha oyuncusu başkente taşınmaya sıcak bakmıyor.

Hazırlık maçlarındaki sonuçlar

ADO, geçen yıla kıyasla çok daha sakin bir hazırlık dönemi geçirdi; zira Peter geçen yıl teknik direktör olarak ancak temmuz ortasında göreve getirilmişti. Üstelik lige yükselen ekip, hazırlık kampanyasında da yenilgi yüzü görmedi.

Laakkwartier (1-5) ve Westlands Elftal (0-6) hiçbir zorluk yaşanmadan mağlup edildi, ardından KV Mechelen (2-3) ve Lommel SK (0-4) de yenildi.

Ancak Yunan ekibi Asteras Tripolis ile oynanan golsüz beraberlik (0-0), hazırlık döneminin vasat bir kapanış yapmasına neden oldu. ADO, cumartesi akşamı AZ ile zorlu ilk ciddi sınav için Alkmaar’a gidecek.

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Oyun anlayışı

Peter yönetimindeki ADO’nun oyun anlayışının birkaç belirgin özelliği var. Voetbal International’ın taktik dehası Pieter Zwart, geçen sezon buna boşuna “presin yükselişi” dememişti.

ADO, Keuken Kampioen Divisie’ye son derece agresif pres, baskın topa sahip olma ve çekici pozisyon oyunuyla hükmetti. Peter’ın teknik direktörlük mesleğini RB Leipzig’de öğrendiği açıkça görülüyor.

Önümüzdeki aylarda ADO’nun hangi yönlerini Eredivisie’ye taşıyabileceği ortaya çıkmalı; çünkü bu ligde rakiplerin tartışmasız biçimde çok daha güçlü olacağı ortada. Bunun ilk işaretleri de bu ay ADO’nun AZ ve Feyenoord deplasmanlarına çıkmasıyla görülecek.

Anahtar oyuncu

Orta saha oyuncusu Juho Kilo, son iki sezonda ADO’nun taşıyıcı güçlerinden birine dönüştü. Şampiyonluk yılında 24 yaşındaki Fin oyuncu, oyununa skor katkısını da ekledi.

ADO, Kilo’yu bu yaz 2029 ortasına kadar sürecek yeni bir sözleşmeyle ödüllendirdi; kontratta bir sezon daha uzatma opsiyonu da bulunuyor. Finlandiya Milli Takımı’ndaki ilk maçının da muhtemelen çok uzun süre beklenmesi gerekmeyecek.

Kilo, kirli işleri yapmaktan kaçınmayan zeki ve komple bir orta saha oyuncusu. Bu da elbette Den Haag taraftarının görmekten çok hoşlandığı bir şey.

Çıkış yapacak isim kim olacak?

Henüz 19 yaşındaki Illaijh de Ruijter, ADO formasıyla şimdiden 44 maça çıktı, ancak geçen sezonun büyük bölümünü diz sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Bu nedenle Maassluis doğumlu çok yönlü kanat oyuncusu için gelecek yıl ekstra önem taşıyor.

Omroep West ile konuşan De Ruijter, en azından uzun süredir kurduğu bir hayalinin gerçekleşeceğini de söyledi. “Artık ben de FIFA’da olacağım, bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Tatilim sırasında da bunun üzerinde düşündüm. Oyunu henüz sipariş etmedim ama yakında bunu yapacağım.”

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Sezon ne zaman başarılı sayılır?

Wotte, nisan başında ESPN’in Tekengeld adlı podcast programına konuk olduğunda şimdiden iddialı konuşmuştu. “Bir an önce ligde kalmayı garantilemek ve ardından ne kadar yükseğe çıkabileceğimize bakmak istiyoruz.”

Ardından bunun da ötesine geçti. “Sezonun ligde kalırsak başarılı sayılacağını söyleyerek işi politik olarak çok doğru ve kolay bir şekilde geçiştirebilirsiniz, ama bizde biraz Lahey blöfü de var. Beş yıl içinde düzenli olarak Avrupa kupaları sıralaması için yarışan, ligin orta sıralarında yerleşik bir takım olmak istiyoruz.”

Wotte, “Sonuçta on dördüncülük ya da on beşincilik için mücadele etmiyoruz. Daha iddialıyız, ama aynı zamanda sağlıklı bir kulüp olarak kalmak da istiyoruz. Elbette Vitesse senaryosunu izlemek istemiyoruz” dedi.

ADO taraftarlarının büyük bölümü için sezon, doğrudan ligde kalınması hâlinde kesinlikle başarılı sayılacaktır. Eğer bu, Peter’ın tanınabilir oyun anlayışıyla başarılırsa, Eredivisie’yi takip eden daha fazla kişinin de olumlu düşünmesini sağlayacaktır.

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(İddialı) tahminler

Yılın Oyuncusu: Juho Kilo. Vlak’ın ayrılığının ardından Den Haag’da sorumluluğu onun üstlenmesi gerekecek; özellikle de ADO, Eredivisie deneyimine sahip birkaç takviyeyi daha kadrosuna katmayı başaramazsa.

En büyük hayal kırıklığı: Lasse Wilhelm. Alman oyuncu, 3. Liga’dan bonservissiz şekilde alındı; bu, Eredivisie’ye göre belirgin biçimde daha düşük bir seviye. Üstelik Hokke, Matteo Waem ve Pascal Mulder gibi ADO’da kendini kanıtlamış iyi rakipleri de var.

En iyi transfer: Yannick Eduardo. Geçen sezonun ilk yarısında FC Dordrecht formasıyla tam 12 gol ve 5 asist kaydetmesinin ardından, geride kalan sezonda Hoffenheim adına Bundesliga’daki ilk maçına çıktı. Schapekoppen için 2,6 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeli kazandırdı ve şimdi bunu bir sezon boyunca ADO’da gösterme şansı bulacak.

Gol kralı: Donát Bárány. Macaristan Milli Takımı formasını iki kez giyen oyuncu, Debreceni VSC adına çıktığı 152 resmi maçta tam 60 gol attı ve dolayısıyla kendini kanıtlamış bir golcü.

Eredivisie’de final sıralaması: On beşincilik. ADO, Eredivisie’de ikinci sezonunu da güvence altına alacak, ardından kulüp yeniden biraz daha yukarıyı hedefleyebilecek. Özellikle de yetenekler Hollanda’nın en üst seviyesinde gelişimlerini sürdürürse, kulübün önünde güzel bir gelecek var.

Diğer sezon öncesi değerlendirmeler

Eredivisie’nin ilk haftası öncesinde bu hafta on sekiz kulübün tamamını tek tek ele alıyoruz. Aşağıda daha önce yayımlanan kulüp değerlendirmelerini bulabilirsiniz:

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

FC Groningen

sc Heerenveen

NEC

PEC Zwolle

PSV

Telstar

Favori kulübünüzün sezon öncesi değerlendirmesinin ne zaman yayımlanacağını mı merak ediyorsunuz? Yorumlarda sorun. ADO hakkındaki (iddialı) tahminlerinizi de paylaşın.