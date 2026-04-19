ADO büyük bir hedef belirledi ve Ajax ile PSV'nin eski yıldız oyuncusuyla Eredivisie'ye girmeyi hedefliyor

Fabrizio Romano'nun Pazar sabahı bildirdiğine göre, ADO Den Haag, Jayden Braaf'ı kadrosuna katmak istiyor. Keuken Kampioen Divisie şampiyonu, bu forvet için en büyük favori konumunda.

ADO, transfer piyasasında serbest olan Braaf'ı kadrosuna katmak isteyen tek kulüp değil. Kulüp, CF Cádiz ve Portsmouth FC gibi rakiplerle rekabet içinde.

Braaf, hem Ajax hem de PSV'nin altyapısında oynadı. On altı yaşında Manchester City'nin akademisine transfer oldu.

Manchester City U23 takımında 24 maçta 12 gol atarak iyi bir performans sergiledi. Ancak sonunda A takıma geçmeyi başaramadı. Kulüp onu Udinese'ye kiraladı.

İtalya'da sadece dört maçta forma giydi ve iyi bir izlenim bırakamadı. Manchester City'ye döndüğünde bir süre sonra sürtüşmeler yaşandı ve bu nedenle kulüpten ayrılmak zorunda kaldı.

Borussia Dortmund, Hellas Verona, Fortuna Sittard ve Salernitana'da geçirdiği dönemlerin ardından, geçen yaz kulüpsuz kaldı. ADO şimdi ona Eredivisie'de oynama şansı sunmak istiyor.







