Adis Jahovic, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Antalyasporlu Adis Jahovic, elmacık kemiği operasyonu geçirdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel - maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle hastaneye kaldırılan Makedon futbolcu Adis Jahovic'in tedavisi sürüyor.

Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden operasyon geçirdi. Jahovic'in 2 hafta sonra koşulara başlayabileceği, 4 ile 6 hafta arasında sahalara dönüş yapacağı öğrenildi.

Jahovic'i hastanede ziyaret eden kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk de geçmiş olsun dileğinde bulundu.