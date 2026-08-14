Tottenham Hotspur kaptanı Arjantinli Cristian Romero, İspanyol ekibi Atletico Madrid'e beklenen transferinin duyurulmasına zemin hazırlayarak takımdan resmen ayrıldığını doğruladı.

İspanyol kulübü, transferi yaklaşık 34,2 milyon sterlin (40 milyon euro) karşılığında sonuçlandırmayı kabul etti; Tottenham ise oyuncunun ileride yeniden satılması hâlinde bu bedelin %15'ini almasını sağlayan bir maddeyi elinde tuttu.

Arjantin Milli Takımı savunmacısı, Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında kulüp taraftarlarına bir mesaj göndererek, 17 yıldır süren kupa hasretini sona erdiren takımın kaptanı olarak adını "Spurs" tarihine yazdırma hayalini gerçekleştirmenin gururunu dile getirdi.

Romero veda mesajında şunları söyledi: "Bugün, beş sezon boyunca yalnızca bir futbol kulübünden çok daha fazlası olan bir yere veda ediyorum. Burası benim evimdi, mücadelelerimin sahasıydı ve ailemle birlikte hayatımızın son derece önemli bir parçasını inşa ettiğimiz yerdi."

Ayrıca şunları ekledi: "Anılarla dolu bir kalp ve birlikte yaşadığımız, birlikte başarmak için yaşadığımız her şeyle büyük bir gururla ayrılıyorum."

Arjantinli kaptan sözlerini şöyle sürdürdü: "Buraya geldiğimde net bir hayalim vardı: Adımı bu kulübün tarihine yazdırmak. Tek yolun sıkı çalışmak, fedakârlık etmek ve uzun süredir ulaşılması zor görünen bir şeyi başarmak olduğunu biliyordum; yeniden bir kupa kaldırmak. Ve biz bunu yaptık."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu yolculuk kusursuz değildi, ama zor zamanların vedamı tanımlamasını istemiyorum. Mutlu anları, dersleri, yanımda duran insanları ve her şeyden önce bu beş yıl boyunca aldığım sevgiyi hatırlamayı seçiyorum."

Açıklamalarını şöyle noktaladı: "Bu yolculuğu benimle paylaşan kulüpteki herkese teşekkür ederim. Teknik ekiplere, takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve perde arkasında görev yapan herkese. Hepiniz benim hikâyemin bir parçasısınız ve kalbimde özel bir yere sahipsiniz."

Atletico Madrid uzun süredir Arjantinli millî oyuncuya hayranlık duyuyordu; uygun bir teklifin gelmesi hâlinde Tottenham'ın bu yaz oyuncunun ayrılışına izin verebileceği tahmin ediliyordu. Stoper her zaman Rojiblancos'a transfer olmayı tercih ediyordu; Inter Milan ve Tottenham'ın kuzey Londra'daki ezelî rakibi Arsenal gibi başka kulüplerin de kendisiyle ilgilenmesine rağmen.

28 yaşındaki oyuncunun Tottenham ile sözleşmesi 2029 yazına kadar uzanıyordu; ancak takımın Premier Lig'de kalma mücadelesi sırasında geçen sezon iki kez kırmızı kart görmüş, ardından diz sakatlığı nedeniyle sezonun son metrelerini kaçırmıştı.

Arjantinli savunmacı, Tottenham'ın Everton ile oynayacağı kritik ve son karşılaşmaya katılmak yerine, memleket kulübü Belgrano'nun River Plate karşısındaki maçını izlemek için Arjantin Ligi'nin ilk aşamasının finalinde bulunmak istediğine dair haberler yayılınca taraftarlardan eleştiri de aldı; ancak oyuncu sonunda maça katılarak bu durumu telafi etti.

Romero, beş sezon boyunca Tottenham forması altında 124 maça çıktı; bu maçlarda 12 gol attı ve Premier Lig'de 4 kırmızı kart gördü.

Görünen o ki Tottenham yönetimi, savunmacılar Jan Paul van Hecke ve Marcos Senesi ile anlaşmasının ardından, Romero'nun bu yaz ayrılığını telafi etmek için zemini çoktan hazırlamıştı.