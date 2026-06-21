Adil, Rusya ve Katar’ı iki turda karşılaştırdı… Şiddet, 2026 Dünya Kupası’nın başlıca konusu oldu

2026 Dünya Kupası’nda şiddet oranlarında çok büyük bir artış yaşanıyor; bu durum, turnuva henüz grup aşamasının ikinci turuna gelmiş olmasına rağmen açıkça ortaya çıktı.

"The Athletic" gazetesinin "X" platformundaki hesabına göre, turnuvada şu ana kadar 8 kırmızı kart gösterildi; bunlardan sonuncusu, golsüz berabere biten Belçika-İran maçında verildi.

Kırmızı kart, 67. dakikada İranlı oyuncunun tek başına kaleye doğru ilerlemesini engellediği için Nathan Ngui’ye gösterildi.

Gazete, bu yüksek sayının son iki Dünya Kupası turnuvasında (Rusya 2018 ve Katar 2022) toplamda görülen kırmızı kart sayısına eşit olduğunu belirtti.

Dünya Kupası müsabakaları devam ederken, bu turnuva, Dünya Kupası tarihindeki renkli kartlar ve kırmızı kartlarla ilgili tüm rekorları kırmaya doğru ilerliyor gibi görünüyor.







