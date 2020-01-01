Adil Rami'nin yeni adresi belli oldu
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AA
Rusya Premier Lig takımlarından Sochi, Fenerbahçe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Fransız futbolcu Adil Rami'yi transfer etti.
Rus kulübü, transferi internet sitesinden "Dünya şampiyonu Sochi'de" başlığıyla duyurdu.
Sochi, ligde 15 puanla son sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki savunma oyuncusu ile dün yollarını ayırmıştı.
Adil Rami Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla sadece 45 dakika oyunda kalmıştı.