Adil Rami: Lionel Messi durdurulamaz, Cristiano Ronaldo ise bir makine

Adil Rami, dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo ve Messi'ye övgüler yağdırdı.

ile Dünya Kupası Şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon Ligi ekiplerinden Boavista forması giyen Adil Rami, ve hakkında konuştu. Fransız oyuncu, Messi'nin durdurulamaz bir futbolcu olduğunu düşünüyor. Ronaldo'yu ise bir makine olarak tanımlayan Rami, iki yıldız hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı.

"Messi'yi savunamazdık"

RMC Sport' a konuşan deneyimli oyuncu, "Messi'ye karşı oynarken, hiçbir şey yapamazdık. Onu savunamazdık. Her zaman doğru pası vermesini bilen bir oyuncu. O harika bir yetenek" dedi.

"Ronaldo'nun azmine hayran kalmıştım"

Rami, Ronaldo hakkında ise, "Onunla ilk kez forması giyerken karşılaştım. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu ve Ronaldo'nun harika olduğu düşündüm. Daha sonra Sevillla yıllarımda Ronado'ya karşı oynadım ve onun bir makine olduğu düşündüm. Çabası ve azmiyle ona hayran kalmıştım" şeklinde konuştu.

"Ronaldo karşısında oldukça stresliydim"

Rami, Portekizli süper yıldıza karşı forma giyerken yaşadığı deneyimi ise şöyle anlattı: "Ronaldo karşısında oynadığım ilk maçta oldukça stresliydim. Teknik direktörümüz bana, Ronaldo'ya alan bırakmamam gerektiğini ve ayakta durabilmenin çok önemli olduğunu söylemişti. Çünkü Ronaldo biraz boşluk bulduğu an gol atmayı başarıyordu. O bir makine."

Bir dönem forması da giyen Fransız futbolcu, 'da oynarken hem Ronaldo'ya hem de Messi'ye karşı mücadele etmişti.