Adil Rami kimdir? Eski sevgilisi Pamela Anderson ile neden ayrıldılar?

Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak üzere İstanbul'a geleceğini açıkladığı Adil Rami'nin ismi basında ünlü oyuncu Pamela Anderson ile gündeme geliyor.

, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceğini duyurdu.

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu da bulunan Fransız futbolcu, sık sık özel hayatıyla gündeme geldi.

Peki Adil Rami ve eski sevgilisi Pamela Anderson kimdir, neden ayrıldılar?

Adil Rami kimdir?

Adil Rami, 27 Aralık 1985 tarihinde 'nın Bastia kentinde dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında bir çocukken ES Fréjusienne takımında amatör olarak başlayan Adil Rami, 2006 yılında Fransız takımının B kadrosunda forma giymeye başlamıştır.

2007 ile 2011 yılına kadar Lille as kadrosunda forma giyen Rami, 2011 yılında İspanyol takımına 6 milyon euro bedelle transfer oldu. 3 yıl boyunca burada top koşturan Adil Rami, 2013 yılında İtalyan kulübü 'a 400 bin euro bedelle kiralandı. Milan tarafından oyun stili beğenilen Adil Rami, 2014 yılında 4 milyon 250 bin euro bedelle Milan'a transfer oldu.

1 yıl boyunca Milan'da oynayan oyuncu, 2015 yılında 3 milyon 500 bin euro'ya İspanyol kulübü 'nın yolunu tutmuştur. Fransız futbolcunun 2 yıllık İspanya macerası, 6 milyon euro bedelle ülkesinin takımı 'ya dönmesi ile son buldu. Marsilya, 2019-2020 sezonu için Adil Rami ile sözleşme yenilemedi.

Fransız futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 454 resmi maçta 28 gol attı, 16 asist yaptı. Toplamda 39.778 dakika sahada kaldı.

Stoper mevkisinde forma giyen ve sağ ayağına hakim olan oyuncu, 1,90 boya sahiptir.

Adil Rami & Pamela Anderson ilişkisi

Pamela Denise Anderson 1 Temmuz 1967'de yılında Kanada'da doğmuş oyuncu, model, yapımcı ve yazardır.

Anderson, Adil Rami ile ilk olarak Grand Prix'inde tanıştı. Mayıs 2017'de başlayan ilişkileri 2019 yılının Haziran ayında sona erdi. Dünyaca ünlü oyuncu ve model, ayrılığın ardından yatan sebebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Instagram hesabından bir açıklama yapan 51 yaşındaki model, "İki kadının aklını ve kalbini kontrol etmek nasıl mümkün olabilir?" dedi. Kendisini aldatan Adil Rami'ye 'canavar' diyen Anderson, ayrılmasının asıl sebebinin şiddet görmesi olduğunu söyledi.

Pamela Anderson, "Rami'den ayrılma sebebim sadece ihanet değil. Şiddet görüyordum. Geçen yaz Los Angeles'ta saçlarımdan çekerek itmişti beni. İki elimi de ezdi. Hastaneye gitmem gerekiyordu. Uzun süre su şişesi açamıyordum. Tam bir canavar gibiydi" ifadelerini kullandı.