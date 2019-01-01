Adil Rami kimdir? Eski sevgilisi Pamela Anderson ile neden ayrıldılar?
Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceğini duyurdu.
Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu da bulunan Fransız futbolcu, sık sık özel hayatıyla gündeme geldi.
Peki Adil Rami ve eski sevgilisi Pamela Anderson kimdir, neden ayrıldılar?
Adil Rami kimdir?
Adil Rami, 27 Aralık 1985 tarihinde Fransa'nın Bastia kentinde dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında bir çocukken ES Fréjusienne takımında amatör olarak başlayan Adil Rami, 2006 yılında Fransız Lille takımının B kadrosunda forma giymeye başlamıştır.
2007 ile 2011 yılına kadar Lille as kadrosunda forma giyen Rami, 2011 yılında İspanyol Valencia takımına 6 milyon euro bedelle transfer oldu. 3 yıl boyunca burada top koşturan Adil Rami, 2013 yılında İtalyan kulübü Milan'a 400 bin euro bedelle kiralandı. Milan tarafından oyun stili beğenilen Adil Rami, 2014 yılında 4 milyon 250 bin euro bedelle Milan'a transfer oldu.
1 yıl boyunca Milan'da oynayan oyuncu, 2015 yılında 3 milyon 500 bin euro'ya İspanyol kulübü Sevilla'nın yolunu tutmuştur. Fransız futbolcunun 2 yıllık İspanya macerası, 6 milyon euro bedelle ülkesinin takımı Marsilya'ya dönmesi ile son buldu. Marsilya, 2019-2020 sezonu için Adil Rami ile sözleşme yenilemedi.
Fransız futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 454 resmi maçta 28 gol attı, 16 asist yaptı. Toplamda 39.778 dakika sahada kaldı.
Stoper mevkisinde forma giyen ve sağ ayağına hakim olan oyuncu, 1,90 boya sahiptir.
Adil Rami & Pamela Anderson ilişkisi
Pamela Denise Anderson 1 Temmuz 1967'de yılında Kanada'da doğmuş oyuncu, model, yapımcı ve yazardır.
Anderson, Adil Rami ile ilk olarak Monaco Grand Prix'inde tanıştı. Mayıs 2017'de başlayan ilişkileri 2019 yılının Haziran ayında sona erdi. Dünyaca ünlü oyuncu ve model, ayrılığın ardından yatan sebebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Instagram hesabından bir açıklama yapan 51 yaşındaki model, "İki kadının aklını ve kalbini kontrol etmek nasıl mümkün olabilir?" dedi. Kendisini aldatan Adil Rami'ye 'canavar' diyen Anderson, ayrılmasının asıl sebebinin şiddet görmesi olduğunu söyledi.
Pamela Anderson, "Rami'den ayrılma sebebim sadece ihanet değil. Şiddet görüyordum. Geçen yaz Los Angeles'ta saçlarımdan çekerek itmişti beni. İki elimi de ezdi. Hastaneye gitmem gerekiyordu. Uzun süre su şişesi açamıyordum. Tam bir canavar gibiydi" ifadelerini kullandı.
It’s hard to accept 💔 The last (more than) 2.years of my life have been a big lie. I was scammed, led to believe ... we were in « big love »?. I’m devastated to find out in the last few days. That he was living a double life. He used to joke about other players who had girlfriends down the street in apartments close to their wives. He called those men monsters. ? But this is worse. He lied to all. How is it possible to control 2 women’s hearts and minds like this - I’m sure there were others. He is the monster. How could I have helped so many people @ndvhofficial and not be wise enough or able to help myself.