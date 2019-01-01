Adil Rami, Kayserispor maçında oynayamayacak
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AA
Tarsus İdman Yurdu maçının 60. dakikasından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Adil Rami'nin durumu netleşti.
Fransız futbolcu, kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayserispor - Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Adil Rami'nin yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübünden, Adil Rami için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adil Rami'nin dünkü maçta kasıktaki kasların birinde kas zarında yırtılma ve kanama mevcuttur. Kasında da minimum etkilenme olmuştur, oyuncunun tedavisine başlandı."