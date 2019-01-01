Adil Rami, Kayserispor maçında oynayamayacak

Tarsus İdman Yurdu maçında sakatlanan Adil Rami, Kayserispor maçının kadrosunda yer almayacak.

Tarsus İdman Yurdu maçının 60. dakikasından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Adil Rami'nin durumu netleşti.

Fransız futbolcu, kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle - maçında forma giyemeyecek. Adil Rami'nin yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Fenerbahçe Kulübünden, Adil Rami için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adil Rami'nin dünkü maçta kasıktaki kasların birinde kas zarında yırtılma ve kanama mevcuttur. Kasında da minimum etkilenme olmuştur, oyuncunun tedavisine başlandı."



